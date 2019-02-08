爸爸春节开公交 10岁女儿送去“爱心汤”

40岁司机王晨驾车运营回到起点站——解放大道易家墩公交场站，惊喜地发现自己10岁的女儿王逸凡已在调度室等候他。

“爸爸，您工作辛苦了！这是我和妈妈送您的‘爱心’排骨藕汤，为您加个餐哦！”2月5日12时许，武汉公交531路40岁司机王晨驾车运营回到起点站——解放大道易家墩公交场站，惊喜地发现自己10岁的女儿王逸凡已在调度室等候他。

王晨已开了10年公交车，10年来他已安全运营18万余公里，没有一起乘客投诉和一起安全责任事故，并且经常得到乘客的表扬和点赞。今年春节假期，除了除夕是正常轮休外，王晨正月初一到正月初五都要开车运营服务。5日凌晨5时许，王晨便起床出门，6时准时发出了当日的头班车。

“爸爸早出晚归开车很辛苦，我和妈妈想给他一个惊喜！”王逸凡说。5日11时许，王逸凡妈妈在家将热气腾腾的排骨藕汤装进保温桶，王逸凡则是自告奋勇提出独自为爸爸送去“爱心餐”。从家附近的龙阳大道郭茨口公交车站上车，王逸凡搭乘公交531路车坐了9站路后，抵达解放大道易家墩公交场站。

王逸凡4岁起至今一直坚持游泳训练，曾多次参加少儿游泳比赛等。“姑娘的偶像是奥运会冠军孙杨，我一直以来的偶像就是我们武汉公交走出去的全国劳模——张兵。”王晨说，他和女儿有一个共同的约定——“各自都要努力拼搏，做最好的自己。”“明年我们家就要搬新家了，我想在家里书房专门做一面家人‘荣誉墙’，一半墙是女儿的，一半留给我和她妈妈。”王晨笑着说。