春节外卖小哥依然奔波在路上

大年三十晚上，家住汉口同安家园的陈女士边和家人看春晚，边嘴馋想吃点烧烤。店铺会不会都打烊了？外卖小哥早回家过年了吧？打开手机试试，没想到，半小时后，烧烤顺利送到了家中。

大年三十晚上，家住汉口同安家园的陈女士边和家人看春晚，边嘴馋想吃点烧烤。店铺会不会都打烊了？外卖小哥早回家过年了吧？打开手机试试，没想到，半小时后，烧烤顺利送到了家中。

春节期间，不少外卖小哥仍坚持走街串巷，递送有温度的美食、生活物品。“地球不爆炸，我们不放假”的段子在网上传开了。

大年初二就从老家返汉

为公司留守员工送餐

是什么促成了外卖小哥的坚守呢？以往越是外出务工的人员，在春节期间越是归乡心切。如果是在本地工作的员工，则相关需求相对缓和。蜂鸟配送骑手、湖北小伙子严梦强就是其中一员，大年三十回老家孝感陪家人过年后，大年初二便回到武汉，开启了“在路上”模式。

2月6日严梦强就接了几单，为光谷、鲁巷、杨家湾一带的老客户送去水果、快餐等日常所需。“过年期间，多是为一些公司的留守员工等服务。”他预估春节期间一天单量在30单以内，而平时多在50单~60单。“春节期间，平台会根据情况适当加价。”他说：“每单的配送费在8元到10元左右。”

去年12月，为了获得“优秀骑手”的奖励，严梦强每天从早上10时跑到凌晨2时，连续四周达到290单，拿到2000元的奖励，用这个钱，他给家人买了新年礼物。

严梦强说：“做骑手两年，我已经熟悉了武汉的大街小巷，这里有我的家，有等着我送餐的老朋友，春节我要继续接单，让更多人过个好年，也为自己的家继续打拼。”

据了解，除夕前夕，外卖小哥可享受节前跑单奖，每单拥有高额补贴。在春节期间，骑手专享春节值班奖。大年初五后返岗的骑手，还能得到报销返岗车票和开工红包。

离开沿海城市回汉

妻儿老小脱离“留守模式”

此前，严梦强在外漂泊10年,辗转广州、惠州、珠海、肇庆、深圳等沿海城市工地做工。2017年5月22日，孩子出生后，出于对家人的牵挂，严梦强希望回到湖北工作。

在几番打听后，2017年10月，严梦强决定回武汉当骑手。武汉离孝感老家近，40多分钟就到家了。这样在工作之余，每个月可以抽好几天回家看望老婆孩子。

2018年1月，母亲被确认罹患癌症晚期，严梦强就把母亲接到武汉来治病，自己则拼命跑单给母亲赚取医疗费。

半年的时间，虽然遗憾没有从死神手中抢回母亲的生命，却让严梦强熟悉了武汉的大街小巷。地方熟了，跑单的工资也越来越高，严梦强的月薪稳步提升到近8000元，“虽然从沿海回来了，但是我现在赚的并不比以前少。”2018年8月，严梦强就在工作站点附近租了一套月租金1800元的房子，把老婆、孩子接到了城里。

家安顿好了，严梦强现在浑身是劲，每天都有奔头。