关注春节消费:“有范儿”的春节透着满满获得感

从乡村到城市，从科技到文化，“有范儿”的春节里透着满满的获得感。

数据来源：国家统计局、艾瑞咨询、艾媒咨询

进城过年的父母体验了一把智能家居，智能门锁、智能手环方便又新奇；村民当上了“村晚”导演，左邻右舍成为舞台主角；7天假期安排满满，看电影、摘草莓、泡温泉……从乡村到城市，从科技到文化，“有范儿”的春节里透着满满的获得感。

科技范儿

老两口进城过年，尝一把“智慧生活”

“这不用钥匙就能进屋，安全吗？”看着儿子按了几个钮，房门就开了，李大爷夫妇俩既新奇又担心。

“这是新换的智能门锁，很安全的，再也不用担心忘带钥匙被锁在门外，如果有其他人进入，系统也会第一时间通知我。”儿子李先生解释说。

已经在广州市工作了10多年的李先生往年都和妻子回老家过年，但今年家里添了小宝宝，担心回去路途远小家伙不适应，于是提前帮父母订票，让他们来广州过年，也让老人体验一下不一样的生活方式。

智能门锁只是老两口“智能之旅”的开始。家里安装的智能家居系统，一进门，灯光、空调自动开启；热水器可以远程控制，节省了等待烧水的时间；到了周末，一家人调暗室内灯光，连接投影仪，就打造出一个自制家庭影院，放松又自在。

住了一阵子，老两口发现，现在大城市的生活真是方便极了，洗碗有洗碗机，扫地有机器人，出门只带手机就行，生鲜蔬菜、小吃熟食、日用百货，坐在家里就有人送上门。

不仅如此，儿子还给老两口买了智能手环。一开始，老人还嫌孩子乱花钱，习惯了之后简直离不开。“这东西虽小，功能还挺多。可以记录每天的心率、运动步数、睡眠情况，年纪大了，更得重视保养身体。”李大妈说，“它还能让儿子随时知道我们在哪儿，我们老年人出门，也不用怕走丢了。”

对于今年这个不同以往的春节，李大爷也乐呵呵地感叹道：“我们老年人也紧跟了一把潮流，这智慧生活还真不赖！”

点评：时代在变迁，科技在发展。智能科技已融入我们生活的方方面面，让衣食住行变得更便捷、更舒适，科技不仅有深度，也有了温度。

文艺范儿

“村晚”有了“总导演”，广场变身大舞台

咚咚锵，咚咚锵——“争当贫困户，吓跑儿媳妇。你说那咋办？拉寡汉！”农家小院里，锣鼓家什响起，欢声笑语在村里回荡。家住河南省郸城县宁平镇竹园新村的崔来清正和全家人精心排练“村晚”节目《三句半》，惹得现场的村民捧腹大笑。

“崔来清今年63岁，是这十里八村的文化能人。”竹园行政村党支部书记崔公平告诉记者，崔来清一家老少都是文艺迷，这几年，他先后自导自演了家庭微电影“三部曲”：《钱银行要彩礼》《掩护》和《懒汉变形记》。今年村子里举办首届“村晚”，崔来清当仁不让地成了“总导演”。

“我办‘家庭春晚’已经连续4年了。”崔来清说，“现在村里新建了文化综合广场，今年开始办‘村晚’，务工回乡的年轻人不少能唱会跳，很多家庭都在积极准备节目，我这个导演不愁派不上用场了。”

崔来清的《村晚节目单》上有20个节目：快板剧《懒汉脱贫》、小品剧《刘爱财嫁女》、戏曲说唱《今朝农村美如画》……

轮到新编广场舞《老家郸城》的排练，领唱的是崔来清的老伴李云，表演者是一群农村大妈。“注意啦，当唱到‘让我骄傲引以为豪的名字’时，要跳出为家乡自豪的感情！”崔来清摆出大导演的“范儿”，一本正经地指导起来。

“今年，我们镇26个行政村都建起了文化广场，村村都有文艺队伍。如今过年，村民去牌场的少了，到‘村晚’舞台的多了，大家都想借机会露上一手。”宁平镇党委书记徐汝敏说。

点评：乡村文化关系到老百姓的精气神和幸福感。“村晚”大舞台，欢乐过春节，正是美丽乡村幸福年的真实写照。

时尚范儿

“唱K”观影花样多，城里过年够欢乐

“打春到初八，新媳妇住妈家，带领我那小女婿呀，果子拿两匣，丈母娘一见面呀，拍手笑哈哈……”临近年根儿，家住吉林省榆树市五棵树镇的林海芝大妈走进长春市的一家KTV，和老姐妹刘玉淑点唱了一曲熟悉的二人转小帽《小拜年》。

“孩子们都在长春安家了，俺俩也都在城里过年啦！”林大妈说，前年老伴去世后，孩子们就让她搬来城里住，去年头一回在城里过年，可她觉得“没年味儿”。“过去咱农村过年老热闹了，大秧歌、扇子舞、二人转、闹花灯……”林大妈说。

为了让母亲发现城市生活的乐趣，女儿徐梅给她买了一部智能手机，林大妈平时爱唱两嗓子，每到周末，徐梅就会带着她去商场里的“唱吧房”里练歌。临近过年，林大妈得知同村的几个老姐妹今年随孩子来长春过年，便约上她们一起去“唱K”，“几十块钱欢唱4小时，还送果盘，不贵！”林海芝说，她现在已经能熟练地用手机团购各种优惠券，“好像城里过年也挺有意思的嘛！”

徐梅把一家人过年期间的时间表安排得满满当当。三十那天，除了包饺子、贴春联、看电视，徐梅还从网上买了一些电子鞭炮，“老人和孩子都觉得不听个响，不算是过年。”大年初一，她早早预定了新上映的贺岁片电影票；初二，一家人准备自驾去近郊采摘园采草莓；初三，她打算开车带着老妈去长白山泡泡火山温泉……

每次欢唱时，林海芝都要让别人给她录一段，然后把视频发到家庭群里。“今天唱的《小拜年》，咋样？”“姥姥，你注册个直播账号吧，没准能成‘网红’呢！”上初中的小外孙在群里回复。

点评：时尚没有固定的标准，找到适合自己的生活习惯和模式，持有积极乐观的生活态度，时尚将给我们的生活带来更多愉悦感受。