研究称“屏幕时间”过长可能影响儿童发育

随着电视、电脑和手机等电子设备的普及，儿童使用这些设备的时间也不可避免地增多。加拿大一项新研究显示，“屏幕时间”过长可能影响儿童发育。

随着电视、电脑和手机等电子设备的普及，儿童使用这些设备的时间也不可避免地增多。加拿大一项新研究显示，“屏幕时间”过长可能影响儿童发育。

美国儿科学会曾发布指南，建议2至5岁幼儿每天“屏幕时间”不得超过一小时，这样有助于保证儿童有充足的时间参加其他有益于他们健康和发育的活动。

加拿大卡尔加里大学和滑铁卢大学等机构的研究人员在新一期《美国医学会杂志·小儿科》上发布报告说，他们在2011年10月至2016年10月间收集了2400多名2至5岁加拿大儿童的“屏幕时间”和发育情况等相关数据，其中男女各占约一半。

研究人员分析发现，那些在2岁时看屏幕时间越多的孩子，在3岁时的发育测试中表现越差。此外，研究人员把3岁儿童的“屏幕时间”与他们到5岁时的发育情况进行比较，也得出了类似的结论。

研究人员指出，这表明“屏幕时间”与儿童发育之间存在关联，且过量“屏幕时间”可能会影响儿童发育。他们在报告中说：“过量的‘屏幕时间’会影响儿童最佳发育的能力。建议儿科医生和医疗保健人员就儿童适量使用电子设备给予父母指导，并与他们讨论过量‘屏幕时间’的潜在后果。”

不过，研究人员表示，这项研究也存在局限性，如未能统计这些儿童在2岁前的“屏幕时间”以及未能区分“屏幕时间”的具体类型等。