南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

放假“眼过劳”？多放风筝防近视

2019-02-07 08:51 来源：广州日报
字号减小 字号增大

　　寒假的到来，紧张的学业终于告一段落，暂时“解禁”的手机游戏以及网络综艺和网剧，吸引不少学生，不知不觉中陷入“眼过劳”状态。

　　记者获悉，短短一个假期，有不少人的近视甚至会加重几十度。眼科专家建议，孩子们假期应少窝在家里，多到郊外“放飞”，登高望远、放风筝都是预防近视的好方法。

　　视力突降不重视 当心“假性”变成真

　　中山大学孙逸仙纪念医院眼科主任蓝育青教授指出，我国青少年的近视大多数是单纯性近视，一般表现为眼轴增长为主。但这种近视的发生很多时候都不是一个急性的出现，在假期内突然视力下降的这些孩子可能是假性近视。

　　蓝育青解释，虽然短短一个假期不会让原本不近视的孩子在视力上有本质的转变，但是，如果眼睛长期处于疲劳状态，睫状肌没有及时得到放松，容易造成痉挛，就会增加出现假性近视的几率，若家长未及时发现并予以干预，很容易变成真性近视。

　　如何正确地引导小朋友保护好眼睛呢？蓝育青总结了一段“护眼歌”：“久视伤目危害大，劳逸结合要记牢；电视电脑要少看，时间长了快休息；乘车走路不阅读，趴着躺着勿看书；眼部营养功劳大，可以缓解视疲劳；心明眼亮精神好，放眼世界多美妙！”

　　强制“放空”：看一小时停一刻钟

　　护眼的首要原则是控制用眼时间和用眼强度，定时让眼睛“放空”。无论是看书写作业，还是用电脑手机，在连续用眼一小时后，最好至少休息10~15分钟。

　　如何休息呢？蓝育青建议，可以选择做眼保健操，或者去户外活动，眺望远方。值得注意的是，当眼部出现不适时，应该尽量避免用手揉搓，否则可能会加重角膜的损伤和视疲劳的症状。除此以外，作息规律，保证充足睡眠，可以让身体各个器官，包括眼睛得到充分的休息和放松。

　　主动“健眼”：多去户外放松眼睛

　　今年广州有望迎来一个温暖的春节。蓝育青建议，趁天气转暖，不妨多带孩子到户外去“撒欢”，尤其是登高望远是消除眼疲劳的好方法。也可以引导小朋友放风筝，将视线引向远方，自然放松眼部肌肉，使眼部得到休息。

　　户外体育活动也是不错的选择，护眼的最佳体育运动莫过于打乒乓球、羽毛球等。因为当眼球追随目标时，在眼部肌肉的协调作用下，可以提高眼球的血液灌注量，促进眼部的新陈代谢。当然，活动中一定要注意安全，避免受伤。

　　吃出“眼明”：有些食物能护眼

　　蓝育青指出，饮食上，应该多吃富含维生素A、维生素C和锌的食物，如动物内脏、禽蛋、胡萝卜、菠菜、豆类、杂粮等，这些食物能给眼睛补充最需要的营养；多吃优质蛋白和含磷脂高的食物，这些食物是大脑的“灵魂”，如蛋黄、虾、核桃、花生及豆制品；多吃健眼的食物，保护眼睛健康，预防近视和其他眼部疾病，如奶类制品、豆类、菊花枸杞及各类新鲜水果，这些对眼部都有保护作用。

　　定期“眼检”：眼镜该戴就戴

　　开学前，请家长务必带孩子做一次视力检查。

　　“很多小朋友为了避免家长的责备，逃避戴眼镜，就算看不清楚了也不告诉家长。”蓝育青说，这样导致延误了近视的发现及处理，令人非常遗憾。

　　她建议，学龄儿童应该每学期进行一次“眼检”，检查视力的变化，家长务必要掌握孩子的视力健康状况。一旦发觉孩子视力异常，应及时带其到正规眼科医疗机构检查。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第02期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235