放假“眼过劳”？多放风筝防近视

寒假的到来，紧张的学业终于告一段落，暂时“解禁”的手机游戏以及网络综艺和网剧，吸引不少学生，不知不觉中陷入“眼过劳”状态。

寒假的到来，紧张的学业终于告一段落，暂时“解禁”的手机游戏以及网络综艺和网剧，吸引不少学生，不知不觉中陷入“眼过劳”状态。

记者获悉，短短一个假期，有不少人的近视甚至会加重几十度。眼科专家建议，孩子们假期应少窝在家里，多到郊外“放飞”，登高望远、放风筝都是预防近视的好方法。

视力突降不重视 当心“假性”变成真

中山大学孙逸仙纪念医院眼科主任蓝育青教授指出，我国青少年的近视大多数是单纯性近视，一般表现为眼轴增长为主。但这种近视的发生很多时候都不是一个急性的出现，在假期内突然视力下降的这些孩子可能是假性近视。

蓝育青解释，虽然短短一个假期不会让原本不近视的孩子在视力上有本质的转变，但是，如果眼睛长期处于疲劳状态，睫状肌没有及时得到放松，容易造成痉挛，就会增加出现假性近视的几率，若家长未及时发现并予以干预，很容易变成真性近视。

如何正确地引导小朋友保护好眼睛呢？蓝育青总结了一段“护眼歌”：“久视伤目危害大，劳逸结合要记牢；电视电脑要少看，时间长了快休息；乘车走路不阅读，趴着躺着勿看书；眼部营养功劳大，可以缓解视疲劳；心明眼亮精神好，放眼世界多美妙！”

强制“放空”：看一小时停一刻钟

护眼的首要原则是控制用眼时间和用眼强度，定时让眼睛“放空”。无论是看书写作业，还是用电脑手机，在连续用眼一小时后，最好至少休息10~15分钟。

如何休息呢？蓝育青建议，可以选择做眼保健操，或者去户外活动，眺望远方。值得注意的是，当眼部出现不适时，应该尽量避免用手揉搓，否则可能会加重角膜的损伤和视疲劳的症状。除此以外，作息规律，保证充足睡眠，可以让身体各个器官，包括眼睛得到充分的休息和放松。

主动“健眼”：多去户外放松眼睛

今年广州有望迎来一个温暖的春节。蓝育青建议，趁天气转暖，不妨多带孩子到户外去“撒欢”，尤其是登高望远是消除眼疲劳的好方法。也可以引导小朋友放风筝，将视线引向远方，自然放松眼部肌肉，使眼部得到休息。

户外体育活动也是不错的选择，护眼的最佳体育运动莫过于打乒乓球、羽毛球等。因为当眼球追随目标时，在眼部肌肉的协调作用下，可以提高眼球的血液灌注量，促进眼部的新陈代谢。当然，活动中一定要注意安全，避免受伤。

吃出“眼明”：有些食物能护眼

蓝育青指出，饮食上，应该多吃富含维生素A、维生素C和锌的食物，如动物内脏、禽蛋、胡萝卜、菠菜、豆类、杂粮等，这些食物能给眼睛补充最需要的营养；多吃优质蛋白和含磷脂高的食物，这些食物是大脑的“灵魂”，如蛋黄、虾、核桃、花生及豆制品；多吃健眼的食物，保护眼睛健康，预防近视和其他眼部疾病，如奶类制品、豆类、菊花枸杞及各类新鲜水果，这些对眼部都有保护作用。

定期“眼检”：眼镜该戴就戴

开学前，请家长务必带孩子做一次视力检查。

“很多小朋友为了避免家长的责备，逃避戴眼镜，就算看不清楚了也不告诉家长。”蓝育青说，这样导致延误了近视的发现及处理，令人非常遗憾。

她建议，学龄儿童应该每学期进行一次“眼检”，检查视力的变化，家长务必要掌握孩子的视力健康状况。一旦发觉孩子视力异常，应及时带其到正规眼科医疗机构检查。