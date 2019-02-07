随着城市化进程加快和“二孩”政策的实施，城镇入园压力进一步加大，普惠性资源紧缺的矛盾突出。

国务院办公厅近日发出针对城镇小区配套幼儿园治理工作的通知。这是继去年11月《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》后的又一重磅文件。

自2010年国家实施学前教育行动计划以来，城乡幼儿园“入园难”“入园贵”问题得到明显缓解。但随着城市化进程加快和“二孩”政策的实施，城镇入园压力进一步加大，普惠性资源紧缺的矛盾突出。城镇小区配套幼儿园建设是扩大普惠性学前教育资源的重要途径，但由于政策执行不到位，城镇小区配套幼儿园仍存在规划不到位、建设不到位、移交不到位、使用不到位等问题。

小区交付使用数年，承诺中的幼儿园呢？

教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，2017年全国学前教育调研发现，一些地方城镇小区有的没有配建幼儿园，有的虽然建了但没有办成公办园或者委托办成普惠性民办园，这是造成城镇“入公办园难”“入普惠性民办园难”“就近入园难”的重要原因。

安徽合肥包河区广视花园小区已经交付使用数年，但直到现在，这个小区的孩子还是上不了幼儿园。自2018年3月起，就有小区居民上网投诉，小区配套幼儿园迟迟不开园，2000多户居民有众多孩子等待入园，外加周边小区居民都在张望。现在各幼儿园已在报名中，该小区的孩子却面临没有地方上幼儿园的窘境。

目前城镇新建小区大多有配套幼儿园的规划，配建率高，但是移交政府的比例低，旧的大型小区幼儿园配套规划不理想。安徽淮南市2011年以来完成小区建设59处，其中，57处新建小区均有配套幼儿园建设规划，配建率为96.61%，但是在目前已建成或即将建成的57所配套幼儿园中，移交政府的仅有14所，占比为24.56%；5000人以上的8个城镇小区中，5个小区未配建幼儿园，3所幼儿园正在建设中。

中国教育科学研究院研究员储朝晖说，有的小区开发建设较早，整体规划时就没有考虑建设幼儿园，比如建多大规模的小区应该办幼儿园，居民人数和范围距离都没有比较规范的要求，即使后来提出相关要求，但执行起来不够刚性。

收费高、师资少，小区配套幼儿园何以难普惠？

通知再次强调，小区配套幼儿园要办成公办园或委托办成普惠性民办园，不得办成营利性幼儿园。

专家介绍，这个规定其实早就有，但一直落实不到位。有不少房地产商把教育作为新的营利点，把小区配套幼儿园建成“高收费”营利性幼儿园。此外，关于“不得办成营利性幼儿园”的规定，是特指小区配套幼儿园，其他场所的民办园仍可自主选择办成营利性民办园或者非营利性民办园，享受国家和地方规定的有关民办园的扶持政策。

在北上广等城市，一些小区配套幼儿园收费高达每人每月6000至8000元，而收费在每人每月4000多元的则更常见。

一些幼儿园虽收取高额费用，但却低薪聘用教师或没有足额配备教师，教师流动性大，高价但不优质。由于小区配套幼儿园的地域垄断性，家长只能接受高价低质的现实，没有别的选择。4岁的彤彤在武汉一家小区配套的美语国际幼儿园上学，每学期收费3万元左右。尽管收费不便宜，但彤彤奶奶对这家幼儿园很不满意。“主要是为了近，每个班3个老师，但都感觉责任心不强，孩子的秋裤经常两个裤腿穿在一条腿上，班上孩子也经常生病。”彤彤奶奶说。

做实配套规划，完善政策链条，合力解决“入园难”问题

尽管存在种种困难，但各地在加强城镇小区配套幼儿园建设和使用方面，也累积了不少有益经验。

比如广州，自2016年开始，对于新建幼儿园，要求与首期建设的居民小区同步规划、同步设计、同步建设、同步验收；对于历史遗留幼儿园，分类处理，一案一册，梳理出159所小区历史遗留配套幼儿园的建设和移交责任方，并提出有针对性的处理意见和操作指引。

在山东，教育行政部门被吸收进入各级城乡规划委员会，以县为单位制定学前教育发展规划和幼儿园总体布局规划，规划主管部门负责将幼儿园建设纳入城乡公共服务设施配套建设规划、控制性详细规划和居住区规划，确定每所幼儿园具体位置、建设规模和完成时限等。按照服务半径原则上不大于300米、每3000至5000人口居住区设置1所6个班以上规模幼儿园。

“要及时关注各地进展情况，总结有益经验。”吕玉刚说，下一步，教育部将与住建部、发改委、民政部、自然资源部等部门密切配合，加强协调，推动各地认真贯彻落实通知要求，逐级做好部署落实，同时要加强监测指导，建立信息管理平台，对各地摸排情况、整改情况建立总台账。

他介绍，今年6月底前，各省区市都要制定小区配套园建设管理办法。结合这次治理工作，要健全发展改革、自然资源、住房城乡建设、教育等部门联审联管机制，完善小区配套幼儿园规划、建设、移交、办园等环节的监督管理。