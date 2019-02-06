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让孩子感受到家长的教育初心

2019-02-06 08:46 来源：中国妇女报
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　　据媒体报道，杭州一个一年级学生，因背不出课文，被妈妈生气地吼了几句，气头上的妈妈说：“别回家了。”孩子当真了，孤身在离家几里远的街上徘徊哭泣，后来被人发现报警。警察叔叔几经辗转才把孩子送到妈妈身边。此事反映了一个常见、却始终没有得到解决的问题，即家长在教育孩子时，怎样才能让孩子理解家长的一番苦心，心悦诚服地听从家长的教育和引导。

　　坦率地说，家长教育孩子，无论态度和蔼还是言语尖刻，若论及教育初心，肯定都是希望孩子好，希望孩子越来越有出息。但是，家长对待孩子的态度简单粗暴，其教育初心不被孩子认可，本来好的出发点，却没有收到好的效果。

　　身处信息社会，耳濡目染，不学而学，孩子的心智早早就得到了开启。现在的孩子见多识广，也越来越不好管教，说浅了不听，说深了逆反。如果家长仍固守老一辈教育子女的观念和经验方法，自然会在教育新一代子女过程中，遇到阻碍。

　　曾有一位女企业家不无感慨地说，她能管好一个企业，却管不好自己的孩子。细思之，此话并不矛盾，因为管理企业和教育孩子二者之间有不同的内涵和外延。简言之，企业是个组织，有组织纪律，有企业规范，有工作标准，照章办事，按制度执行，是企业的基本。教育孩子则不能完全按计划好、规定好的条条框框来进行。

　　人是一个独特的个体，有思想、情感、志向、兴趣，而且很多时候大人孩子会受到家庭环境、学校、社会的影响，这决定了教育好孩子，不能单纯依靠制定规章制度、奖励惩罚等措施来实现。古人常说，因材施教，遇物而诲，择机而教，都强调了育人方面的特殊性。教育孩子，家长要了解每个孩子的气质秉性、兴致爱好，因人而异，因材施教，身正示范。

　　教育孩子是一个系统工程，需要家长具备教育能力和教育智慧，绝不能头痛医头脚痛医脚，要持有科学的教育理念，正确的教育引导，保持教育的长期持续性和有效性，注意随时调整教育策略，随着时代的变化不断提高教育能力。

　　笔者以为，教育孩子，应从家长改变自己、提高自己做起。

　　首先是理解孩子，以孩子能接受的态度和方式进行引导。比如上述这位母亲，最好先安慰孩子别着急，关心地问孩子为什么没背诵下来课文，是课文太长了，还是贪玩没来得及背诵？如果是课文太长，就要肯定孩子已经尽力了，一时背不下来，可以一段段地背，不让孩子因小小挫折而失去对学习的信心。对孩子来说，学习成绩重要，提高学习兴趣，奠定努力学习的信心更重要。如果是因孩子贪玩耽误时间而没完成任务，就要严肃地告诉孩子，因玩耍耽误作业是不对的，鼓励孩子知错能改，督促孩子努力把课文背诵下来。

　　第二要有耐心、肯上心，善于观察总结，了解孩子不同的气质禀赋、兴趣和爱好。家长吼两句，对有的孩子会产生效果；但更多的孩子需要和风细雨地慢慢引导。

　　第三要加强学习，提高自己的教育能力和教育水平，尤其要不断磨炼自己的意志和品质，把理解孩子尊重孩子落到实处，把教育孩子当作大事抓，而不是想起来就重视几天，忙的时候又把教育引导孩子的事情忘掉了，忽冷忽热。

　　家长几十年的人生历练，积累了丰富的人生经验，如果静下心来用心琢磨，不难找到教育孩子的良方妙策。家长改变了，变得有智慧、有格局、有策略、有视野了，孩子自然也会跟着发生变化。

编辑： 唐巧燕

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