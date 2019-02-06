铁路“父子兵”的站台别样团圆

春节是阖家团圆的日子。但在济南，有这样一个家庭，父子俩都在铁路系统工作，连续九年没能在家吃年夜饭。更巧合的是，父子俩同在一列火车上工作，工作地点仅相距十几米，却很少能见面交流。

春节是阖家团圆的日子。但在济南，有这样一个家庭，父子俩都在铁路系统工作，连续九年没能在家吃年夜饭。更巧合的是，父子俩同在一列火车上工作，工作地点仅相距十几米，却很少能见面交流。

今年56岁的徐月东，是中国铁路济南局集团公司济南客运段管内车队列车长，负责济南开往重庆北的K15次列车客运服务。儿子徐瑞今年28岁，是中国铁路济南局集团公司济南机务段的机车驾驶员，他负责驾驶K15次列车。

除夕和往常一样，K15次列车7点40分发车。但每天提前一个多小时，徐瑞就开始了准备工作。冬日济南清晨的气温在零摄氏度以下，机车头有许多裸露在外的机械部件，为了安全起见，徐瑞脱掉羽绒服，在寒风中仔细检查各项设备是否正常。

近乎同时，父亲徐月东也在K15次列车的车厢里忙碌了起来。“带的东西多不要着急”“后面是硬座”徐月东招呼着上车的乘客，一刻也不得闲。

7点40分，徐瑞驾驶着火车缓缓出发。“衣服可以挂在这里”“贵重物品不要放上边”。列车开动后，徐月东依然要维持车上秩序，查看旅客行李摆放是否到位。父子虽同在一列车上，但因为驾驶室与客车车厢间无法通行，最近时，父子仅相隔十几米，却没法见面。

在车上，父子两人仅有的联系方式是对讲机。“但对讲机仅限于工作联系，不允许谈工作以外的事情。”徐月东告诉记者，车上有时会有突发状况，比如旅客生病、乘客纠纷等，他在处理这些问题的同时，会用对讲机联系儿子，通过徐瑞联系前方车站或者110、120。

11点49分，列车到达徐州站。巡视完站台后，趁着停车的几分钟，徐月东给儿子徐瑞送去了自己准备的午饭。“煎鸡蛋在里面放着呢，还有炒的青菜”“无论什么情况，一定要平稳操作，不要出现任何分散精力的情况，安全是第一位的。”送完饭菜，徐月东还不忘嘱咐徐瑞几句。

原来，之所以送饭时多说几句话，是因为这是父子两人除夕仅有的团聚时间。K15次列车需要在徐州站更换车头，换完后，徐瑞的工作就完成了，要返回济南。而徐月东却要值乘K15次列车继续南下，直到重庆北。

“我和儿子都是铁路工作者，我们的工作性质就是这样，都能互相理解。”徐月东说，虽然过年不能团聚在家里，在车上也见不到面，但在站台上短暂的相聚，对他们而言，反而更珍贵。

“从我爷爷开始，一家三代都是铁路人，热情、忠诚和坚守是老一辈的工作作风，我从小耳濡目染，也应该接过长辈的接力棒，为旅客出行奉献自己的青春。”徐瑞说。