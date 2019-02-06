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陪孩子找“年味儿”

2019-02-06 08:54 来源：中国妇女报
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　　“妈妈，电视里老说年味，可什么是年味呀？”女儿怏怏地说。“年味，就是年的味道呀，譬如贴春联、贴福字、挂灯笼，这些都是年味。”我认真地告诉她。

　　“哦”，女儿失望地回答我，“过年，一点味道都没有。”听她这么说，我很惊讶。想起自己小时候，多么盼望过年呀，于是我决定和孩子一起寻找年味，让她爱上过年。

　　到超市里，我指指那些琳琅满目的过年货品：春联、红包、大礼包……女儿惊叫起来：“呀，这里有年味！”带着她到菜市场走一圈，看到人们都在采购鱼肉，女儿惊叫起来：“哇，这里也有年味！”带她回到乡下老家，看到人们高高兴兴地蒸年糕、晒年鱼年肉，忙得热火朝天；集市里，买年货的人可真多，看到摩肩接踵的人群，女儿感叹道：“啊，这里的年味更浓！”

　　“是啊，到处都有年味，只要你有一双会发现的眼睛，你会看见，为过年做准备，是多么开心的一件事，过年，又是多么幸福的事。”我总结道。

　　以往，春联、福字我都是买现成的，女儿很少参与。我觉得有必要让孩子参与到制造年味中来，于是我对女儿说：“宝贝，今年，我们家的春联、年画和福字都由你来完成，如何？”女儿没想到我会把这么重要的任务交给她，又惊又喜，很爽快地答应了。

　　我买来红纸，和女儿一块儿裁成长条，女儿摆好笔墨，认真地写字，这是她第一次写春联，春联的内容是：“一帆风顺年年好，万事如意步步高。”横批是“吉星高照”。虽然女儿的字写得并不怎么好，但她很快乐，她说她会努力练好字，以后家里的春联都由她负责。

　　我们家有好几年没有贴过年画了，我决定，今年让女儿自己画一幅年画。画什么好呢？我想了想，让她画个大鲤鱼吧！铺开画纸时，她问我：“妈妈，这幅画要贴在我家大门上？那不是很多人都能看到呀？”

　　“当然，来我们家的所有人都能看见。”我认真地告诉她说。女儿听了，更加认真地画了。

　　画完年画，我们开始剪窗花。我在网上找了几个剪窗花的视频，女儿看几遍就学会了。她高兴极了，嘴里一个劲地念叨：“没想到，我也能剪出这么美的窗花，这个贴餐厅，这个贴卧室，那个贴奶奶的房间里……”她一口气剪了二十来个福字，有富余的，又给楼上楼下的邻居送了好几张，大家都夸她是个心灵手巧的小姑娘。

　　“妈妈，我又有了一个想法。”送完福气，女儿跑上楼兴致勃勃地说：“我今年要好好练字，争取明年的春节，给所有邻居都送一副春联。”

　　看着她自信而快乐的样子，我知道，这个春节，她一定觉得非常有意义。我还偷偷买了一套新衣裳，一顶新帽子，一双漂亮的新鞋，准备大年三十的早上放在她枕边，“过新年，穿新衣，戴新帽。”那不仅仅是惊喜，也是一种年味呀。

编辑： 唐巧燕

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