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中国“00后”大学生的春节新体验

2019-02-05 09:05 来源：中国新闻网
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　　今年春节，中国地质大学(武汉)“00后”大学生王贞衍的行程安排可谓丰富多彩：正月初一至初六，陪家人旅游过节；初六之后，启程赴英国游学10余天。

　　王贞衍老家在福州，这是他第一次和家人旅游过节，目的地选择了浙江，打算到杭州游西湖、雷峰塔，去海宁观潮，赴乌镇看戏。而后，他再与几名同学汇合，前往伦敦参加语言、文化交流活动。

　　王贞衍近日受访时表示，春节是中华民族最隆重的传统节日，团圆自然是不变的主题。但团圆不一定非要囿于家里，旅行也是不错的选择，“只要一家人在一起，无论在哪儿过年都可以说是在家过年。”他说。

　　2019年春节是中国第一批“00后”大学生迈进大学校园的第一个春节。作为互联网时代的“原住民”，王贞衍等“00后”们享受到了全球化、移动互联网等红利。与“80后”“90后”相比，他们物质上较为充裕，精神上更加自由独立，对春节也有自己的感悟和过节方式。

　　“00后”学生张梦雪也选择了与家人旅行过年。春节前夕，她便和家人踏上去新疆滑雪、泡温泉的旅途。在她看来，一家人组团去领略大好河山，契合了团圆的主题，也是对春节的另一种尊重。

　　对武汉纺织大学“00后”学生、吉林省梅河口市的宋雯清而言，今年春节最重要的事在于尽孝。她介绍，进入大学的这半个学期是她离家最远、最久的一次，期间家人尤其是爷爷奶奶每隔几天事无巨细的关心，让她感受到牵挂和爱，也引起她的反思。

　　“过去天天沉迷于手机，与家人交流不多。”宋雯清说，今年春节她把更多精力放在陪伴家人上。为过一个不一样的春节，她联合兄弟姐妹筹划了一场“家庭春晚”，她将在晚会上表演一套太极拳，这两天正在抓紧练习。

　　从2016年起，大年初一到电影院看贺岁片成为华中农业大学“00后”学生程欣和家人过春节的传统。继2016年《美人鱼》、2017年《西游·伏妖篇》、2018年《捉妖记2》后，今年她打算看《疯狂外星人》。

　　程欣表示，小时候过年最期待买新衣和压岁钱，现在生活水平提高了，自己对物质方面的期盼淡了不少，反而更看重一家人聚在一起，在看电影这种具有仪式感的欢乐氛围中辞旧迎新。

　　与众多同学回家过年不同，中南民族大学“00后”学生达瓦卓玛上大学后的第一个春节选择了留校。金融专业的她在武汉一商场找了份收银员的工作，春节期间打算做兼职、看专业书籍、学英语。

　　达瓦卓玛的家在西藏阿里，“与其来回折腾耗时耗力，不如利用这个时间锻炼、充实一下自己。”她表示，这个春节让她体会到别离的酸楚，也增添了努力的动力，“短暂的别离，是为了有能力实现更长久的团圆”。

编辑： 唐巧燕

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