编程教育会成为下一个“培训爆款”么

与之前相比，录取参考科目中，新增了音乐、美术、信息技术三项。信息技术加入中考科目，会让编程教育这门火爆了整个2018年的“生意”迎来下一轮大爆发吗？

近日，教育部办公厅公示了2019年度面向中小学生的全国性竞赛活动名单。在其公示的名单中，中国青少年机器人竞赛和全国青少年创意编程与智能设计大赛位列其中。

而在2018年的最后一天，广州市中考改革正式发布。与之前相比，录取参考科目中，新增了音乐、美术、信息技术三项。信息技术加入中考科目，会让编程教育这门火爆了整个2018年的“生意”迎来下一轮大爆发吗？

编程教育成“黑马”，获家长与资本齐关注

2018年教育培训领域的“黑马”，非“编程教育”莫属。先是2018年中信息奥赛的消息让人注意到“编程教育”的存在，而2018年岁末为幼儿园小班设计的《人工智能实验教材》面试出版，更是刺激了不少家长焦虑的神经。“我的孩子要不要去学编程？”、“他不学，会不会就比别的同学少了一门技能？”潮流科目出现了，孩子们都要去学一学吗？

而在资本市场，少儿编程教育更是进入热门创业赛道。数据显示，2017年-2018年两年间，入局编程赛道的公司有200多家，仅2018年的融资就超过40笔。对少儿编程行业投资出手的，不乏红杉资本中国、钟鼎创投、创新工场、君联资本等资本“大佬”。甚至连科技企业“科大讯飞”也对“编玩边学”投资出手过2次。

资本市场对少儿编程的疯狂，与政策的支持不无关系。2018年3月，教育部发布《教育部教育装备研究与发展中心2018年工作要点》，指出将推进信息技术在教学中的深入普遍应用，探索信息技术在众创空间、跨学科学习(STEAM教育)、创客教育等教育教学新模式中的应用，逐步形成创新课程体系。同年6月，中国第一部面向中学生的人工智能教材——《人工智能基础(高中版)》正式发布。人工智能课程进入高中课程。

联讯证券研报预估少儿编程行业未来市场规模可达230亿-350亿元。由此可见，未来编程教育市场仍有巨大红利发展空间。

信息技术或纳入高考，少儿“抢闸”学编程

记者走访发现，当前从事少儿编程的企业主要分成机器人编程与电脑语言编程两大类。

在广州番禺某住宅小区的一家机器人编程中心，负责人周先生告诉记者，相较于江浙一带，广东家长对编程教育的了解程度并不高。大部分家长一开始是抱着让“小孩周末有个地方待”的想法来的，还有一小部分则是孩子本身对机器人编程有兴趣。

记者在现场看到，在该中心学习的孩子年龄集中在5-9岁，他们最先接触的课程是乐高积木的拼砌，据其官方微信号介绍，根据孩子的年纪，会开设机械安装、器材搭建、Sratch编程、传感器、遥控器地运用等课程。“如果孩子继续深入学习，可以参加机器人比赛，甚至是IRO国际机器人奥林匹克大赛。”周先生如是说。

2016年起步于江浙的“小码王”，2018年也在广州的天河商圈开设了门店。2018年5月，小码王获得了1.3亿元B轮融资。这笔由微光创投和钟鼎创投合投、涌铧投资跟投的融资，也是当时少儿编程领域单笔的最高融资。小码王广州天河校区的校长熊峰在接受记者采访时表示，少儿编程并不是一个独立的学科：“它只是一门课程的一个分支。借助它可以学习和认知其他学科，同时培养独立思考的能力，和逻辑思维应用的提升。”

小码王开设的少儿编程课程以电脑操作为主。据介绍，根据不同的年龄段，他们安排了不同的课程。6至11岁的孩子，首先接触的是scratch编程语言，它是一款面向少儿的简易编程工具，以可视化、图形化面向低龄孩子做编程启蒙。区域总监于泳洋认为，对孩子来说，趣味性很重要。“在孩子英文和电脑操作程度不高的情况下，我们更看重在趣味性中让孩子掌握编程抽象的概念。”随着年龄的增长，他们还安排了APP inventor、 python、C++等不同的编程课程。于泳洋提到，当前浙江、北京、山东已经把信息编程纳入高考的方向，Python也是这些省份的信息技术课要学的课程。他指出，山东在小学五六年就要学习python。

呼吁：别让信科奥赛替代奥数成升学工具

国家政策的出台，教育风向的转换，使得不少家长开始关注少儿编程教育。虽然之前的少儿编程教育也在顺应国家科创号召发展，但是相对于语、数、英等学科教育来说，少儿编程教育并非刚需，属于兴趣学习类培训班，家长对此持有观望态度。但是，某些高校的招生简章中对包括信科奥赛在内的五大科学竞赛成绩有明确要求。“奥数、希望杯等比赛全部被停止了，这种状况让不少家长慌了：不知道孩子考名校要靠什么。”熊锋认为，这使得家长开始关注信科奥赛，市场内也出现了不少相关辅导机构。记者了解到，在五大学科竞赛中，信科奥赛目前参赛人数较少、竞争压力也较小，考生想要通过比赛获得一个好名次有很大机会。

有部分家长于是陷入“少儿编程对等成信奥赛”的误区，他们希望孩子通过编程学习后，参加信科奥赛，为简历锦上添花。针对这一误区，于泳洋纠正道：“这是以偏概全的说法，会影响行业的健康发展。”他认为，信科奥赛只是少儿编程学习中很小的部分，他不赞同家长将信科奥赛当成替代奥数的升学工具。

编程教育属于STEAM教育的重要组成部分。长期关注教育的21世纪教育研究院副院长熊丙奇表示，当前STEAM教育可以推进学校课程建设与教育教学改革，关注学生的创新能力的培养：“但从现状来看，形式大于内容，概念大于内涵。我国目前的教育评价体系还是以学科培训为主，受制于此，STEAM教育还是服务于学生的升学与其他功利目标，而非重视个性、创造力的培养。”

家长：让孩子了解游戏制作，多角度思考

在记者走访的过程中，遇到了不少送孩子上编程课的家长，大多家长表示，是为了让孩子接触一些新事物而来。

11岁的罗祥瑞因为爱玩游戏而被家长送来学编程。祥瑞的妈妈说：“刚开始送孩子来，主要是想让他对游戏制作有所了解，知道游戏是怎么制作的，不要沉迷游戏。通过一段时间的学习，我们觉得他的思维活跃了很多，可以用几种不同的方式去解答数学问题。现在他还是喜欢玩游戏，不过他是通过玩游戏去思考如何制作更多吸引大家的游戏。”

同样11岁的陆昱文已经学习了一年左右的编程课程，他的父母表示，孩子学习编程后，考虑事情比以前全面，能够从不同角度思考解决问题的方法。

或许放下追求成绩的目的，放下“不要输在起跑线”的理念，能让孩子真正享受编程的乐趣，发挥他们与生俱来的创造力，会让编程教育成为真正的校外课堂。