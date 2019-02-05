南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

20年如一日 浙大千人年夜饭嗨起来

2019-02-05 09:00 来源：钱江晚报
字号减小 字号增大

　　孜然羊肉、鲜汁甜虾、香菠咕咾肉……一张纸上密密麻麻地手写着几十道菜，这是浙江大学为留校过年的师生准备的年夜饭菜单。

　　坚持20多年，成了一道风景。除夕夜的浙大食堂必然是张灯结彩，红红火火的。留校过年的学生来这里吃年夜饭，领过年大红包，学校领导每年参加年夜饭，陪大家欢欢喜喜过大年。

　　今年，将有近1200位浙大师生及其家属来吃丰盛的浙大年夜饭，其中70%是留学生，分别来自100多个国家。

　　食堂的前厅和后厨早早地就忙活起来，负责这次年夜饭的总厨黄师傅忙碌并乐呵着，他说：“人多才热闹！留学生越多，更要让他们感受真正的中国年味。”为了浙大的这顿学生年夜饭，他已经19年没有回家过除夕。

　　20年如一日

　　浙大年夜饭年年红火

　　腊月二十八一大早，工作人员早早地就把食堂布置得喜气洋洋，门口挂着大红的灯笼与春联，中式的桌椅摆得整整齐齐，还有专门供大家写福字、写对联的桌台，抽奖的奖池，唱歌表演的舞台。

　　没错，除了吃饭，食堂还准备了游园会，书写新年祝福语、猜灯谜、抽大奖、发红包、唱新年歌等活动，让大家感受到足量的年味儿。

　　浙大人的专属年夜饭，已经办了20多年。留校过年的学生、退休的老教师、食堂的工作人员都会聚在一起，在美味、欢笑中迎来新年。

　　此前，年夜饭都是由浙大后勤集团下的紫金港东区食堂操办。今年，这副担子落到了浙大紫金港校区新建的留学生食堂。

　　浙大的留学生食堂是声名远扬的网红食堂，但它可不是留学生的专属餐厅，只因最初开在浙大玉泉校区的留学生宿舍楼下，才得名“留食”，平时所有浙大师生、甚至校外的游客都可以坐下吃饭。

　　紫金港的千人年夜饭以自助餐的形式展开，热菜30种，甜点12种，再加上水果与各色饮料，每年的菜单都不一样。

　　1200人的大餐

　　一半多是各国留学生

　　离除夕还有两天，穿着厨师服的师傅和围着围裙的阿姨们就开始准备食材，五六个人围在桌边，边聊天边择菜，桌子上绿色的荷兰豆、青菜、黄瓜堆成了小山；另一边几个师傅正挥动着大勺，熬一锅老汤；剁鸡块，切羊肉的声音此起彼伏。

　　“现在确定的已经有1200人左右，比去年还要多大概200人，这几天还有人打电话说要来参加。”黄总厨说。

　　这些人里，有70%是来自世界各地的留学生。辣子鸡是留学生食堂最热门的菜之一，这盘简单的美味可需要后厨师傅提前好几天开始准备，鸡肉先腌制2天，再上浆、油炸，最后才与辣椒一起炒，一道小小的菜，几道工序都要到位，不能出一点错。

　　留食有一道招牌菜——清汤鱼圆，也在今年的菜单中，选用新鲜的鱼肉，仔细剔去鱼骨，再打成鱼蓉，捏成丸子，复杂的制作工序，最后配上最简单的做法——清水煮。现做现煮，大家才能吃上最鲜的鱼圆汤。

　　黄师傅说，虽然要照顾一下留学生的口味，但让他们感受真正的中国年味更重要。北方的大饺子，南方的小粽子，粗粮五谷丰登，香香的卤牛肉，这些中国味儿，都是年夜饭的主角。

　　让大学生过温暖年

　　黄总厨19年没回家吃年夜饭

　　“以前东区食堂的工作人员准备这么多年年夜饭，今年我们来办，他们终于可以回家过个年了。”黄师傅说。往年，浙大后勤集团下的东区食堂每年准备年夜饭，很多工作人员都没法回家过除夕夜。

　　虽然今年是留学生食堂第一次准备最大的千人年夜饭，但总厨黄师傅已经19年没有回家过除夕了，“往年我们留食也会在其他校区准备年夜饭，每年都有几十桌，我年年都在。”

　　黄师傅的老家在浙江衢州龙游县，19年来，他都是在浙大过完除夕，等大年初一再坐车回家，他和家里人都习惯了。

　　今年一共有七十多位食堂工作人员留在浙大和师生们一起过年，“食堂会安排轮班，并不是每个人都回不了家，但有些师傅也愿意每年都留下来，同学们都很热情。”黄师傅说。

　　几天来，前厅后厨的工作人员们热火朝天地准备年夜饭，平时到了饭点，大师傅们就露一手给大家加餐，五菜一汤，几人一小桌，“吃得好，干劲也足！”黄师傅说。

　　等到了大年三十，早上7点钟，食堂的后厨就会热闹起来，点火做菜。下午4点，热腾腾的年夜饭便红火开席，工作人员都要坚守岗位，“菜不够就要补，前厅的阿姨们也一直会忙碌着”。

　　等到师生们吃完，开始热闹的新年活动。厨房的大师傅们还不能休息，他们要为辛苦了好几天的工作人员们做几桌团圆饭。“一桌26道菜，鸡鸭鱼肉、海鲜、水果全都有。”黄师傅说，大家辛苦了一年，也要一起吃个热热闹闹丰盛的团圆饭。

编辑： 唐巧燕

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第02期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235