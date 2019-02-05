20年如一日 浙大千人年夜饭嗨起来

孜然羊肉、鲜汁甜虾、香菠咕咾肉……一张纸上密密麻麻地手写着几十道菜，这是浙江大学为留校过年的师生准备的年夜饭菜单。

孜然羊肉、鲜汁甜虾、香菠咕咾肉……一张纸上密密麻麻地手写着几十道菜，这是浙江大学为留校过年的师生准备的年夜饭菜单。

坚持20多年，成了一道风景。除夕夜的浙大食堂必然是张灯结彩，红红火火的。留校过年的学生来这里吃年夜饭，领过年大红包，学校领导每年参加年夜饭，陪大家欢欢喜喜过大年。

今年，将有近1200位浙大师生及其家属来吃丰盛的浙大年夜饭，其中70%是留学生，分别来自100多个国家。

食堂的前厅和后厨早早地就忙活起来，负责这次年夜饭的总厨黄师傅忙碌并乐呵着，他说：“人多才热闹！留学生越多，更要让他们感受真正的中国年味。”为了浙大的这顿学生年夜饭，他已经19年没有回家过除夕。

20年如一日

浙大年夜饭年年红火

腊月二十八一大早，工作人员早早地就把食堂布置得喜气洋洋，门口挂着大红的灯笼与春联，中式的桌椅摆得整整齐齐，还有专门供大家写福字、写对联的桌台，抽奖的奖池，唱歌表演的舞台。

没错，除了吃饭，食堂还准备了游园会，书写新年祝福语、猜灯谜、抽大奖、发红包、唱新年歌等活动，让大家感受到足量的年味儿。

浙大人的专属年夜饭，已经办了20多年。留校过年的学生、退休的老教师、食堂的工作人员都会聚在一起，在美味、欢笑中迎来新年。

此前，年夜饭都是由浙大后勤集团下的紫金港东区食堂操办。今年，这副担子落到了浙大紫金港校区新建的留学生食堂。

浙大的留学生食堂是声名远扬的网红食堂，但它可不是留学生的专属餐厅，只因最初开在浙大玉泉校区的留学生宿舍楼下，才得名“留食”，平时所有浙大师生、甚至校外的游客都可以坐下吃饭。

紫金港的千人年夜饭以自助餐的形式展开，热菜30种，甜点12种，再加上水果与各色饮料，每年的菜单都不一样。

1200人的大餐

一半多是各国留学生

离除夕还有两天，穿着厨师服的师傅和围着围裙的阿姨们就开始准备食材，五六个人围在桌边，边聊天边择菜，桌子上绿色的荷兰豆、青菜、黄瓜堆成了小山；另一边几个师傅正挥动着大勺，熬一锅老汤；剁鸡块，切羊肉的声音此起彼伏。

“现在确定的已经有1200人左右，比去年还要多大概200人，这几天还有人打电话说要来参加。”黄总厨说。

这些人里，有70%是来自世界各地的留学生。辣子鸡是留学生食堂最热门的菜之一，这盘简单的美味可需要后厨师傅提前好几天开始准备，鸡肉先腌制2天，再上浆、油炸，最后才与辣椒一起炒，一道小小的菜，几道工序都要到位，不能出一点错。

留食有一道招牌菜——清汤鱼圆，也在今年的菜单中，选用新鲜的鱼肉，仔细剔去鱼骨，再打成鱼蓉，捏成丸子，复杂的制作工序，最后配上最简单的做法——清水煮。现做现煮，大家才能吃上最鲜的鱼圆汤。

黄师傅说，虽然要照顾一下留学生的口味，但让他们感受真正的中国年味更重要。北方的大饺子，南方的小粽子，粗粮五谷丰登，香香的卤牛肉，这些中国味儿，都是年夜饭的主角。

让大学生过温暖年

黄总厨19年没回家吃年夜饭

“以前东区食堂的工作人员准备这么多年年夜饭，今年我们来办，他们终于可以回家过个年了。”黄师傅说。往年，浙大后勤集团下的东区食堂每年准备年夜饭，很多工作人员都没法回家过除夕夜。

虽然今年是留学生食堂第一次准备最大的千人年夜饭，但总厨黄师傅已经19年没有回家过除夕了，“往年我们留食也会在其他校区准备年夜饭，每年都有几十桌，我年年都在。”

黄师傅的老家在浙江衢州龙游县，19年来，他都是在浙大过完除夕，等大年初一再坐车回家，他和家里人都习惯了。

今年一共有七十多位食堂工作人员留在浙大和师生们一起过年，“食堂会安排轮班，并不是每个人都回不了家，但有些师傅也愿意每年都留下来，同学们都很热情。”黄师傅说。

几天来，前厅后厨的工作人员们热火朝天地准备年夜饭，平时到了饭点，大师傅们就露一手给大家加餐，五菜一汤，几人一小桌，“吃得好，干劲也足！”黄师傅说。

等到了大年三十，早上7点钟，食堂的后厨就会热闹起来，点火做菜。下午4点，热腾腾的年夜饭便红火开席，工作人员都要坚守岗位，“菜不够就要补，前厅的阿姨们也一直会忙碌着”。

等到师生们吃完，开始热闹的新年活动。厨房的大师傅们还不能休息，他们要为辛苦了好几天的工作人员们做几桌团圆饭。“一桌26道菜，鸡鸭鱼肉、海鲜、水果全都有。”黄师傅说，大家辛苦了一年，也要一起吃个热热闹闹丰盛的团圆饭。