学生寒假期间警惕传销借贷等陷阱

为保障学生的假期安全，近日，教育部专门下发学生寒假安全预警，其中提到学生要警惕多类陷阱，如网络陷阱、传销陷阱以及借贷陷阱等。

为保障学生的假期安全，近日，教育部专门下发学生寒假安全预警，其中提到学生要警惕多类陷阱，如网络陷阱、传销陷阱以及借贷陷阱等。

教育部指出，要防范犯罪分子通过网络发布虚假兼职信息骗取学生财物，甚至诱骗学生从事非法活动；防范网络真人娱乐、体育投注、电子游艺等涉赌项目诱骗学生参赌。

各类借贷陷阱和传销陷阱也对学生权益构成威胁。教育部提醒，要警惕传销陷阱。防范传销组织以“创业、招聘、交友”为名在线上线下散布虚假消息，诱骗学生参加各类传销组织，进而骗取钱财，甚至危及学生生命安全。

同时，假期学生出行、购物、聚会活动相应增多，要注意防范非法借贷平台推出的各类消费贷款产品吸引学生超前消费。防范部分消费贷以“提供培训”“网络刷单”等名义，诱骗学生办理违规贷款手续，在不知不觉中“被负债”。

针对电信诈骗，教育部提醒，要防范诈骗分子通过短信等方式发送虚假消息，如信用卡还款、快递未领、网络欠费，甚至家人遭遇危险等，诱骗学生拨打咨询电话，诱导学生转账汇款到所谓的“安全账户”。特别要防范诈骗分子冒充教育部门、民政部门或者慈善机构人员，以“资助贫困学生”为名，电话或短信联系学生或者学生家长，以捐助无法到账，需要核实身份证、银行卡等信息为由套取关键信息，实行诈骗。