关注：2019年高考考试大纲公布

《考试大纲》分为总纲和各高考科目大纲，包括语文、文科数学、理科数学、汉语、物理、化学、生物、思想政治、历史、地理和英语。

记者从教育部考试中心了解到，《2019年普通高等学校招生全国统一考试大纲》正式公布。《考试大纲》是高考命题的规范性文件和标准，是考试评价、复习备考的依据。《考试大纲》明确了高考的性质和功能，规定了考试内容与形式，对实施高考内容改革、规范高考命题具有重要意义。

《考试大纲》分为总纲和各高考科目大纲，包括语文、文科数学、理科数学、汉语、物理、化学、生物、思想政治、历史、地理和英语。

总纲部分提出，高考考试内容改革全面贯彻党的教育方针，落实构建德智体美劳全面培养教育体系的要求，以立德树人为鲜明导向，以促进素质教育发展为基本遵循，科学构建基于德智体美劳全面发展要求的高考评价体系。

高考评价体系由“一核四层四翼”组成，包括考查目的、考查内容和考查要求。“一核”为考查目的，即“立德树人、服务选才、引导教学”，是对素质教育中高考核心功能的概括，回答“为什么考”的问题；“四层”为考查内容，即“必备知识、关键能力、学科素养、核心价值”，是素质教育目标在高考中的提炼，回答高考“考什么”的问题；“四翼”为考查要求，即“基础性、综合性、应用性、创新性”，是素质教育评价维度在高考中的体现，回答高考“怎么考”的问题。《考试大纲》是高考评价体系的具体实现，体现高考考试内容改革的方向和阶段性成果。

总纲部分同时指出，《考试大纲》是制定《考试说明》的依据。各分省命题省份在《考试大纲》的基础上，可以结合本地高考方案和教学实际制定适用的《考试说明》。《考试大纲》的解释权归教育部考试中心。