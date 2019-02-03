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孩子们，寒假安全提醒，这五点一定要注意

2019-02-03 08:53 来源：南方网
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寒假已经到来，孩子们在享受假期的时候，也要时刻谨记“安全第一”，度过一个舒适、平安的假期！

寒假家庭大团聚，安全知识要牢记；

炭火取暖要注意，门窗留缝需换气；

插头关着电老虎，手上有水莫接触；

电线若是冒火花，远离现场别摸它；

烟花爆竹很危险，小心伤着手和眼；

空旷地方才能玩，易燃易爆离远点；

用火用气加用电，父母一定在身边。

提醒孩子们：快乐寒假，安全第一！一起来看看广州警方发布的寒假安全提醒。

一、打车安全提示

打车尽量不去人少偏僻的地方，尽量要求司机不要走偏僻路段，并随时和家人保持联络，一旦情况可疑要及时报警。网约车要严格确认好是自己叫的车再上车。绝不乘坐“黑车”，“黑车”有如下隐患：

1.非法运营，缺乏监督，安全无保障；

2.超速，违规行驶带来的安全隐患；

3.司机本身及陌生人拼车带来的安全隐患。

二、乘坐高铁注意事项

1.假期出行人很多，一定要留出足够的时间排队取票，安检进站。千万记得带身份证和学生证噢！

2.高铁是全程全车厢禁烟的。停车时间很短，中途最好不要下车。下车前千万别忘记拿行李！

3.车票容易泄露个人信息，最好妥善处理，避免信息泄露。

三、聚餐聚会注意事项

春节期间，走亲访友聚餐宴会较多，同学们不要暴饮暴食，更不要酗酒。不要参与各种形式的封建迷信和赌博活动，自觉养成“崇尚科学，远离毒品”的良好习惯。

四、居家安全

1.使用高功耗的电暖器要选用带地线的三孔插座，最好使用带有过流保护装置的插线板。电暖器上不宜覆盖物品，同时要远离易燃物，背面离墙应有一定距离。使用时一定要做到人走即关闭电源。

2.使用燃气，必须保持厨房自然通风，并留有通风口。如发现漏气，要关闭所有阀门，切断气源。打开门窗通风，杜绝明火，严禁开启电器开关，禁止穿、脱化纤服装以防静电火花。到室外后，立即拨打当地燃气抢修电话报修。

五、假期生活中安全注意事项

独自在家时要锁好门窗，防止盗贼潜入。有人来访，可以隔着门窗和对方对话，不要随便开门。遇到有自称是修煤气管道、修电话、送水等的人来，要先与家人联系，问清情况后再决定是否开门。如果发现有坏人入屋，千万不要惊慌，尽快躲藏起来或寻机逃走，不要与坏人硬拼，到安全的地方后赶快拨打“110”电话报警或和家人联系。

寒假期间除了注意安全，家长应该教会孩子这些居家文明。

自己的事情自己做

珍惜别人劳动成果

自己的事情自己做，只要孩子有自己完成的意愿，家长应该主动放手，可以从旁协助，但不能替代。

教育孩子自己的玩具自己收拾、整理，放在固定位置，并且能够保持整洁。要珍惜别人的劳动成果，不往地板上扔垃圾，不浪费食物。

与长辈讲话先称呼

需要帮助用请托语

孩子在家中与长辈讲话时，要先称呼再说具体内容，交流时要看着对方，音量不要高过长辈。如有不同意见，等长辈讲完再表达。

请求家人帮忙时，应该礼貌地使用请托语，如“麻烦您”“请帮我”等。接受帮助后，要说“谢谢”，无论是谁，包括父母、保姆或是同伴。

出门和回家要打招呼

晨起问候睡前道晚安

孩子离家出门时要和家长道别，回家要和家人打招呼。回到家中，外衣脱下整理好并放置在固定位置。晨起问候家人“早上好”，睡前要互道“晚安”，家庭氛围的培养从问好和惦念开始。

坦诚相待不说谎话

勤俭节约勇于承担

家庭成员之间不能撒谎，要坦诚相待，有问题共同面对。要勤俭节约，爱护自己的物品。学会道歉，主动为自己的错误行为或给对方心理带来的伤害承担责任。

客来相迎客走相送

长辈讲话时不插话

家中有客人到来，不论是谁的客人，都要起身迎接问候。无论是否在客厅，听到客人准备离开，都要主动起身送客至门口。长辈与客人讲话时，孩子不要插话，让对方说完，这是一种教养。

（来源：平安广州、文明广州）

编辑： 唐巧燕

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