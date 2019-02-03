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寒假如何管理“熊孩子”？专家：忙里偷闲 让假期不再心累

2019-02-03 08:53 来源：北京晚报
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　　心理专家支招寒假如何管理“熊孩子” 忙里偷闲 让假期不再“心累”。

　　寒假来了

　　寒假模式开启，家长终于不用每天都要辅导“熊孩子”写作业了，但过于放松的假期常常让家长产生一种“孩子放假了比不放假还要心累”的感觉。那么，怎样才能让孩子度过一个积极的有意义的寒假？怎样才能让家长过得更舒心？从今天起，本报推出一组系列报道，请专家从心理学的角度给家长“开方”，让家长和孩子们“现身说法”，希望这个寒假大家都能快快乐乐、开开心心。

　　作息规律不贪睡

　　北京儿童医院心理专家崔永华从心理学的角度给出了自己的建议，首先要保证孩子的作息规律不贪睡。崔永华说，上学期间，孩子规律的生活是因为要遵守学校的时间表。放假之后，很容易放松过度甚至放纵，每天昼夜颠倒，作息无序。他建议在寒假之初，家长就和孩子共同制定一份合理的作息时间表。可以不完全按照平时的规矩来，稍稍宽松一些，但这并不意味着寒假没有规矩，而是要有“寒假的规矩”。比如睡懒觉这件事，重要的不是几点起床，而是每天都在相对固定的时间起床，而不是任由他想睡到什么时候就睡到什么时候。

　　寒假期间，由于天气寒冷，孩子更容易宅在家里不出门。每天饮食没有规律，零食没有节制。崔永华建议家长要多带孩子出门去玩，鼓励孩子与小区里同年龄的孩子一起玩，小孩子之间的追逐打闹，也达到了活动身体的目的；家长还要抽时间跟孩子一起做做体育锻炼，逛街、逛超市也比总待在家里强。可以让孩子吃一点零食，这也是生活乐趣，但最好能事先商议好一个比较合理的饮食方案，比如每天可以吃一点什么东西、吃多少等。

　　盲目报班不可取

　　很多家长认为“寒假是‘弯道超车’最好的机会”，于是拼命给孩子加码，每天上课、作业都排得满满的，孩子恨不得比上学时还累。崔永华认为，寒假不是上学，该放松的时候还是要让孩子放松一下；开学后，孩子才能以更饱满的精神投入到新学期的学习生活中。

　　到社会中学习也是一种学习。崔永华建议家长在寒假里可以让孩子参加冬令营、去图书馆、去博物馆、看画展、去健身房健身，也可带孩子走亲访友、外出旅游，总之就是要让孩子走出家庭，多多接触社会。让孩子在实践中学习，在生活中学习。更重要的是，在这些活动中父母应该争取多陪伴，尽可能增加与孩子一起沟通的机会，和孩子一起聊游戏、聊动漫、聊电影，满足孩子陪伴与关注的心理需求。

　　使用电子产品别过度

　　手机、电脑、电视等电子终端已经成为孩子的最爱。寒假期间，家长如果放松警惕，孩子更容易迷上电子产品。崔永华建议家长与孩子一起制定一份合同，也叫“行为契约”。“契约”的核心是明确孩子和家长双方的“责权利”。电子产品不是洪水猛兽，需要科学合理地使用。家长与孩子要明确规定使用电子产品的时间，同时要完成规定的责任和任务，双方严格遵守。这样做不仅有助于培养孩子科学使用电子产品的好习惯，还有助于培养孩子的担当和契约精神。

 

编辑： 唐巧燕

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