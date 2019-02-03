一年看书四五百本，两位浙大学生怎么做到的

博览群书是很好的事情，但是每天看书10小时，因人而异，大家不要轻易模仿。

日前，浙江大学图书馆2018年度数据公布。在借阅达人榜一项中，研究生占据首位的是2016级管理科学与工程的台佳，借阅次数达到516次，本科生占据首位的是农业与生物技术学院的大三学生胡啸宇，次数达到了413次。

如果按一年365天算，台同学每天借书1.41次，胡同学每天借书1.13次，除去2018年浙大98天寒暑假时间，在校期间267天，相当于台同学和胡同学分别每天借书1.93次书和1.55次。

那么这两个阅读狂人是怎么看书的呢？每本书都看完了吗？除了看书还会做什么呢？听听这两位浙大的小伙子怎么说。

每天看书10小时

“至少生活是充实的”

春节将至，很多高校学生都开始了寒假，在浙大校园里也会看到不少拖着行李箱回家的身影。但是台佳并不是其中之一。这个戴着眼镜的小伙子会去图书馆自习、看书，这是他心目中过寒假的最佳方式。

台佳的专业是信息管理与信息系统，但是他却对历史人文类的书籍很感兴趣，日常读的书有近一半都和自己的专业没有联系。“这是我的一个爱好，如果我了解了某一个地方的历史人文，那我去旅游就不需要导游了。”

台佳看书很随性，如果某天突然对某件事情产生了兴趣，他就会把这方面的图书都搜集过来。前段时间，他对教育感兴趣，便去搜罗相关的书，包括以前的教材，比如叶圣陶《开明国文讲义三册》和《开明新编国文读本》。

他粗略估计了一下，每天花在读书的时间有10小时左右。他的阅读方式也在慢慢变化，一开始是去看在网上评价较高的、或者是同学推荐的书，后来他觉得大众的书不一定适合每一个人，于是他便开始按照自己的兴趣寻找适合自己的书。

谈到借书次数，台佳有点不好意思：“当然不是每一本都看完，有些书我会挑精华阅读。”

去年，台佳看到了一篇报道，讲了一名大学生一年读600多本书，但有网友说用处不大。他在朋友圈评论道：“至少生活是充实的。”这也是他看书的目的。

台佳今年又把四大名著看了一遍，他认为这是在“补课”，“以前错过的好书，现在都要一一补回来。”

一年借书413次

“书激发我写作的欲望”

本科生借阅榜第一的是胡啸宇，他2017年凭借296次借阅次数登顶借阅达人榜榜首。他2018年借书413次，比去年多了117次。

去年，胡啸宇读书最多的种类依旧是和文学、电影、摇滚音乐相关，最近他在读《特朗斯特罗姆全集》和胡迁的《远处的拉莫》。他选书的原则是：“这本书有没有给我刺激，是否给我提笔写作的欲望。有很多书我也只是挑其中的几个对我写作有裨益的部分看，并没有读完整本。”

只要有了灵感，胡啸宇就随时随地写下来，主要是小说和诗歌。

胡啸宇去年还见到了他喜欢的作家毕飞宇，他向毕飞宇阐述了不少自己的困惑，交流了彼此的想法。“虽然某些观点有分歧，但是和毕老师聊天很有收获。”

通过平时的阅读、创作感悟，胡啸宇感觉作者只有亲身经历了，才能写出真情实感。于是去年暑假，他抽空把江苏走了一圈，“很多城市有厚重的历史人文气息，比如高邮、南京等等。我也见到了很多书中提到的或没有提到的东西，收获很大”。胡啸宇决定未来有时间，多出去看看，增加自身的经历。

博览群书是很好的事情，但是每天看书10小时，因人而异，大家不要轻易模仿。