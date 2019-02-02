华工广州国际校区公共实验楼封顶 将于今年招收首批本科生

161天！从广州国际校区第一根管桩被正式打下，到首批建筑结构封顶，华南理工大学仅用了5个多月的时间。这创下新时代的广州速度。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）161天！从广州国际校区第一根管桩被正式打下，到首批建筑结构封顶，华南理工大学仅用了5个多月的时间。这创下新时代的广州速度。

2月1日上午，华南理工大学广州国际校区举行公共实验楼封顶仪式。目前，该校区一期工程已有5栋楼宇封顶，2栋楼宇施工到八层结构，另外两栋施工到四到六层。预计今年4月25日前该校区一期工程主体结构封顶，9月份将迎来首批本科生入学。

广州国际校区由教育部、广东省、广州市、华南理工大学四方共建，采用“中方为主， 国际协同”的方式，建设理工特色、世界一流的国际化校区，将成为国际理工科顶尖人才的汇聚地、世界前沿科技的策源地、全球拔尖创新创业人才培养的示范地。

据了解，该校区建设速度之快与其先进的设计理念是分不开的：广州国际校区是广州市第一个城市街区式大学校园，第一个以设计牵头的EPC项目，第一个设计、施工、运维全过程BIM应用项目，第一个装配式建筑面积最大且达到A级评价标准的项目，第一个借助国家重点研究项目探讨珠三角地区气候适应性的绿色建筑项目，以及第一个全信息化施工的智慧工地项目。

除硬件建设之外，广州国际校区在人才引进、学科设置等方面也保持了一贯高效的“广东效率”。据校方介绍，该校区现已成立3个学院以及多个研究院，目前已汇集10多位全球顶尖科学家，打造了一批以国内外院士和顶尖学术大师领衔的高水平创新团队，并与全球多所顶尖外方高校开展了全方位的实质性合作。其首批硕士、博士研究生已于2018年9月入学，校区探索“书院制”创新社区的育人模式正全力推进。