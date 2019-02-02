2019高考考试大纲正式公布

《考试大纲》明确了高考的性质和功能，规定了考试内容与形式，对实施高考内容改革、规范高考命题具有重要意义。

近日，教育部正式公布2019年普通高等学校招生全国统一考试大纲。《考试大纲》是高考命题的规范性文件和标准，是考试评价、复习备考的依据。《考试大纲》明确了高考的性质和功能，规定了考试内容与形式，对实施高考内容改革、规范高考命题具有重要意义。

总纲

普通高等学校招生全国统一考试（以下简称“高考”）是合格的高中毕业生和具有同等学力的考生参加的选拔性考试。高等学校根据考生成绩，按照招生章程和计划，德智体美劳全面衡量，择优录取。高考应具有较高的信度、效度，必要的区分度和适当的难度。

《普通高等学校招生全国统一考试大纲》（以下简称《考试大纲》）是高考命题的规范性文件和标准，是考试评价、复习备考的依据。《考试大纲》明确了高考的性质和功能，规定了考试内容与形式，对实施高考内容改革、规范高考命题具有重要意义。《考试大纲》依据普通高等学校对新生思想道德素质、科学文化素质的要求及《普通高中课程标准》制定。

《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》明确提出深化高考考试内容改革，依据高校人才选拔要求和国家课程标准，科学设计命题内容，增强基础性、综合性，着重考查学生独立思考和运用所学知识分析问题、解决问题的能力。高考考试内容改革全面贯彻党的教育方针，落实构建德智体美劳全面培养教育体系的要求，以立德树人为鲜明导向，以促进素质教育发展为基本遵循，科学构建基于德智体美劳全面发展要求的高考评价体系。高考评价体系由“一核四层四翼”组成，包括考查目的、考查内容和考查要求。“一核”为考查目的，即“立德树人、服务选才、引导教学”，是对素质教育中高考核心功能的概括，回答“为什么考”的问题；“四层”为考查内容 ，即“必备知识、关键能力、学科素养、核心价值”，是素质教育目标在高考中的提炼，回答高考“考什么”的问题；“四翼”为考查要求，即 “基础性、综合性、应用性、创新性”，是素质教育评价维度在高考中的体现，回答高考“怎么考”的问题。《考试大纲》是高考评价体系的具体实现，体现高考考试内容改革的方向和阶段性成果。

《考试大纲》是制定《考试说明》的依据。各分省命题省份在《考试大纲》的基础上，可以结合本地高考方案和教学实际制订适用的《考试说明》。

语文

高考语文科要求考查考生识记、理解、分析综合、鉴赏评价、表达应用和探究六种能力。

考试内容分为阅读和表达两个部分。阅读部分包括现代文阅读和古诗文阅读，表达部分包括语言文字应用和写作。

文科数学

高考文科数学科要求考查考生空间想象能力、抽象概括能力、推理论证能力、运算求解能力、数据处理能力以及应用意识和创新意识。

考试范围包括必考内容和选考内容两部分。必考内容为《课程标准》的必修内容和选修系列1的内容；选考内容为《课程标准》的选修系列4的“坐标系与参数方程”、“不等式选讲”等2个专题。

高考理科数学科要求考查考生空间想象能力、抽象概括能力、推理论证能力、运算求解能力、数据处理能力以及应用意识和创新意识。

考试范围包括必考内容和选考内容两部分。必考内容为《课程标准》的必修内容和选修系列2的内容；选考内容为《课程标准》的选修系列4的 “坐标系与参数方程”、“不等式选讲”等2个专题。

高考汉语科要求考查考生的汉语运用能力，包括识记、理解、分析综合、鉴赏评价、表达应用五种能力层级。考试内容分为知识与运用、阅读及表达。

高考物理试题着重考查考生的知识、能力和科学素养，注重理论联系实际，注意物理与科学技术、社会和经济发展的联系，注意物理知识在日常学习生活、生产劳动实践等方面的广泛应用。

要考查的物理知识包括力学、热学、电磁学、光学、原子物理学、原子核物理学等部分。

化学

高考化学科命题注重测量自主学习的能力，重视理论联系实际，关注与化学有关的科学技术、社会经济和生态环境的协调发展。

考试范围分为必考内容和选考内容。必考内容涵盖必修模块“化学 1”“化学 2”和选修模块“化学反应原理”的内容。选考内容为选修模块“物质结构与性质”和“有机化学基础”，考生从中任意选一个模块考试。

生物

高考生物试题注重考查考生的知识、能力和素养，强调理论联系实际，关注生物学科知识在日常生活、生产实践等方面的应用。

考试范围包括必考部分和选考部分，必考部分在课程标准必修模块的范围内，选考部分在课程标准选修模块 1（生物技术实践）和选修模块 3（现代生物科技专题）的范围内。

思想政治

高考思想政治科考试反映对考生正确的情感、态度、价值观的要求，注重考查考生对所学相关课程基础知识、基本技能、基本方法的掌握程度，以及综合运用所学知识论证阐释、分析评价、探究并解决问题的能力。

历史

高考历史科要求考查考生对基本历史知识的掌握程度;考查学科素养和学习潜力;注重考查在唯物史观指导下运用学科思维和学科方法发现问题、分析问题、解决问题的能力；考查考生的人文精神与素养，引导其实现德智体美劳全面发展。

考试范围包括《普通高中历史课程标准(实验)》的必修内容和部分选修内容。

地理

高考地理学科试题基于德智体美劳全面发展要求，注重创设与学习、生活、学科发展密切联系的情境，着重考查考生的地理学习能力和学科素养，即考生对所学相关课程基础知识、基本技能的掌握程度和综合运用所学知识分析、解决问题的能力。

考试范围主要包括《普通高中地理课程标准(实验)》必修地理 1、地理 2、地理 3，以及《全日制义务教育地理课程标准》的有关内容。对所列考试范围的考查程度不超过课程标准规定的要求。

英语

考核内容包括：语言知识及语言运用。语言知识要求考生掌握并能运用英语语音、词汇、语法基础知识以及所学功能意念和话题，要求词汇量为 3500 左右。语言运用包括听力、阅读、写作和口语。

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2019年普通高等学校招生全国统一考试大纲