学生“减负”民营经济发展成关注焦点

学生“减负”如何减？如何保障民营经济发展？如何更好地实现区域协调发展？

学生“减负”如何减？如何保障民营经济发展？如何更好地实现区域协调发展？为更好展现代表履职履责风采，今年省十三届人大二次会议对标全国“两会”，首次开设了“代表通道”。当天上午8点，大会首场“代表通道”开启，10名代表分3组依次登台接受媒体提问。现场，与会记者就国计民生热点连连发问，代表们一一回应，为广东发展建言献策。现场，南方日报、南方+记者获得首问机会，向省人大代表、广东实验中学校长全汉炎提问集团化办学的发展趋势。

省人大代表、广东实验中学校长全汉炎：

名校集团化不能只是“贴牌”

当前，集团化办学已经成为推动教育优质均衡发展的新趋势。全汉炎不仅是广东实验中学的掌门人，还是省实教育集团“一门十校”的总校长。在去年的省两会上，南方日报就重点关注了集团化办学问题，今年，本报记者继续把这个问题带到了“代表通道”。

“名校集团化不能只是‘贴牌’，还要有内涵发展。”全汉炎坦言，由于目前集团化办学依然是各地区、各学校自己在摸索，导致部分学校的集团化办学存在“野蛮生长”的现象，需要主管部门转变传统的管理机制和管理手段，在目标、思路、形式、要求等方面进行全面、明确和长期指导。为此，他建议建立“准入”和“退出”机制，在教师编制和绩效政策方面给予一定倾斜。

全汉炎还对学生“减负”提出了自己的看法，他认为“减负”不仅是教育问题，也是社会问题，需要引导社会对人才、教育、成功进行重新定义。

省人大代表、清远连南瑶族自治县农机安全监理站站长房玉红：

加大对少数民族地区基础设施建设的支持力度

清远连南瑶族自治县是我省少数民族山区，经济发展受到山区地形和交通的影响和制约。如何提高欠发达地区与发达地区的发展平衡性和协调性？房玉红结合基层经历，谈了自己的看法和建议。

“习近平总书记去年来清远视察，指出‘城乡区域发展不平衡是广东高质量发展的最大短板’，并强调‘全面小康路上一个不能少，脱贫致富一个不能落下’，听了这些话，我们少数民族地区的人民群众备受鼓舞，充满期待！”房玉红说，“要想富，先修路”，但当前我省少数民族地区农村交通基础设施仍然薄弱，是制约当地经济发展的瓶颈，建议省加大对少数民族地区基础设施建设力度。

省人大代表、中山市经济研究院院长梁士伦：

用全球视野谋划粤港澳三地错位发展

珠三角九市与港澳之间如何实现差异化协同发展？梁士伦认为，要用全球视野去谋划粤港澳三地错位发展、优势协同互补这一问题。

他建议，珠三角九市要充分考虑自身的创新要素和资源优势、产业基础，明确自身创新发展的战略方向，协同打造一批前沿、高端、战略性的研发基地，合办研究型、体制机制创新型大学，携手打造国际科技创新中心；要充分借鉴和衔接港澳的各项市场规则、标准和制度，同时在三大自贸区基础上尽快扩区增容，携手打造世界级湾区；粤港澳三地要加快创新创业、生态旅游、民生保障等社会政策的衔接，推动三地人文深度融合，共同携手打造世界级的生态宜居、宜业湾区。

省人大代表、深圳市优必选科技有限公司董事长周剑：

让更多科研成果能落地和产业化

科技创新成果的转化需要哪些政策方面的完善和支持？周剑认为，应大力推动科技成果在各个社会相关领域的应用，包括各个垂直行业、垂直领域的深化应用。

“以人工智能和机器人为例，我们需要不断地应用和实践，才能得到更多的数据。”周剑说，更多的数据才能对人工智能的算法进行优化，进行更多优化之后，才能得到更多的算法，推进人工智能产业的推广和成熟完善。他认为，还应该在粤港澳地区加强与高校、科研机构、企业的产学研合作，让更多的科技研究成果能够落地和产业化。此外，要持续增加高端人才的引进。

省人大代表、广东昭信集团股份有限公司董事长梁凤仪：

优化营商环境 引导企业做“百年老店”

近年来，广东出台了一系列扶持民营经济发展的政策，民营企业如何更好地将这些政策落实落地？梁凤仪认为，一方面，民营企业必须把高质量发展作为新时代发展的使命和担当，另一方面，政府要持续优化营商环境、完善市场监管等，引导企业做“百年老店”，助力企业高质量发展。

“做‘百年老店’，就是要专心专注、精益求精，把产品做得更好，推向世界。”梁凤仪介绍，作为民营经济大市，最近佛山也提出要跟广州携手打造万亿级的世界产业集群，构建“2+2+4”先进制造业集群发展新体系。

省人大代表、东莞市厚街镇委书记詹文光：

为企业提供良好公共服务

东莞厚街是全国闻名的制造业重镇，尤其是传统制造实力雄厚。改革开放再出发，身处广深两地之间的厚街在广东举全省之力建设粤港澳大湾区的大背景下，如何转型升级？如何鼓励民营经济发展？

“我认为，一方面要用足政策支持民营企业提升发展质量，落实好国家减税降费的各项政策，执行好省政府出台的各项支持企业发展的扶持政策，特别要落实好东莞市最近出台的支持非公经济50条，引导企业增加科研投入，提高产品科技含量，推动民营企业高质量发展。”詹文光说。

“此外，我认为还要不断提升基层政府的执行力，为企业提供良好的公共服务，比如公共交通、外来员工子女的基础教育、公共卫生医疗服务等。让企业家和外来员工有归属感，扎根厚街发展，推动本地经济实现高质量发展，为粤港澳大湾区建设作出应有的贡献。”詹文光说。

省人大代表、国家税务总局广东省税务局企业所得税处主任科员林炜霞：

纳税人都能享受到“新税法”减税红利

“新税法”的实施让不少百姓纳税的负担有所减轻。林炜霞认为，这次改革让广大纳税人都能不同程度享受到减税红利。

“作为一名税务人，我欣喜地看到此次个人所得税改革引起了社会的高度关注。”林炜霞说，这次改革实现了普惠性减税降负，也就是俗称的起征点从3500元提高至5000元，扩大了低税率的适用范围。这个政策从去年10月1日开始实施，减税效应相当明显，广大纳税人都能不同程度享受到减税红利，特别是中等以下收入群体获益更大。

省人大代表、潮州市潮剧艺术培训中心主任郑舜英：

将潮剧传承保护守正创新放在重要位置

振兴戏曲艺术关系中华文化薪火相传，关系民族精神维系传递。近年来，在党和政府的关心支持下，我国戏曲事业取得了蓬勃发展。

“习近平总书记高度重视传承和弘扬优秀传统文化，去年视察广东时特地参观了粤剧艺术博物馆，这也让我们广东戏剧人备受鼓舞。潮剧作为广东地方传统戏剧，历史悠久，特色鲜明，我们现在将潮剧的传承保护、守正创新放在重要位置，坚持做好经典剧目的传承工作，像韩愈治潮、曹营恋歌等经典剧目都得到很高的评价。”郑舜英说。

省人大代表、茂名化州市人大常委会主任陈坦：

落实好“双联系”制度 讲好人大故事

广东区域发展不平衡不协调问题相对突出，与珠三角地区相比，欠发达地区推进县乡人大工作存在滞后。

陈坦建议根据新时代的要求，落实好“双联系”制度，多开展业务交流，按照人大职能出发，灵活开展多形式的监督活动，如调研、视察、评议、询问、述职等。“要通过多走、多看、多听、多想、多行等，开拓视野，主动履职，提升能力，树立代表新形象。”他说。

省人大代表、河源兴河信息科技有限公司总经理温东岸：

建立东江流域上下游横向生态补偿资金

对于广东如何打好污染防治攻坚战，温东岸说，他最关心的是东江流域水污染防治问题。

温东岸说，东江流域内的新丰江水库是香港、深圳、东莞和惠州等地的重要水源地，河源人民为保护好当地生态和水资源，守着一湖清水，做了大量工作。“为防止东江水质污染，我建议省政府更加重视东江流域水源地的保护。”温东岸认为，应建立东江流域上下游横向生态补偿资金，专项保护东江水系源头库区的水质。