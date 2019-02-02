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治理校外培训热要“堵疏结合”

2019-02-02 08:48 来源：中国教育报
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　　2018年，校外培训机构专项治理行动席卷全国。截至去年年底，教育部已完成校外培训机构整顿任务的98.93%。不过据媒体报道，仍有部分培训机构顶风作案，或打着国画、书法课程的名义继续开展学科辅导，或“换汤不换药”转战线上培训。

　　笔者认为，教育主管部门对培训机构进行专项治理、建立健全长效监管机制，的确可以改善校外培训市场泥沙俱下、恶性竞争的局面。不过，也要看到，课外辅导存在原因复杂，与校内教育发展状况存在诸多关联。当“影子教育”出了问题，不仅要严格规范校外培训市场，更要对学校教育本身进行减负增效。

　　我国一直大力推行素质教育，着力推进基础教育阶段减负工作,降低课后练习的任务量和难度,从量化层面实现了学生减负。推行素质教育，还需要配套的、完善的考试选拔机制，招生考试制度改革已经在深入推进，新高考改革也已在上海等地平稳落地。要继续深化招生考试制度改革，完善小升初、中考、高考的“指挥棒”，化解升学考试带来的压力，这样越来越多的家长就不会寻求校外培训。

　　校外培训机构的治理既要“堵”，还要“疏”，学校要为学生提供优质的课后服务。此前，教育部曾印发相关文件，鼓励中小学利用课后时间安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动以及娱乐游戏等，并对个别学习有困难的学生给予辅导帮助，同时通过政府购买服务、财政补贴等方式对学校给予支持。2018年以来，北京、浙江等地也普遍建立起了弹性离校制度，学校在充分尊重家长和学生意愿的前提下提供了丰富多样、因人而异的课后服务；苏州市线上教育中心还实现了对苏州工业园区中小学生的全覆盖，通过名师精品网课和在线互动问答疏导学生课外学习需求。这些经验都值得借鉴。

　　学校是中小学教育的“主阵地”，根治校外培训市场的乱象，不仅要靠教育主管部门的严管，学校也必须更好地发挥好自身职能。当我们把最优秀的教师留在学校、让孩子们在学校里完成“加餐”，家长们自然不必舍近求远、带着孩子到处补课。

编辑： 柯丹洁

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