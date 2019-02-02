人社部拟发布15项新职业，有你感兴趣的吗？

近日，人力资源和社会保障部初步确定了人工智能工程技术人员等15个拟发布新职业，既有现在流行的人工智能、大数据等技术人员，也有电子竞技员、无人机驾驶员，还有不常听说的农业经理人、数字化管理员……这些新职业的工作内容是啥？

一、人工智能工程技术人员

定义：

从事与人工智能相关算法、深度学习等多种技术的分析、研究、开发，并对人工智能系统进行设计、优化、运维、管理和应用的工程技术人员。

主要工作任务：

1.分析、研究人工智能算法、深度学习等技术并加以应用；

2.研究、开发、应用人工智能指令、算法；

3.规划、设计、开发基于人工智能算法的芯片；

4.研发、应用、优化语言识别、语义识别、图像识别、生物特征识别等人工智能技术；

5.设计、集成、管理、部署人工智能软硬件系统；

6.设计、开发人工智能系统解决方案。

二、物联网工程技术人员

定义：

从事物联网架构、平台、芯片、传感器、智能标签等技术的研究和开发，以及物联网工程的设计、测试、维护、管理和服务的工程技术人员。

主要工作任务：

1.研究、应用物联网技术、体系结构、协议和标准；

2.研究、设计、开发物联网专用芯片及软硬件系统；

3.规划、研究、设计物联网解决方案；

4.规划、设计、集成、部署物联网系统并指导工程实施；

5.安装、调测、维护并保障物联网系统的正常运行；

6.监控、管理和保障物联网系统安全；

7.提供物联网系统的技术咨询和技术支持。

三、大数据工程技术人员

定义：

从事大数据采集、清洗、分析、治理、挖掘等技术研究，并加以利用、管理、维护和服务的工程技术人员。

主要工作任务：

1.研究、开发大数据采集、清洗、存储及管理、分析及挖掘、展现及应用等技术；

2.研究、应用大数据平台体系架构、技术和标准；

3.设计、开发、集成、测试大数据软硬件系统；

4.大数据采集、大数据清洗、大数据建模与大数据分析；

5.管理、维护并保障大数据系统稳定运行；

6.监控、管理和保障大数据安全；

7.提供大数据的技术咨询和技术服务。

四、云计算工程技术人员

定义：

从事云计算技术研究，云系统构建、部署、运维，云资源管理、应用和服务的工程技术人员。

主要工作任务：

1.研究、开发虚拟化、云平台、云资源管理和分发等云计算技术，以及大规模数据管理、分布式数据存储等相关技术；

2.研究、应用云计算技术、体系架构、协议和标准；

3.规划、设计、开发、集成、部署云计算系统；

4.管理、维护并保障云计算系统的稳定运行；

5.监控、保障云计算系统安全；

6.提供云计算系统的技术咨询和技术服务。

五、建筑信息模型技术员

定义：

利用计算机软件进行工程实践过程中的模拟建造，以改进其全过程中工程工序的技术人员。

主要工作任务：

1.负责项目中建筑、结构、暖通、给排水、电气专业等BIM模型的搭建、复核、维护管理工作；

2.协同其它专业建模，并做碰撞检查；

3.BIM可视化设计：室内外渲染、虚拟漫游、建筑动画、虚拟施工周期等；

4.施工管理及后期运维。

六、电子竞技运营师

定义：

在电竞产业从事组织活动及内容运营的人员。

主要工作任务：

1.进行电竞活动的整体策划和概念规划，设计并制定活动方案；

2.维护线上、线下媒体渠道关系，对电竞活动的主题、品牌进行宣传、推广、协调及监督；

3.分析评估电竞活动商业价值，设计活动赞助权益，并拓展与赞助商、承办商的合作；

4.协调电竞活动的各项资源，组织电竞活动；

5.制作和发布电竞活动的音视频内容，并评估发布效果；

6.对电竞活动进行总结报告，对相关档案进行管理；

七、电子竞技员

定义：

从事不同类型电子竞技项目比赛、陪练、体验及活动表演的人员。

主要工作任务：

1.参加电子竞技项目比赛；

2.进行专业化的电子竞技项目陪练及代打活动；

3.收集和研究电竞战队动态、电竞游戏内容，提供专业的电竞数据分析；

4.参与电竞游戏的设计和策划，体验电竞游戏并提出建议；

5.参与电竞活动的表演。

八、无人机驾驶员

定义：

通过远程控制设备，驾驶无人机完成既定飞行任务的人员。

主要工作任务：

1.安装、调试无人机电机、动力设备、浆叶及相应任务设备等；

2.根据任务规划航线；

3.根据飞行环境和气象条件校对飞行参数；

4.操控无人机完成既定飞行任务；

5.整理并分析采集数据；

6.评价飞行结果和工作效果；

7.检查、维护、整理无人机及任务设备。