2019年我省艺术类术科统考合格线公布！

从考生考试成绩看，今年音乐和美术术科成绩与去年相比基本持平。

1月31日，广东省教育考试院公布广东省2019年我省艺术类术科统考合格线。成绩于1月31日18：00公布，考生可通过广东省教育考试院官方微信（ID：gdsksy）或者可登录广东教育考试服务网查询成绩。从考生考试成绩看，今年音乐和美术术科成绩与去年相比基本持平，体育术科考试成绩比去年略高。

据悉，舞蹈和广播电视编导术科专业今年首次实行统考。美术185分、音乐180分（其中：报考统考规定18种乐器之外的器乐统考合格线为120 分）、舞蹈145分、广播电视编导175分。专科层次不划定合格线。

根据2019年教育部相关文件要求，各省要逐步提高艺术类各专业高考文化课成绩录取控制分数线。省教育考试院负责人提醒考生，要集中精力备考文化课考试。报考艺术类术科校考的考生，可结合自身术科统考成绩和招生院校往年录取情况，适当选择报考相应艺术类术科校考的院校，但应避免盲目报考。

据了解，今年2月2日20:00起，考生可通过省教育考试院官微小程序下载打印术科统考合格证和术科统考成绩证书。考生如对成绩有疑问，可向所在市、县（市、区）招生办公室提出查分申请，术科统考成绩复查申请截止时间为2月1日18:00，逾期不予受理。