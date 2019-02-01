＂普通高中学考＂及“3+证书考试＂考试成绩公布！

1月31日18:00起考试可通过省教育考试院官方渠道查询广东省2019年1月普通高中学考及“3+证书考试成绩。

1月31日，广东省教育考试院公布“3+专业技能课程证书”、依据普通高中学业水平考试成绩招生录取分数线。1月31日18:00起考试可通过省教育考试院官方渠道查询广东省2019年1月普通高中学业水平考试（以下简称普通高中学考,下同）及普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试(简称“3+证书考试”,下同)成绩。2月2日10:00起，考生可以通过省教育考试院官微小程序自行下载并打印成绩（等级）证书。

本次普通高中学考包括语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、生物9科，其中，语文、数学、英语3科总成绩将作为2019年高职院校依据普通高中学考录取“文化素质”的成绩，也可以作为部分高职院校自主招生“文化素质”的成绩。考生语文、数学、英语三科成绩是普通高等学校招收中等职业学校毕业生依据。据悉，我省高职院校依据普通高中学考成绩招生录取和普通高等学校招收中等职业学校毕业生工作将于3月上旬组织考生填报志愿，中下旬进行录取。

普通高中学考试语文、数学和英语科目考试成绩分为A、B、C、D和E五等，各等级人数各占当次考生总数的比例15%、30%、30%、20%和不超过5%。E等级为不合格。考生成绩将呈现单科分数、等级及3科总分成绩和排位, 考生成绩排位原则为: 根据考生报考科类分文科类、理科类、体育类、音乐类、美术类共五大类，按考生成绩总分（合成总分）从高到低排序。符合政策加分的考生，排序时以统考成绩总分加照顾加分分值后参与排序。考生排序成绩总分（合成总分）相同时，文科类、理科类则按统考总分（即不含政策性加分）从高到低排序，统考总分（即不含政策性加分）仍相同时，文科类按语文、数学、英语单科顺序及分数从高到低排序；理科类按照数学、语文、英语单科顺序及分数从高到低排序；体育类、音乐类、美术类则按合成总分（即不含政策性加分）从高到低排序，合成总分（即不含政策性加分）仍相同时，体育类按体育术科统考成绩、语文、数学、英语单科顺序及分数从高到低排序，音乐类按音乐术科统考成绩、语文、英语、数学单科顺序及分数从高到低排序，美术类按美术术科统考成绩、语文、英语、数学单科顺序及分数从高到低排序。政治、历史、地理、物理、化学、生物等6科成绩将呈现单科分数和等级。

“3+证书考试”考生成绩排位原则为:按考生成绩总分从高到低排序。符合政策性加分的考生，排序时以统考成绩总分加上政策性加分后的分值参与排序。考生排序成绩总分相同时，则按统考总分（即不含政策性加分）从高到低排序。统考成绩总分仍相同时，按单科顺序及分数从高到低排序。单科成绩的排序顺序为语文、数学、英语，同科目成绩高的排位在前，所有单科成绩都相同时，排位相同。

考生如对本人考试成绩有疑问，可在2月15日9:00-17:00携带准考证，到所在中学或当地县（市、区）招生办公室（考试中心）提出复查分数的书面申请。普通高中学考成绩是高校招生录取依据之一，在高考时存入考生档案。各中学要提醒考生尽快通过省教育考试院官微小程序下载成绩证书后自行打印，并妥善保管本人的普通高中学业水平考试成绩证书（含电子版）。如因出国留学等需要，可以申请开具成绩证明，相关要求和流程见广东教育考试服务网（网址：http://www.eesc.com.cn/data/eesc/cms/site/contents/383/719.html）。

广东省2019年普通高校春季分类考试招生录取最低分数线

一、高等学校本专科招收中等职业学校毕业生（3+专业技能课程证书）

（一）本科院校招收中等职业学校毕业生

文化科总分220分。

（二）高职院校招收中等职业学校毕业生

文化科总分110分。

（三）高职院校招收退役士兵考生

文化科总分100分。

（四）高职院校招收内地西藏新疆班考生

文化科总分100分。

二、高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取

文科类：文化科总分120分。

理科类：文化科总分120分。

体育类：文化科总分120分，体育术科170分。

音乐类：文化科总分120分，音乐术科150 分。

美术类：文化科总分 120分，美术术科150分。