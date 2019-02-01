南方网 要闻 讲习所 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

寒假作业岂能成了“家长作业”

2019-02-01 07:41 来源：中国教育报 陈欣然
字号减小 字号增大

　　寒假伊始，天津市教委下发的全市中小学寒假通知中，一项新的要求引人注目：“严禁布置要求家长完成或需要家长代劳的作业，防止将学生家庭作业变成家长作业。”此要求一出，得到家长们点赞。但也有很多家长担心“家长作业”真的禁得了吗？我们又该如何看待长期以来存在的“家长作业”？

　　记者调查了解到，近年来部分中小学和教师布置的作业过于别出心裁，某些作业对学生动手能力的要求过高，学生没有能力独自完成，于是这些作业就成了“家长作业”。

　　天津某小学二年级学生家长李女士告诉记者，孩子学校这样的作业特别多，尤其是无休无止的手抄报，“只要一遇到重要节日就做手抄报，我实在画不出来，就用电脑打印浅色的，再用彩笔描颜色”。

　　此外，还有诸如跟爷爷奶奶一起学外语、父母拍视频等需要动用全家力量完成的作业；养一只蚕宝宝来观察生长、种一盆蒜苗观察其变化等养殖、种植作业……为了完成这些作业，家长们也是各显神通，有人买了打印机、缝纫机，有人自学了视频拍摄、剪辑，为的就是让孩子在交作业时得到表扬。

　　而老师看惯了家长参与制作的作业，眼光也越来越高，又在一定程度上推动了家庭作业越来越难以完成。天津某小学四年级学生家长刘女士告诉记者：“一次，老师让孩子做面人，孩子根本就不会做，我也不会，捏了半天也捏不成，只能出去买了个面人交上去。”

　　对于“家长作业”形成的原因，21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，一些中小学在布置时没有考虑到学生完成作业的难度，结果必然就是由家长代劳。同时，学校在评价作业时只看结果，不重视过程性评价。

　　在天津南开区某中学殷老师看来，假期动员家长与孩子互动，参与教育是正确的，但具体布置什么作业才是问题的关键。“我更希望家长利用假期时间，带孩子参观各种博物馆，不仅能让孩子增长见识，还能融洽亲子关系。”

　　熊丙奇建议，家长也应转变观念。动手类作业是为了培养学生素质，提高他们的能力，但很多家长认为这些作业是浪费时间，所以干脆替孩子完成。

　　记者在调查中发现，今年天津各中小学布置的寒假作业与往年相比有了较大调整。如和平区万全小学布置给低年级学生的作业包括必做与选做两种，必做作业包括读一本书，积累一些优美词句，以及选择一项体育运动并坚持进行至少5次锻炼；选做作业包括书写一张春节食谱、绘制一份家庭火灾逃生路线计划等，都是学生有能力自己完成的。

　　记者认为，布置作业最重要的目的是培养学生良好的学习习惯。因此在执行“不给家长留作业”这项禁令的同时，必须调整教育的评价体系，引导学校和家长真正关注孩子的成长。

 

编辑： 柯丹洁

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第02期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 网站地图- 广告服务- 诚聘英才- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：87373397 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235