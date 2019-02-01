寒假作业岂能成了“家长作业”

寒假伊始，天津市教委下发的全市中小学寒假通知中，一项新的要求引人注目：“严禁布置要求家长完成或需要家长代劳的作业，防止将学生家庭作业变成家长作业。”

寒假伊始，天津市教委下发的全市中小学寒假通知中，一项新的要求引人注目：“严禁布置要求家长完成或需要家长代劳的作业，防止将学生家庭作业变成家长作业。”此要求一出，得到家长们点赞。但也有很多家长担心“家长作业”真的禁得了吗？我们又该如何看待长期以来存在的“家长作业”？

记者调查了解到，近年来部分中小学和教师布置的作业过于别出心裁，某些作业对学生动手能力的要求过高，学生没有能力独自完成，于是这些作业就成了“家长作业”。

天津某小学二年级学生家长李女士告诉记者，孩子学校这样的作业特别多，尤其是无休无止的手抄报，“只要一遇到重要节日就做手抄报，我实在画不出来，就用电脑打印浅色的，再用彩笔描颜色”。

此外，还有诸如跟爷爷奶奶一起学外语、父母拍视频等需要动用全家力量完成的作业；养一只蚕宝宝来观察生长、种一盆蒜苗观察其变化等养殖、种植作业……为了完成这些作业，家长们也是各显神通，有人买了打印机、缝纫机，有人自学了视频拍摄、剪辑，为的就是让孩子在交作业时得到表扬。

而老师看惯了家长参与制作的作业，眼光也越来越高，又在一定程度上推动了家庭作业越来越难以完成。天津某小学四年级学生家长刘女士告诉记者：“一次，老师让孩子做面人，孩子根本就不会做，我也不会，捏了半天也捏不成，只能出去买了个面人交上去。”

对于“家长作业”形成的原因，21世纪教育研究院副院长熊丙奇认为，一些中小学在布置时没有考虑到学生完成作业的难度，结果必然就是由家长代劳。同时，学校在评价作业时只看结果，不重视过程性评价。

在天津南开区某中学殷老师看来，假期动员家长与孩子互动，参与教育是正确的，但具体布置什么作业才是问题的关键。“我更希望家长利用假期时间，带孩子参观各种博物馆，不仅能让孩子增长见识，还能融洽亲子关系。”

熊丙奇建议，家长也应转变观念。动手类作业是为了培养学生素质，提高他们的能力，但很多家长认为这些作业是浪费时间，所以干脆替孩子完成。

记者在调查中发现，今年天津各中小学布置的寒假作业与往年相比有了较大调整。如和平区万全小学布置给低年级学生的作业包括必做与选做两种，必做作业包括读一本书，积累一些优美词句，以及选择一项体育运动并坚持进行至少5次锻炼；选做作业包括书写一张春节食谱、绘制一份家庭火灾逃生路线计划等，都是学生有能力自己完成的。

记者认为，布置作业最重要的目的是培养学生良好的学习习惯。因此在执行“不给家长留作业”这项禁令的同时，必须调整教育的评价体系，引导学校和家长真正关注孩子的成长。