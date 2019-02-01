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别把“儿童车厢”理解成“熊孩子车厢”

2019-02-01 07:42 来源：光明日报
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　　春运开始，不少人已经坐上了回家的列车。最近，一则“铁总回应设儿童车厢”的微博话题引发了热议。原来，不少网友称在火车上遇到“熊孩子”吵闹、跑动很让人头疼，影响了一车厢人休息，连续不断的噪音让人崩溃，于是有网友提议，火车应该单设“儿童车厢”。

　　过去，媒体呼吁设立“女性车厢”，主要出于对女性的保护，现在要求设立“儿童车厢”，从社交平台上网友的反馈看，不少是出于对孩子的厌恶。这个“儿童车厢”，在不少人心中可能就是所谓的“熊孩子车厢”。

　　不可否认的是，公共场合有些孩子大喊大叫、跑来跑去，确实让人苦恼，在网络上“熊孩子”也是个热门话题。所以，作为一个妈妈，每次带孩子出行的时候也都战战兢兢，生怕孩子的表现惹得旁人不快。

　　但实际上，“熊”该怎么定义呢？我知道我的孩子不是什么“天使宝宝”，但也不是所谓的“熊孩子”，她只是一个普通的儿童而已。她与无数孩子一样，还无法控制自己的情绪，也不太能理解成人世界的规则。这也是为什么我们常说“孩子是不可控的”。当我们在欣赏孩子天真烂漫的“雷人雷语”时，是否能想到这与他们令人意外的倔强甚至失控其实是一体两面？同样都源于他们的生理发育特点和对成人世界的陌生。

　　让一个孩子永远表现出乖巧听话，是成年人对儿童不切实际的幻想。孩子需要教育，也需要包容和理解。即使不谈儿童心理学也该承认，一个不能容忍儿童的社会是狭隘的。一些声称爱孩子的人，只愿意在孩子乖巧的时候逗他三分钟，一旦孩子哭闹就会立刻受不了，还贴上“熊孩子”的标签。一名女大学生在餐馆吃饭时，因为邻桌一个孩童在吵闹，就跑过去踹了一脚，竟然引发了网上的一片叫好。这样的舆论氛围恐怕也是不理性的。

　　当然，也确实有一些家长对孩子过于放任和溺爱，在公共场合缺乏约束，对他人造成困扰。需要明确的是，这样的孩子固然需要教导，家长也需要舆论提醒自己为人父母的义务。但是，因为“熊孩子”的出现，是否就要采取一种隔离性手段呢？这是当深思的。

　　其实，“儿童车厢”也并非不可行，就像公务舱和头等舱一样，是很常见的定制化服务。关键是设立“儿童车厢”的逻辑起点是什么。是提供适合儿童的车厢设施，并有一定增值服务的自愿选项，还是完全是出于隔离目的，带有强制、半强制性的必选项？不选“儿童车厢”的带娃乘客，在其他车厢是否会遭遇其他乘客的异样眼光？这些也是必须先考虑清楚的。

　　把“儿童车厢”理解成“熊孩子车厢”，这样的思维可能也是对社会理性的戕害。照此逻辑，如果所谓的“熊孩子”要被隔离，那么，大声打电话的人是不是也要单设一个车厢？外放听音乐、看电视的人是不是也要单设一个车厢？吃泡面、橘子等有气味的食品的人是不是也要单设一个车厢？

　　一旦隔离，就意味着拒绝对话，但事实上公共场合最需要的就是“对话”。不同的人在同一个空间，在相互交流中理解群己边界，以自我意识为起点认识社会公德，这样的空间对孩子来说也不啻为一所学校。而且包括“熊孩子”在内的诸多话题，其实都是提升社会公德这一大问题下的子命题，是否需要得到这么高规格与特殊的对待呢？要知道，隔离可是最后一招，是穷尽手段后的无奈选项。是否需要使出这招，仍需三思。

编辑： 柯丹洁

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