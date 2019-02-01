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关于美术专业报考热的思考

2019-02-01 07:43 来源：人民日报海外版
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　　近期，2019年度全国高校招生美术类专业的省级统一考试接近尾声。从各大媒体的报道看，今年报考美术专业的人数，较之往年又有新增长。这些报道透露了很多信息，比如如何看待美术专业学习，以及如何理解美育的重要性。

　　近年来，通过学美术考大学似乎成为一种潮流。诚然，在全社会对美好生活有着广泛诉求的时代背景下，美术学科也必将迎来新的发展机遇。浩浩荡荡的美术高考大军中，不乏真正热爱美术专业的考生，同时也要看到，很多考生也有其它权衡和考虑。有的考生选择学美术，完全是家长的一厢情愿，有的考生和家长认为学美术是上大学的捷径，因为高考文化分数低，美术专业突击学一段时间，考大学不成问题。还有一些高中，为了提高升学率，专门成立美术特长班，对那些文化课程学习偏科的学生进行动员，从高一开始就针对性教学。

　　因此，不少考生处于美术技能学习的初阶，眼里只有“美术考试”，看不到美术的“全景”。笔者在一些美术培训机构看到，老师对学生的辅导，例如对于画好五官、画好一双手，似乎有着现成的教学“模板”。而这最大的害处，是捆住了学生的绘画思维。仅仅从美术本身来看，如果停留在“画得像”“考高分”的层次，对于广阔的美术世界而言，还只是一个开头。按部就班、一板一眼是美术的大忌，美术作为艺术，最后比拼的是独特的创造性、超群的想象力和个体的思想性，还需要终生学习，可谓艺无止境。

　　从高校美术专业设置看，当前很多高校为了实现学科的综合发展，纷纷开设了美术类专业，但是，由于历史和现实原因，各高校的美术学科水平并不均衡。多数非专业性美术院校，美术学科建设起步较晚，人才培养方向和目标还不够明晰。一些对美术缺乏浓厚兴趣的大学生，在进入高校美术类专业学习之后，求学态度模糊，有的甚至厌学。总之，选择学习美术专业，兴趣爱好是前提条件和重要因素，这在某种程度上决定一个人在美术之路上能走多久、能走多远。

　　从另外一个方面讲，某种程度上对于美育的重视，怎么提倡都不为过。美育与美术不可分割，美育的宏阔思想引领美术专业的航向，美术专业的发展充实着美育的广度深度。虽说不可能人人成为美术家，报考和学习美术专业需三思而行，但人人都需要美育素养。应试教育导致我们在人才培养过程中往往忽视了美育。培养审美素养，迫在眉睫。美育具有丰富的内涵，简单地讲就是审美教育，与德育、智育、体育、劳动教育并列，同时又是社会、学校、家庭，利用审美活动本身所具有的感染人、影响人、陶冶人的特点和功能，对人进行心灵塑造的教育活动，目的是塑造人们的美好心灵，使之和谐、均衡、健康发展。

　　在我国古代，美育有着悠久的历史传统，“乐教”与“诗教”，对人起着熏陶、感化的作用，影响人们的价值取向。进入近现代社会以来，蔡元培是倡导现代美育的第一人，率先引入“美育”一词，强调美育“以陶养感情为目的者也”。王国维则干脆将美育与德、智、体三育并称“四育”，可见美育在他看来是何其关键。历史和现实告诉我们，美育之所以重要，是因为它关乎人的全面发展。如果缺少了审美教育，教育是不完善的。文明程度越高的社会，对美的追求也更加强烈。

　　如何开展美育？笔者认为，从社会教育的角度看，要广泛弘扬积极健康先进文明的文化理念。从家庭教育的角度看，长辈和父母的优良品行，对于后辈具有潜移默化的作用。另外，还要树立正确的消费观，不搞攀比，远离奢侈，崇尚节俭朴素。从学校教育的角度看，要大力开展中华传统美德教育，针对学生兴趣爱好，进行美术、音乐、影视、戏曲等艺术门类的教育，不断提升艺术鉴赏水平和审美能力。总之，美与真为伴，美与善同行。

编辑： 柯丹洁

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