2019年广东省普通高考考生补报名将于2月20日开始

1月30日，记者从广东省教育考试院获悉，2019普通高考补报名将于2月20日开始，如何进行补报名？

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）1月30日，记者从广东省教育考试院获悉，符合我省高考报名条件，此前未参加我省高考报名、没有取得高考报名号和报名回执的考生（含已符合我省高考报名条件未参加我省高考报名的进城务工人员随迁子女、退伍军人和现代学徒制试点及拟报考高职院校自主招生的考生）将于2月20-22日进行网上预报名和办理补报名确认手续，逾期不再受理。

考生向所就读学校或市（县、区）招生办领取高考报名号和初始密码。凭该报名号和初始密码，考生登录广东省高考报名系统（http://www.ecogd.edu.cn/pgks）认真填写报名信息，采集相片，确认无误后点击“信息确认”。并到就读学校或市（县、区）招生办办理报名确认手续，采集指纹，签名确认报名信息。各地市和报名点根据实际情况，可采取网上预报名和确认报名同时进行的方式做好补报名工作。

补报名考生的体检工作参照《关于做好2019年普通高校招生体检工作的通知》（粤招〔2018〕14号）执行。补报名考生的体检工作安排在3月12日前进行，具体时间由各地市确定，体检结果由地市招生办公室于3月15日前报省招生办公室。高职院校自主招生的报名将于3月27-31日进行，拟报考高职院校自主招生但未办理高考报名手续的考生，须在补报名期间（2月20-22日）办理高考报名手续，否则不得报考高职院校自主招生。

省考试院提醒，各地市招生办公室要高度重视，各报名点要认真核准考生录入的信息是否准确，重点核准考生的姓名、性别、出生年月、身份证号码、民族等基本信息。考生要认真填写报名信息，确保报名信息真实准确。考生报名信息准确与否，直接关系到自己的切身利益，考生考试、录取以及升学后的学籍管理和毕业证书电子注册，都将以自己网上确认的报名信息为准。考生要认真填写和核对报名信息，如有疑问须向学校老师和家长咨询。在报名现场信息确认时，考生须认真细致校对报名信息内容的打印清单，对包括考生本人的姓名、身份证号码、性别、毕业学校等基本信息及报考信息，均要逐字认真核实，并在规定时间内完成校对和核准工作，切忌因报名信息的错漏而影响考试、录取以及升学后的学籍管理。

此外，鉴于今年我省体育类、艺术类术科统一考试以及普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试(即3+证书考试)已于2019年1月结束，因此，上述考试不列入补报名范围。为方便现代学徒制考生报名和考试，符合我省普通高考报名条件并拟报考现代学徒制的考生，允许跨市报考。此类考生应由试点高职院校根据《广东省2019年普通高等学校招生考试正式报名信息表》内容，要求合作企业报考人员准备好相关材料，并在补报名期间集中到合作企业所在地市招生办公室办理补报名手续。试点高职院校要主动与企业所在地市招生办公室沟通协调，做好相关准备工作。地市招生办公室要指导，协助辖区内自主招生高职院校，做好报考高职院校自主招生考生的补报名工作。