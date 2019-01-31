教育部长陈宝生向全国教育工作者致以新春祝福

1月29日，在己亥年新春即将到来之际，教育部在京举行2019年春节团拜会。教育部党组书记、部长陈宝生代表教育部党组向直属机关全体干部职工、全国教育工作者和广大师生员工致以节日问候和美好祝福。

1月29日，在己亥年新春即将到来之际，教育部在京举行2019年春节团拜会。教育部党组书记、部长陈宝生代表教育部党组向直属机关全体干部职工、全国教育工作者和广大师生员工致以节日问候和美好祝福。

陈宝生：2018年，广大干部师生展现奋进之姿，呈现奋进之势，收获“得意之作”

陈宝生指出，2018年，我们迎来了新时代第一次全国教育大会，党中央举旗定向、擘划未来，开启了加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意教育的新征程。这一年，我们庆祝改革开放40周年，回顾中国教育波澜壮阔的发展历程，总结经验、坚定信心；我们实施教育“奋进之笔”，凝聚力量、笔直奋进，广大干部师生展现奋进之姿，呈现奋进之势，收获“得意之作”。

陈宝生：2019年，全国教育战线要共同谱写新时代中国特色社会主义教育的新篇章

陈宝生强调，2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是深入贯彻落实全国教育大会精神的开局之年。

全国教育战线要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，心怀梦想、激情奋进，共同谱写新时代中国特色社会主义教育的新篇章，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

要坚定为党育人、为国育才的初心和使命，紧紧围绕中央关心、群众关切、社会关注的问题，攻坚克难、狠抓落实、再创佳绩。

要总结好宣传好70年中国教育的巨大成就和宝贵经验，再鼓干劲、再增信心。要加强党对教育事业的全面领导，继续深化全面从严治党，以党建引领教育各项事业全面进步。

要深入实施“奋进之笔”攻坚行动，教育部建设“奋进之部”、全系统打造“奋进单位”，保持战线总动员、上下齐动手良好局面。

教育部党组成员、部分老部长、老同志、教育部机关全体干部，直属单位领导班子成员及基层党支部书记、支部委员、工会主席、团组织书记，离退休干部代表参加团拜会。

（来源：微言教育）