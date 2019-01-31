玩手机太忘形小心“手机手” 小朋友也要警惕先天性腱鞘炎

“妈妈手”你肯定听说过，那是操劳家务经常出现的手部疾患——腱鞘炎。

“妈妈手”你肯定听说过，那是操劳家务经常出现的手部疾患——腱鞘炎。然而，如今腱鞘炎已经不是妈妈们的“专利”了，它有了一个新俗称——手机手。生活中我们已经离不开手机，打游戏、刷微信、网购……手指不停地滑动，一些人感觉大拇指根部开始发酸、疼痛，指尖活动渐渐没那么灵活，这就是腱鞘炎找上门了。

腱鞘炎不再是主妇“专利”

南方医科大学第三附属医院关节外科刘丙立副主任医师介绍，肌腱是连接骨骼和肌肉的纤维结缔组织，腱鞘是套在肌腱外的滑膜管，具有维持关节正常弯曲和肌腱滑动的功能。当重复、高强度活动时，肌腱与腱鞘过度摩擦，便会发生损伤性炎症，出现肿胀、疼痛、活动受限等症状，称之为腱鞘炎。

腱鞘炎好发于家庭主妇，家庭主妇每天做家务，手指、手腕经常重复一些动作，容易导致腱鞘炎。此外，一些长期重复劳损关节的职业人群，如打字员、器乐演奏家、货物搬运或需要长时间电脑操作的行业人群，因手腕、手指反复使用，也容易导致腱鞘炎。

随着智能手机的出现，很多电脑操作变为手机操作，越来越多的年轻人因此出现腱鞘炎，使得这一疾病不再是家庭主妇和特殊职业人群的专利。

腱鞘炎有哪些症状？

刘丙立说，如果患上腱鞘炎，患者一般会出现屈指不便，尤以早晨最为明显，但活动几下即有好转；局部有压痛和硬结；严重时可产生弹响（也被称为“扳机指”），患指屈而难伸或伸而不能屈。

治疗：让手指多休息

腱鞘炎的治疗，一是局部制动，简单说，就是让手指休息，少玩手机、少做家务，这种治疗方式主要针对轻微腱鞘炎。二是药物治疗，针对中度患者，主要是消炎，用一些外用药缓解疼痛，若药物治疗不能缓解，可以考虑打封闭。三是情况比较严重的患者，这些人可能连拿碗都没有力气，医生会把腱鞘空间里多出的东西切除，让腱鞘空间恢复到宽松的状态，就是手术治疗。

警惕新生儿拇指腱鞘炎

刘丙立说，需要提醒的是，腱鞘炎并不是成人的专利，小朋友先天性腱鞘炎也需要警惕。虽然拇指腱鞘炎是小儿较常见的疾患，特征明显，但在患儿刚出生时并不容易被发现，因为新生儿双手都是攥着的，很多时候就是一对小拳头。家长要趁孩子伸展双手时仔细观察，若发现小儿拇指绞索在屈曲位不能主动伸直时，就应该警惕，尽早到正规医院就诊，明确诊断。

先天性的腱鞘炎是越早手术效果越好，延误治疗会对拇指功能造成影响，甚至出现畸形。并且小儿拇指腱鞘炎有自愈的可能，因而在发现的早期可以通过给孩子做按摩或用夹板将拇指固定于伸直位，如果保守治疗无效，就需要及早手术。