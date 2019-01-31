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让孩子早一点关灯睡觉

2019-01-31 07:33 来源：人民日报
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　　对于不少中小学生来说，这个寒假并不轻松。“几乎每科的学习任务都很重，孩子每天晚上都睡得挺晚”“11点没睡觉的大有人在，即使你12点在群里问点儿事也不用担心没有人回答你”……来自学生与家长的“诉苦”，让中小学生课业负担重、睡眠不足的问题再次引发人们关注。

　　早在2008年，教育部印发的《中小学健康教育指导纲要》就已要求，小学生每天睡眠时间10个小时，初中生9个小时，高中生8个小时。但从实际看，中小学生睡眠时间无法得到充分保障。去年12月发布的一份《2018年中小学生减负调查报告》显示，仅有23.99%的学生可以睡到自然醒，高达76.01%的学生要由闹钟或他人叫醒；甚至有29.26%的学生睡眠时间不到8小时就被叫醒，到了小学六年级这一比例更是达到39.5%。睡眠不足、身体素质下降、“小胖墩”“小眼镜”越来越多，成为教育领域的重点问题、难点问题。

　　孩子们睡得越来越晚，除了一些人是因为玩手机、打游戏等主动晚睡外，更主要的原因还是学业负担过重。记得以前，很多人总会说，小时候多好啊，无忧无虑的；而如今，听到更多的反而是，现在的孩子太辛苦了，压力太大。话语上的转变，折射着现实的问题。当下，“一个学期做半尺多厚的卷子”“一个假期上七八个补习班”，是不少学生的常态；升学的压力，学校之间的竞争，父母的教育焦虑，施加到学生身上，也让他们难言轻松。而这些因素共同作用，导致孩子们房间里的灯总是亮到深夜，孩子们的世界，也少了点云彩、花朵、鸟叫虫鸣。

　　一位中学老师曾如此说道，如果学生睡眠得不到满足、体质在下降、近视在增加，那我们的教育就难言成功。的确，教育不仅要“文明其精神”，也要“强健其体魄”，如若体质健康无法保证，又何谈知识之精进、文明之培养、思维之修炼？近年来，从不断增加优质教育资源供给，到改变“一考定终身”的选才模式，再到出台各种细致的“减负令”，我们在增强学生体质健康、减轻学生学业负担上下了不少功夫。但也应清醒看到，让学生从熬夜、刷题、补课中解放出来，还有很长的路要走。

　　当然，真正为学生减负，还需要整个社会教育价值观念的转变、教育科学精神的提高。当所有人都要求孩子必须跑步前进的时候，教育就不再是“一朵云推动另一朵云”的心灵唤醒，而完全成了一场你追我赶的竞争。这样的竞争，必然有输有赢，可能还会有人体力透支，跑不下去。但其实，孩子培养得怎么样，要看拿什么样的尺子去衡量。每个孩子都是独一无二的，都有自己的特长。如果只以谁分数高来贴标签，就难免泯灭了一些孩子身上的闪光点。让每个孩子的禀赋、才能、爱好都能被发现，让每个孩子都能够按照适合自己的节奏成长，才能让他们体会到学习的成就和成长的快乐。

　　孩子的成长，需要我们点亮一盏灯，但也要让他们可以早一点关灯睡觉；孩子的前行，需要树立一个目标，但也要允许他们以适合自己的方式去抵达。只有如此，成长才不只是埋头赶路，而是一段精彩的旅程。

编辑： 柯丹洁

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