2019年省政府工作报告中的广东教育关键词在这里

1月28日，省长马兴瑞在广东省第十三届人民代表大会第二次会议上作政府工作报告。南方+记者梳理了其中的“教育关键词”，从中可以一窥2019年广东教育的发展方向。

1月28日，省长马兴瑞在广东省第十三届人民代表大会第二次会议上作政府工作报告。南方+记者梳理了其中的“教育关键词”，从中可以一窥2019年广东教育的发展方向。

关键词：教育均衡

报告原文：

•社会事业发展存在短板，保障和改善民生水平仍需提高。就业结构性矛盾突出，学前教育和义务教育优质学位供给压力大。

•全力办好十件民生实事……二是建立涵盖学前至高中各学段的生均经费保障制度。

•优先发展教育事业。全面落实全国教育大会精神，统筹推进基础教育综合改革发展，试点推行地市统筹高中阶段教育、县区统筹学前教育和义务教育。

•扩大公办幼儿园和普惠性民办幼儿园学位覆盖率，加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设。

延伸：

教育是国之大计，党之大计，新时代对教育的公平和质量提出了新要求。要发展公平而有质量的教育，办好人民满意的教育，让每个人都有平等机会通过教育改变自身命运、成就人生梦想。

1月，国务院办公厅印发《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》，提出规范小区配套幼儿园建设使用，并对小区配套幼儿园规划、建设、移交、办园等情况进行治理作出部署，回应了人民群众关切的民生话题，未来有望得到进一步落实。

目前，广东仍存在学前教育和义务教育优质学位供给压力大、粤东西北地区优质教育资源欠缺等问题。但同时要看到，近年来广东在促进教育均衡方面多措并举，取得了较好的成绩，2019年的新做法也非常鼓舞人心——

比如在乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校“两类学校”建设方面，截至2018年底，全省共有小学教学点5919个，在校学生约42.98万人，达到标准化学校的教学点比例为85.10%。在这些小规模学校中，大部分学校的在校生人数不足100人，不足50人的有2738个，不足20人的有1169个，主要分布在粤东西北地区乡村和山区。

针对现状， 省财政对农村教育的投入不断加大：2018年下达补充提高小规模学校公用经费补助资金6702万元；拟在2018—2020年投入约22亿元用于农村寄宿制学校建设奖补；2019年将把公办寄宿制学校生均公用经费提高至每生每年350元。

关键词：学生减负

报告原文：

•建立中小学生校内课后服务制度，妥善解决“三点半难题”，推进校外培训机构清理整顿与规范发展。

•减轻学生过重学业负担，严格校外培训机构管理，强化学生体育锻炼，加强儿童青少年近视综合防控。

延伸：

在南方日报、南方+梳理的2019年广东两会民生热点话题中，“看孩子做作业成家长‘噩梦’”获得了出人意料的高关注，这从侧面反映了当今家长群体中泛滥的“危机感”。有家长感叹：“语文98分已经是班上倒数，小升初成绩在295分以下都倍感压力！”

2018年底，教育部等九部门印发《中小学生减负措施》，被民间称为“减负30条”，力促减轻中小学生过重的学业负担。措施对中小学生的考试次数、作业总量等给出严格限制，并对学校和家长的监督教育责任、培训机构的办学资质等作出详细规定。

“减负30条”对学生的书面作业总量给出限制，要求小学一二年级不布置书面家庭作业，三至六年级家庭作业不超过60分钟，初中家庭作业不超过90分钟，高中也要合理安排作业时间。

2018年以来，从国家到省市出台了一系列针对学生过重学业负担和校外培训机构不合理发展的政策，今年则到了巩固和验收的阶段。

关键词：职业教育扩容提质

报告原文：

•全面推行人才优粤卡政策，引进第七批31个创新创业团队、240名高层次人才，来粤工作的境外专家超过38万人次，启动第一批10所高水平技师学院建设。

•加强高技能人才队伍建设，支持有条件的技师学院纳入高等教育，抓好高技能人才培训基地、公共实训基地和技能大师工作室建设，着力培育“南粤工匠”队伍。

•推进职业教育“扩容、提质、强服务”，加快技工教育强省建设。

延伸：

广东职业教育快速发展，已建成全国规模最大的职业教育体系，2017年在校生达到181万人（不含技工学校）；2018年， 43项教学成果入选国家职业教育教学成果奖，其中，特等奖一项、一等奖4项，获奖数在全国名列前茅；全国职业院校技能大赛获奖率超过90%，获奖人数位居全国第三。

但同时，与人民群众对职业教育的期望相比，优质职业教育资源还不充足、技术技能人才上升通道还不够畅通、人才培养质量和社会认可度还有待提高等问题依然存在。

广东省十三届人大常委会三次会议审议通过的《广东省职业教育条例》已于2018年9月1日正式施行。在新一轮机构改革中，广东成立省委教育工作领导小组，统筹包括职业教育在内的教育事业发展。未来三年，《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划（2019-2021年）》将统筹省级以上财政，投入超过100亿元支持全省职业教育提升发展。

关键词：“冲补强”

报告原文：

•启动新一轮省部院产学研合作，与中科院合作的27个重大项目顺利落地。新增2所高校、13个学科进入ESI排名前1%。

•实施高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划，高等教育毛入学率提高约3个百分点。

•全面完成省级政府机构改革，进一步推动省属事业单位分类改革，第一批50家省属生产经营类事业单位改革顺利完成，确定第二批64家改革单位，省直部门下属19所学校实现集中归口管理。

延伸：

去年，广东启动高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划，聚焦全省高等教育发展不平衡不充分问题，加快实现内涵式发展，在不同领域争创一流，有力支撑广东奋力实现“四个走在全国前列”新目标。

2018年，广东有2所专科院校“升本”，分别是广东西江学院（前身为广东工商职业学院）、广州科技应用学院（前身为广州科技职业技术学院）；广东药科大学云浮校区迎来首批新生；广东技术师范学院成功更名为广东技术师范大学；广东女子职业技术学院等首批9所广东省直部门（单位）所属学校成建制划转省教育厅管理。

关键词：粤港澳合作办学

报告原文：

•深入推进粤港澳合作办学、合作办医，抓好港澳青年创新创业基地建设。规划建设大湾区文化遗产旅游路径。促进湾区内人流物流资金流信息流便捷有序流动，打造宜居宜业宜游的优质生活圈，为港澳居民在广东学习、就业、创业、生活提供更加便利的条件。

延伸：

港珠澳大桥通车后，粤港澳三地“一小时学术圈”“一小时生活圈”成为可能，三地间的学术交流愈发紧密。以中山大学为例，在原有的粤港澳高校联盟以外，又在2018年底牵头成立了粤港澳空间科学与技术联盟和粤港澳海洋科技创新联盟，希望在联盟内以具体项目推动实质性合作，以创新管理机制推动进一步融合，包括探索科研经费过境模式、以联盟为依托开展项目申请、设立联合实验室、实行人才双聘制等，探索学生联合培养机制，开展常规化的学术交流与互访。

28日下午，政协第十二届广东省委员会第二次会议召开记者会，省政协委员、民盟省委会副主委、华南理工大学物理与光电学院教授邓文基建议，由粤港澳三地政府在深圳河套地区共同创设“湾区科技大学”。在他的设想中，“湾区科技大学”对标世界一流大学，是以全新的联合办学模式建设的一所立足应用基础研究、服务大湾区科技产业发展的新型理工科大学。与此同时，建立大湾区高等教育合作框架协议，依托粤港澳高校联盟，推动教育资源共享，特别是聘请港澳高水平教授来粤授课，支持国际化教学。吸引国内外一流大学来大湾区建设国际化、创新型、高水平特色学院或分校。