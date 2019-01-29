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今年省政府工作报告里，提到教育哪些事儿？

2019-01-29 15:00 来源：南方网
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1月28日上午，广东省十三届人大二次会议开幕，省长马兴瑞作政府工作报告。今年的报告提到了教育哪些事儿，咱们一起来看看吧！

2018年工作回顾

◆ 新增2所高校、13个学科进入ESI排名前1%。

◆ 教育强镇、强县、强市实现全覆盖，新增学前教育在园学生数7.7万、义务教育在校学生数62.9万。

◆ 农村山区及偏远地区乡村教师待遇持续提高。

◆ 建立中小学生校内课后服务制度，妥善解决“三点半难题”，推进校外培训机构清理整顿与规范发展。

◆ 实施高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划，高等教育毛入学率提高约3个百分点。

◆ 现代职业教育加快发展。

2019年工作安排

★举全省之力推进粵港澳大湾区建设

强化高校、科研机构和科技企业对接合作。

深入推进粤港澳合作办学、合作办医，抓好港澳青年创新创业基地建设。

★咬定三大攻坚战目标不放松

统筹推进教育、社保等保障性扶贫，扩大建档立卡贫困户在校学生生活费补助范围，确保无劳动能力贫困人口纳入兜底保障。

★加快科技创新强省建设

深化新一轮省部院产学研合作，推进高水平大学、高水平理工科大学和重点学科建设，支持引领型创新企业发展，培育更多在国际上并跑、领跑的创新成果。

完善科研人才激励机制，加快推进高校开展科技成果处置权改革和技术入股改革试点，赋予科研机构和领军人才更多自主权。

★扎实推进乡村振兴战略

实施新乡贤返乡工程，持续推动教师、医生和“三师”志愿者等各类人才“上山下乡”。

★持续释放内需潜力

积极促进消费升级。出台促进消费的若干政策措施，进一步鼓励和放宽民间资本准入，大力发展信息、养老、教育、医疗等服务业。

★大力发展各项社会事业

优先发展教育事业。全面落实全国教育大会精神，统筹推进基础教育综合改革发展，试点推行地市统筹高中阶段教育、县区统筹学前教育和义务教育。扩大公办幼儿园和普惠性民办幼儿园学位覆盖率，加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设。深入推进高等教育“冲一流、补短板、强特色”，优化高等教育区域布局，提高高等教育毛入学率。推进职业教育“扩容、提质、强服务”，加快技工教育强省建设。提高特殊教育、民办教育发展水平。减轻学生过重学业负担，严格校外培训机构管理，强化学生体育锻炼，加强儿童青少年近视综合防控。推进“新师范”建设，加强师德师风建设，提高教师队伍素质。

注：以上内容摘录自南方网文字直播，直播文字根据现场速记编辑整理，未经大会审核。政府工作报告以本次大会审议通过并由南方日报公布的文本为准。

编辑： 唐巧燕

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