尚德机构创始人欧蓬：坚持做真正对用户有价值的事情

未来，整个行业的竞争应该是头部玩家间的竞争，尚德机构要扩张，但更在乎坚持长期价值，坚持做真正对用户有价值的事情。

2019年伊始，尚德机构创始人欧蓬接受了媒体专访。他表示， 2018年中国职业教育线上化趋势越来越明显，市场份额越来越向巨头集中。未来，整个行业的竞争应该是头部玩家间的竞争，尚德机构要扩张，但更在乎坚持长期价值，坚持做真正对用户有价值的事情。

2018年中国很多行业的关键词都是“精耕”。欧蓬认为，“中国移动互联网发展增速放缓，导致用户时长和用户人数没有大幅增长。过去习惯了的增长方式不再奏效，大家必须转型，贸易摩擦影响了各行各业，但这既是挑战，也是机遇。”

对于目前的经济现状，欧蓬称，尚德机构对长期很有信心，短期也会很坚定。他认为，经济发展具有周期性，企业通常会在繁荣时期扩张，在调整时期精耕。“这个行业目前仍存在很多用户痛点问题，比如这个行业都是先交钱后服务的。我特别坚定的相信，谁能把用户痛点解决了，谁能坚持做长期有价值的事情，谁就会获得更好的行业红利。我们会继续坚持课程体验前置，并使课程体验前置更加的丰富和立体。这对用户来说更加友好，越来越多用户是体验完课程再付费的。”

“在精耕的大背景之下，我觉得也不用特别悲观，还是充满机遇的。”欧蓬表示，“一是5G时代的到来，网速加快，互联网的生态将会更加丰富；二是中国很多行业尚未互联网化，互联网化将大大提高效率；三是中国制造2025计划，扶持了很多对未来特别关键的产业，我们有能力真正把这些产业升级；四是中国的城市化正在继续，它会特别好地驱动经济的下一步发展；五是在‘一带一路’的背景之下，国际市场还会有大空间，我们还有很大机会。”

展望2019，欧蓬认为，未来的整个行业的竞争应该是头部玩家间的竞争。整个大行业的腰部玩家会有少部分获得提升，成为头部玩家，大部分会下滑，成为到尾部玩家，而尾部玩家的生存空间会越来越小。“头部玩家会采取不同的竞争策略。有些企业会继续追求高速扩张，有一些企业可能会跟进长期价值。策略不同，可能预示着未来的命运也不同。”

欧蓬表示，尚德机构在短期模式上会做很多调整，但在长期赛道和长期价值坚持上，会一直保持不变。“在这个过程中，我们会踏踏实实的把一些最基本的东西，包括教学、教研等打磨的更细致更精进，组织的基本功打造的更完善，不断使互联网直播模式对用户更友好，使在线学习的产品和体验对用户更有用、也更有趣，这是我们不变的策略。我们相信，这么做短期我们不会失去什么，而长期我们会得到更多。”欧蓬说。