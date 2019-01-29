如何看待利与弊 低龄留学家庭的纠结与决心

学生年龄不同，陪伴方法、教育方法等也不同，如何做出适合自己孩子的选择，需要父母审慎考量，比如对国外中小学教育体系的熟悉程度、孩子能否适应新环境等这些因素都应该考虑到。同时，也要尊重孩子的意愿。

学生年龄不同，陪伴方法、教育方法等也不同，如何做出适合自己孩子的选择，需要父母审慎考量，比如对国外中小学教育体系的熟悉程度、孩子能否适应新环境等这些因素都应该考虑到。同时，也要尊重孩子的意愿。

“春节又快到了，我和爸爸在犹豫要不要乘假期去看小涵，但又怕影响她的学习。其实，自从送小涵到英国留学之后，我就很纠结。一是不知道这么小让她出国留学到底对不对；二是担心她能不能适应国外中学的学习和生活。”家住上海的吴玲（化名）在女儿小涵初二时将其送至英国读书，“当时也是咨询了不少留学机构，认为初二是比较合适的时间节点。”

新东方联合调研机构2018年5月共同发布的《2018中国留学白皮书》显示，越来越多的中国家长接受孩子在高中或高中以下阶段出国留学。该《白皮书》数据显示，中国家长对于小学阶段留学的意向达27%，中学阶段为29%，高中阶段为24%。

随着越来越多的低龄学子出国读书，吴玲所感受到的纠结也是很多低龄留学家庭需要面对的——“哪个年龄是孩子出国读书的最佳时间？”“能否适应国外的学习生活？”“如何看待低龄留学的利弊？”

阶段性选择的价值

牛牛出国留学可谓做足了准备。在决定送孩子去英国读书之前，牛牛妈到英国的16所中小学做了实地考察，最终选择将正读小学四年级的孩子送至英国私立学校。

牛牛曾在国内一所实验小学读书，学习成绩非常好。牛牛妈与孩子约定，给他1年的时间尝试独立在英国学习生活。1年后，自己决定是否要继续在英国读书。“如果孩子认为自己不适合在英国读书，也没有达到预期目标，我们就计划让他回国多读1年小学。但是1年下来，牛牛告诉我们，他适应得很好，同学相处融洽、相互尊重，最重要的是找到了自己真正的爱好。”

在牛牛妈看来，牛牛之所以适应很快，在于他性格阳光开朗、独立生活能力强。“如果家里的经济条件允许，出国读书作为一个阶段性选择，是有价值的。”牛牛妈说。

成长的不仅仅是孩子

对父母来说，孩子出国读书，担忧是免不了的。“最担心的还是安全问题。”牛牛妈是在到英国实地考察并了解了当地的环境和文化之后，才最终决定送牛牛到英国读书的。

“当然也会担心孩子的学业，但其实这是孩子自己的事，我们能做的只有鼓励和关心。”牛牛妈认为，一旦做了决定，家长就应该信任孩子。

而谈到和孩子分隔两地，是否会感到亲情缺失，是否会有分离焦虑时，牛牛妈认为正是因为分离，一家人反倒更懂得珍惜彼此。“或许每个人对家庭亲情的理解不一样，别人有同一屋檐下的亲情，我们有万里家书的幸福。我们属于比较开放的家庭，既然基于孩子自身的发展选择了这条路，就应该坦然接受这样的状态。”

出国读书不仅让孩子获得成长，也让家长学会成长。从小学便到国外留学，让牛牛渐渐变得独立自主。牛牛妈告诉笔者：“如果孩子离不开父母，不能成为独立的个体，就不能发挥自主性、也会缺乏自驱力，自我成长就无从谈起。”

当然，低龄留学对家长来说也是一个成长的过程。“家长应当学会尊重孩子，通过适当正向的引导给孩子以选择自己人生的权利，并让他们为此承担责任。在这个过程中，我们给予支持，而不是强迫。”牛牛妈如是说。

不能盲目跟风

女儿在英国留学的5年中，肖女士观察到，孩子面临的压力很大。她认为，女儿面临的压力有两点：

首先是文化隔阂。肖女士说：“带着一张亚洲面孔在异国学习生活，融入当地环境并不容易。”肖女士在英国求学，那时正读高中的女儿也和她一起到英国读书，现已上大学。尽管孩子一直有母亲陪伴，不是孤身一人，肖女士还是看得出女儿的孤独。

据肖女士介绍，这样的情况不在少数。也有其他孩子随父母辗转多国，常年在海外读书，与中国文化失去接触，导致缺乏自信。尽管父母也努力为孩子营造中国文化氛围，但毕竟能力有限。

其次，和孩子一起在海外留学，家长和孩子双方落差都很大。“来之前我们觉得5年的时间应该能充分融入英国社会，孩子也会很乐意在这里工作、学习。但事实证明我们错了，现在还是希望在学好知识后，能回到祖国。”

在这5年中，肖女士和孩子经常回国，每次回国都能感受到祖国日新月异的发展。国内熟悉的文化氛围与英国陌生的环境对比之后，孩子更是毫不犹豫地决定毕业以后要回国工作。

谈到低龄留学，肖女士持保留意见。“低龄留学的好处还是因人而异，不能盲目跟风把孩子送出去读书。如果没有充分的考虑和前期准备，父母和孩子都会面临巨大的压力。像我的女儿尽管有我陪在身边，但她还是很孤独。”

相关留学专家表示，学生年龄不同，陪伴方法、教育方法等也不同，如何做出适合自己孩子的选择，需要父母审慎考量，比如对国外中小学教育体系的熟悉程度、孩子能否适应新环境等这些因素都应该考虑到。同时，也要尊重孩子的意愿。