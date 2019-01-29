省人大代表、中山市教育教学研究室研究员刘燕：为促进优质教育发声

午后的阳光透过窗户照进来，给桌上厚厚一沓资料留下斜影。这是刘燕为今年省两会提建议所做的“功课”，作为一名省人大代表，刘燕收集民情民意一丝不苟，履行职责不打折扣。

午后的阳光透过窗户照进来，给桌上厚厚一沓资料留下斜影。这是刘燕为今年省两会提建议所做的“功课”，作为一名省人大代表，刘燕收集民情民意一丝不苟，履行职责不打折扣。两个月前，为推动解决珠三角地区中小学教师编制紧缺问题，刘燕以省人大代表的身份，领衔约见了省编办、省教育厅、省财政厅、省人社厅负责人，受到相关部门的重视。

“群众的热切期盼是我行动的最大力量。”刘燕指着胸前的代表证说，“这个身份，时刻都在提醒我肩上的责任，要为促进优质教育发声，要为群众办实事办好事。”

“闭关”一个月潜心调研

从小学数学老师，到副校长，再到教育教学的研究员，刘燕在教育战线的各个领域都工作过，对教育教学工作十分了解。“但坦白说，我对教育问题真正有比较深刻的了解是在成为人大代表之后。”自2010年调入中山市教育教学研究室工作之后，刘燕善于用做研究的方法认识、梳理、归纳问题。

2018年，中山市人大常委会在推动“关于推进公办中小学建设 优化教育资源配置”议案落实过程中，发现教师编制紧缺问题严重，而后交由刘燕这位资深教育工作者牵头进行专题调研。“经过多地走访后，让我对这个问题有了更深刻的认识。”刘燕回忆，“我曾到过一所学校，19人组成的数学科组中，有9人是临聘教师，还有1人是从语文科组临时调来救急的。这个案例给我很大的震动，也坚定了我的信念，我有责任真实反映基层情况，给省政府相关部门决策提供有益参考。”

2018年11月，省人大常委会召开省人大代表约见国家机关负责人座谈会，刘燕是代表之一。为了“备课”，刘燕查阅了大量资料，走访了多所学校，在整理调研问题阶段，她甚至暂停了许多社交活动潜心研究。“那时候我跟朋友开玩笑说我要‘闭关’一个月，不要来打扰我。”刘燕说，“约见国家机关负责人是非常严肃的事情，不仅要言之有物，还要有理有据，共同推动问题解决。”

“要为每一次发声负责”

2018年临近春节之际，中共中央、国务院印发了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》，刘燕将之比喻为“为全国教师送上了一份弥足珍贵的春节礼”。她对这份文件透露的改革方向尤为期盼，认为这份文件给予了她“为民参政、为教育发声的信心和力量”。

成为省人大代表后，刘燕最大的体会是“责任大了”，她说：“我要对自己说的每一句话、提出的每一个问题负责。”

今年省两会，刘燕关注的是基础教育高素质专业化创新型教师队伍建设。她认为，首先数量要够，要紧盯当前教师缺编问题不放松；同时，关注教师质量，特别是当前我省高水平师范院校建设难以满足教育现代化需求的问题。她希望能够开放更多的高水平师范生培育渠道，让更多优秀高中毕业生有机会接受系统的师范教育，让更多优秀人才从事教育事业，满足人民群众对优质教育的渴望，为国家人才培养提供更有力的支撑。