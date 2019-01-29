孩子课后去哪里？托管服务要提上去

教育话题一直都牵动着代表们的心，今年不少代表带来了教育方面的建议，从学龄前儿童入托问题，到地方高校的发展壮大，再到家庭教育、社区教育的阵地建设，大家结合自己生活工作实际和思考，提出了不少富有建设性的意见。

省十三届人大二次会议于28日正式开幕。27日，各代表团正式成立，记者走访会场驻地发现，许多代表在参加会前既定议程的同时，也在抓紧时间修改完善建议，一些代表还商议就共同关心的话题提出议案。在采访中记者了解到，老百姓医食住行等民生事项，成为今年省人大代表交流讨论中的热门话题。大家围绕解决痛点难点问题，带来了不少切合实际、“对症下药”的好建议、好点子。

如何解决家长心头牵挂？

加强校外托管机构规范管理

教育话题一直都牵动着代表们的心，今年不少代表带来了教育方面的建议，从学龄前儿童入托问题，到地方高校的发展壮大，再到家庭教育、社区教育的阵地建设，大家结合自己生活工作实际和思考，提出了不少富有建设性的意见。

“‘二孩’家庭的家长养育小孩、赡养老人的压力更大，大家都希望能妥善解决孩子的托管问题。”省人大代表、怀集登云汽配股份有限公司副总经理廉绍玲是一位“二孩妈妈”，她把许多家长共同关注的“托管难”问题带到了今年的人大会议上。去年，省教育厅出台了关于做好中小学生校内课后服务工作的指导文件，但廉绍玲在调研中发现，各地在落实成效上不一，一些地区的学校提供课后托管服务有一定难度，校外托管机构仍然良莠不齐。她建议相关部门加强对校外托管机构的规范管理，尤其要抓好新办托管机构的准入把关，从源头上解决问题。

“孩子们课后去哪里”的问题同样引起了省人大代表、云浮市中级人民法院行政审判庭副庭长李婉婉的关注。她发现，广州等地已经开展校内托管服务，受到了学生和家长的欢迎，但仍有不少地方的中小学校没有提供完善的课后服务。她建议，有关部门要继续调查研究，出台更加有针对性的详细规定，推动全省中小学校切实做好学生的课后服务工作，促进学生的健康成长，解决家长的后顾之忧。

代表们还关注高等教育、职业教育发展问题。省人大代表、深圳市城市发展研究中心主任贾英竺表示，深圳现有高校12所，数量和规模既与深圳的发展能级不相匹配，也与国际国内一流城市差距较大，由于管理体制原因，深圳目前在高校设置上仍缺乏自主权，建议省里可以把深圳的办校需求优先纳入高校规划中。省人大代表、湛江财贸中等专业学校高级讲师程志军则关注职业教育招生难问题。据她介绍，近年来职业教育招生人数呈现下降趋势，区域内职校过多、职校之间没有及时有效整合也是其中症结之一。她建议合理控制职校数量，提高职业教育教师待遇，吸引更多高素质教师从事职业教育。

省人大代表，珠海市平沙第一中学教师、学生处主任梁真关注对学生家长的教育问题，她注意到，有不少父母缺乏亲职教育知识和技能，因此在养育孩子过程中碰到难题总会不知所措。对此，梁真建议，应由政府牵头加快制定亲职教育的标准和细则，设立亲职教育中心或社区服务中心，开设亲职教育课程，推动亲职教育走向科学化、规范化。

如何实现“大病不出县”？

可集中力量建设大县域医疗中心

许多人大代表在会前的调研走访中实地了解群众生产生活中遇到的实际困难，并对此提出了不少针对性强、可操作的建议。

“目前省内异地门诊特定项目还未实现即时结算，仍需患者自己拿回票据病历报销，周期需一个月左右，增加了参保人的负担，流程也比较繁琐麻烦。”省人大代表、广州医科大学附属肿瘤医院院长崔书中长期关注省内异地“门特”即时联网结算问题。他说，除了申报复杂、流程长之外，异地医保经办机构也难以核实票据与病历，可能会导致骗保现象，建议尽快实现省内异地“门特”的联网即时结算。

省人大代表、高州市人民医院院长王茂生希望早日实现“大病不出县”。他表示，推进县域医共体建设，可以集中力量重点扶持4—5家具备一定综合能力的县级医院，建设成为向周边几个县级行政区域提供危重疑难病诊疗的大县域医疗中心，最终实现“大病不出县”目标。

省人大代表，肇庆市鼎湖区委宣传部副部长、区文明办副主任樊荣在参会前深入调研社区治理工作，他在带来的建议中认为一方面要全力支持社区环境卫生、公共服务、文化服务等配套设施建设，补齐社区人居环境短板，也要注重推动社区内企事业单位开放停车位、休闲娱乐场所等公共资源，让社区群众有更多“获得感”。

“广东外来人口多、老年人口也多，这些人对于探亲假有着强烈需求，但现有的探亲假制度无法满足他们。”省人大代表、广州数字出版有限公司会计王秀昱认为，已婚职工当前迫切需要更多看望父母的假期，而不仅是报销来回的路费，她建议探亲假可以由现有的四年一次增加为一年一次，与此同时每次假期长度可以适当缩短。

（记者：李秀婷 陈芳庭 尚黎阳 曹嫒嫒 汪棹桴 王雅铄 骆骁骅 见习记者 何雪峰 实习生 王宇辰）