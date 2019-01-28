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海外实习 学子如何看？

2019-01-28 08:55 来源：人民日报海外版
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　　“我不想独自在国外实习，因为实习要面对的，可能不仅仅是工作的压力，同时还有更多交往方面的苦恼。这比单纯在学校里上课要难得多。张玮（化名）在加拿大瑞尔森大学留学。“对我来说，当然更加熟悉国内的环境。如果在国外实习的话，我会应付不来很多状况和问题。”她分析说。对于学子在海外实习，成本不小。张玮算了这样一笔账：“就以加拿大的交通为例，出租车又少费用又贵；而且其他公共交通方式也算不上十分便利。这样一来，实习除了要支付高昂的经济成本，还要付出不少时间成本。”

　　能否拿得出一份漂亮的学习成绩单，则是学子想要实习时面临的又一挑战。这是因为，实习企业往往会对应聘实习岗位的学子提出较高的成绩要求。这也限制了一些学子参加实习的愿望。张玮提到：“在国外，许多企业在招聘时，都会要求实习生有较好的学习成绩。如果成绩不理想，那在申请时就很难通过企业的筛选。”

　　在海外实习时，学子可能还会经历人身安全的考验。

　　陈雨（化名）2016年进入英国萨利大学留学，2017年前往尼日利亚进行实习。“我在非洲的实习过程还算顺利，没有出现太大的意外。那时唯一担忧的就是安全问题。”他说：“我们在实习的地方不能单独一个人出门——晚上和白天都不行。如果需要外出，都是大家坐着车一起行动，购物或者吃饭后马上回来。”

　　“因为过于担心安全问题，我都没有好好看当地的景色。这也算我实习过程中的一个遗憾。”

　　海外实习收获更多

　　“在海外实习，可以提升我的跨文化沟通能力。”正在伦敦政治经济学院就读管理专业硕士的蒋真（化名）说。“对于我来说，跨文化沟通能力最直接体现在英语口语表达能力的提升上。在此基础上，我开始思考如何去化解当地人理解中国文化时遇到的‘梗’。比如‘葫芦娃’这个词，在中文语境里很容易理解。但是在国外，学中文的外国人却难以明白，因为他不知道这是一个在中国深入人心的动漫形象。”

　　“在国内读本科的时候，我也参加过实习，还曾在一些活动中担任翻译，每次都可以学到一些新的词汇和表达，翻译业务能力提升很快。”在本科进入英语口笔译专业学习的张玮，尤为在意不同的实习经历对自身成长的作用。“在加拿大留学时，我学的是酒店管理专业，专业特点是需要与人多交流，而且是与形形色色的人进行接触。比起学术性知识，海外实习可以让我从不同的人身上汲取更多的社会性常识和信息。”

　　从最初的抵触，到后来的投入，谈起海外实习，张玮认为收获很大。这种经历既增进了对专业的理解，也使她对自己未来发展有了更清晰、实际的规划。

　　许多学子都把海外实习当做认识行业、检验自己本领的途径。蒋真认为：“实习能让你在一个领域进行具体的实践。通过这些实践，你可以看到这个领域中的人是什么样的、他们工作的状态是什么样的；然后思考自己适不适合、想不想和他们一样从事这方面的工作。”

　　“吸引我去实习的，是更广阔的发展空间和更多的机会。”陈雨说：“我当时就是选定在一家中资国企的驻外机构实习。这个机构提供了较好的薪资待遇，而且也有很大的晋升空间。”

　　海外实习态度很重要

　　海外实习，就是在实际工作环境中认知自己、锻炼自己。许多学子都认为这段过程弥足珍贵。李沛恒正在英国伯明翰大学做交换生。他说：“对于大部分学生而言，在学校侧重学的是专业理论，目标是拿到好分数；而在实习中，学习成绩不再是主要的考核点，实习更看重一个人的综合能力，如表达能力、沟通能力、运用专业知识的能力，等等。所以通过认真实习，学习实习机构工作人员的处事方式、工作方式，我们可以提高自身的综合能力。”

　　认真实习，需要主动、勇敢的态度。

　　是金子到哪里都能发光。“海外实习其实就是换一种语言表达方式，去展现自己。”蒋真认为海外实习主要给她带来了不同环境下的工作体验：“我在国内主要是在外企工作，也就是在一个中英文混搭的语言环境里工作。有时候会感觉中英文夹杂的叙述有点奇怪。海外实习则把我‘扔’进全英语的工作环境中。这给了我在连贯的外语环境中体验的机会。”

　　海外实习时，困难与机遇并存，有时遇到的冲突会更现实激烈。李沛恒的态度是：“有机会就去争取；哪怕是失败，也不会给自己留下遗憾。说不定机会还真被抓住了呢。困难肯定存在，但不能因此而放弃尝试，哪里不足就通过学习和锻炼去提高，这才是正确的态度。”

　　“机会来到你面前的时候，要勇敢，失败了也别怕。”李沛恒说。

编辑： 柯丹洁

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