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中小学人工智能教育项目成果发布 孩子们触摸新科技

2019-01-28 08:57 来源：人民日报
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　　一群小鸟从起点出发，遇见了第一个关卡——两根管道中间的空隙，有的小鸟从空隙间钻了过去，另外几只则一头撞上管道，淘汰出局，连续几关过后，剩下的小鸟越来越聪明，总能穿过空隙。近日在北京举办的中小学人工智能教育项目成果发布会现场，许多参会者饶有兴味地扫描二维码，玩起这个看起来像手机游戏的小程序。

　　这是八年级《人工智能》学生用书里的一个程序设计，“聪明的笨鸟”。孩子们需要明白笨鸟变聪明的原因，然后借助人工智能的方法，通过编程，让小鸟规避障碍，顺利过关。

　　这套涵盖了三到八年级的《人工智能》学生用书，是由教育部教育装备研究与发展中心牵头，联合北京教育科学研究院、武汉市教育科学研究院、广州市教育研究院、西安市教育科学研究所、深圳市教育科学研究院共同发起的“中小学人工智能教育项目”研发的成果之一。发布会上，中小学人工智能装备、中小学人工智能教育装备配备方案、中小学人工智能课程指南等3项成果同时发布。

　　这些年，技术的发展、政府的重视，让人工智能迅速成为社会热点。2017年，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，提出“实施全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育”。2018年，教育部进一步明确，要“构建人工智能多层次教育体系，在中小学阶段引入人工智能普及教育”。去年9月，“中小学人工智能教育项目”应运而生，在走访调研部分中小学、高校科研院所、相关企业之后，项目组聚集起包括院士、人工智能专家、教育专家、一线教师、技术人员等在内的力量，开始了人工智能教育项目的顶层设计和具体研发。

　　“人工智能教育的目的不在于出书，而在于培养什么样的能力，我们想让孩子看得懂、感兴趣、不落伍，入门普及之后，将来还有可能投身相关领域的研究。”教育部教育装备研究与发展中心主任曹志祥表示。

　　人工智能4个字说起来简单，但如何让孩子明白其中的原理，并且有兴趣探究？“要将人工智能原理这个黑匣子打开到什么程度，怎样呈现知识，我们琢磨了很久。”项目工作组组长、教育部教育装备研究与发展中心处长刘俊波说，最终，项目组决定将学与用相结合，形成通识、技术体验、编程和智能机器人4个模块，并根据目前中小学的教室面积、学生人数等实际情况，提供装备配备方案。

　　听起来高大上的人工智能，在这里成为孩子们触手可及的体验：自己动手搭建一个“快递小哥”机器人，自主识别货物并且能把货物运到指定地点，自动卸货；设计控制电灯、窗帘等的“智能家居小管家”程序……“让学生通过实践明白科技原理，应用到生活中，人工智能就不再遥远，而是可观、可感、可触了。”刘俊波介绍。

　　目前，不少地方都已经开始探索在义务教育阶段开展人工智能教育，但各地基础和条件各不相同，也面临缺少智能装备支撑、缺少地方教育行政部门、教育教研部门共同参与的顶层设计等难点和问题，通过这次“政产学研用”的合力尝试，有望能推动人工智能教育朝着更加系统化、科学化的方向发展。

　　据悉，今年秋季的新学期，这些新成果将陆续走进北京、武汉、广州、西安、深圳的中小学课堂。

编辑： 柯丹洁

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