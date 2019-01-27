考上暨大机会大增！3年内港澳台侨和留学生占比将提高至40%

寒假中的暨南大学校园，美丽又宁静。而在过去的3个月里，这所百年侨校迸发了前所未有的热情和生命力。

寒假中的暨南大学校园，美丽又宁静。而在过去的3个月里，这所百年侨校迸发了前所未有的热情和生命力。

去年10月24日，习近平总书记视察暨南大学，希望暨南大学认真贯彻全国教育大会精神，坚持自己的办学特色，把学校办得更好，为海外侨胞回祖国学习、传承中华文化创造更好条件。

社会各界普遍关心，“华侨最高学府”暨大将交出一份怎样的时代答卷？

“习近平总书记的殷殷嘱托，是今后暨大的改革思路和发展目标！”1月22日，暨南大学党委书记林如鹏的办公桌上摆着一份刚编制完成的《深入贯彻落实习近平总书记视察广东及暨南大学重要讲话精神专项行动计划实施方案》。在两个半小时的独家访谈中，这位在暨大学习工作33年的新闻学名家，从桌面上的20多万字方案开场，用生动言语、赤诚之心，勾勒了这所百年侨校的未来蓝图和办学情怀。

“‘侨’牌是暨大的王牌，更是金字招牌。”林如鹏首次向媒体透露，3年内暨大将把港澳台侨和留学生在校生比例从现在的33%左右提高至40%，同时在广东的招生规模也将进一步扩大，以更好地服务国家“一带一路”、粤港澳大湾区建设，有力地支撑广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”。

打好“侨”牌：

3年内港澳台侨和留学生占比将提高至40%

南方日报：习近平总书记视察了暨南大学，提出殷切期望。3个月来，您有什么深刻的感受和体会？

林如鹏：习近平总书记视察暨南大学，我们感到非常光荣，也深感责任重大。

建校113年来，暨大始终肩负华侨教育的重要使命，与国家的发展大局、中华民族的伟大复兴同呼吸、共命运：从南京薛家巷蹒跚起步，历经三次停办、五次播迁，再到今天的广州、深圳、珠海三地五校区，已经培养了来自170多个国家和地区的30多万人才，被誉为“有海水的地方就有暨南人”。

令暨南人无法忘怀的是，每当学校到了发展的关键时刻，总有先贤为暨大的延续和壮大挺身而出。1978年习仲勋老书记为暨大在广州复办倾注了大量心血；2018年习近平总书记视察暨大，体现了党和国家领导人对这所涅槃重生的百年侨校的殷殷关怀与深沉厚爱。

南方日报：去年是改革开放40年，也是暨大在广州重建60年、复办40年，意义非凡。大家关注，暨大会有哪些新招？

林如鹏：暨大要贯彻落实习近平总书记的殷殷嘱托，打好“侨”牌，做强特色，精心擦亮百年侨校的金字招牌。国内仅有2所以“侨”为特色的本科高校，暨大便是其中之一，这决定了我们必须发挥不可替代的作用。

目前，暨大港澳台侨和留学生、省内学生、省外学生各占比三分之一。为了进一步凸显侨校特色，我们计划扩大港澳台侨和留学生的招生规模，3年内达14000人，占比也从现在的33%提高到40%，在广东的招生规模也将进一步扩大。

每个暨南人都是传播中华优秀传统文化的“火种”。我相信，未来会有更多的暨南人，把中华优秀传统文化传播到五湖四海。

南方日报：以侨为桥，这是暨大的办学底色和使命。

林如鹏：是的，使命不变，初心不改。除了人才培养，暨大编写的《中文》系列教材已在全球发行逾4000万册，为全球大多数华文学校所用。

同时，暨大要继续发挥侨校特色，强化“五华”品牌学科建设，即华文教育、华文媒体、华商经济、华侨华人研究、海外华文文学。拟建设中华文化传承与体验中心，整合校园舞龙舞狮、武术、书法绘画、民俗茶艺等文化基地，吸引更多港澳台侨青少年开展寻根之旅、感受传统文化魅力，培养更多沟通中外的文化使者。

优化格局：

三地五校区130多个专业压缩到85个

南方日报：暨大入选国家一流学科、广东高水平大学重点建设高校。如何办得更好？

林如鹏：暨大历史上名师汇聚，大家云集，群星璀璨。当下暨大要加快推进国家“双一流”大学、广东高水平大学建设，把学校办得更好更强。

高水平大学建设，关键在高水平人才。暨大要继续加强人才队伍建设，建设高水平师资队伍。这几年，我们入选国家级、省部级人才计划的教师超过230人，在全职教师中占比约13%。但这个数量、比例还远远不够，我们要进一步加大人才引进、培育力度。

南方日报：前几天，暨大在珠海校区敦聘刘吉臻院士团队，揭牌国际能源学院（筹）、能源电力研究中心，引起了广泛关注。三地五校区的办学格局会怎样调整？

林如鹏：暨大形成三地五校区的办学格局，但每个校区要重新规划学科布局和专业发展，避免重复建设，实现错位发展。其中，番禺校区二期350亩土地已完成征地，接下来会加快速度，推进建设。

办学空间增长了，学生数量也会增加。除了港澳台侨和留学生，我们在全国的招生规模也将随之扩大，特别是招收更多广东学生，为广东培养更多创新人才。

南方日报：如何调整专业？

林如鹏：我们要“固本削枝”，计划分阶段稳步推进，把现有的130多个专业压缩至85个左右，整合或淘汰重复建设的、没有竞争力的专业，集中资源建设特色、高峰学科。例如，投入更多资源建设生物医药学群、产业经济、新闻传播、工商管理、政治学和网络空间安全等专业，实现提质提档。整合基础医学和临床医学，把暨大附属第一医院（华侨医院）建成高水平医院，实现医科实力的整体提升。

去年11月开始，我们就有了实质动作，联合相关政府部门、企业、电影协会成立了暨南大学珠江电影学院，联结起粤港澳大湾区融合发展的文化纽带。我们将对艺术学院现有专业进行“升级改造”，做大做强导演专业；把中文系的戏剧影视文学专业和艺术学院的编导专业整合成编剧专业；把艺术学院的音乐、动漫专业专业整合成特效专业，源源不断地为粤港澳大湾区影视文化发展培养人才。

发力“新工科”：

要为大湾区建设提供智慧和技术支持

南方日报：暨大为香港、澳门培养了一大批高素质人才。学校会怎样帮助学生融入粤港澳大湾区建设？

林如鹏：暨大是香港、澳门的“人才库”，分别培养了6万和2万多名高素质人才，为维护“一国两制”、港澳繁荣发挥了不可替代作用。

随着港珠澳大桥开通，粤港澳大湾区已建成一小时生活圈。我们也注意到，有不少港澳台侨甚至部分海外留学生有意向留在珠三角创新创业，学校积极为他们融入粤港澳大湾区建设创造条件。我们已在全国率先成立的“WE创”港澳台侨青年众创空间，积极打造港澳台侨学生创新创业基地，构建三地互联互通的交流中心。

暨南大学毕业生通过“WE创”港澳台侨青年众创空间，创立广州薪传文化传播有限公司，提供影视策划服务。

暨南大学毕业生通过“WE创”港澳台侨青年众创空间，创立广州薪传文化传播有限公司，提供影视策划服务。

南方日报：暨大会在粤港澳大湾区建设中发挥哪些独特作用？

林如鹏：暨大将发挥综合性大学的优势，积极与国家有关部门、海内外高校协同打造“一带一路”与粤港澳大湾区建设研究院，重点打造经纬粤港澳大湾区经济发展研究院、澳门研究院、知识产权研究院、绿色低碳发展研究院、21世纪海上丝绸之路研究院、传播与国家治理研究院、现代服务业创新发展研究中心等7个一流智库，积极出谋划策、贡献智慧，助力粤港澳大湾区建设。

启动高水平大学建设以来，暨大发力“新工科”，形成新优势。暨大接下来要布局粤港澳大湾区重点实验室，例如粤港澳大湾区环境科学重点实验室（已成立）、广州脑计划、大动物疾病模型制备与研究中心、未来光子技术探究中心、创新药物重点实验室等，助力大湾区打造国际科技创新中心。

我相信，经过三至五年的建设，暨大整体面貌、综合实力、美誉度将得到大幅提升，交上一份令人满意的答卷。