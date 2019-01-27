假期时间启动亲子阅读从系列绘本开始

娃娃们的假期应该怎么过呢？这几天，许多家长都在想办法安排各种活动，让孩子有一个充实美好的假期，其中阅读被家长们安排在首要位置。

娃娃们的假期应该怎么过呢？这几天，许多家长都在想办法安排各种活动，让孩子有一个充实美好的假期，其中阅读被家长们安排在首要位置。事实上，对于学龄前儿童，亲子阅读是首选方式。那么，应该如何做好亲子阅读呢？记者就此专访了幼儿园高级教师、亲子阅读推广人杨菁。

给孩子讲故事≠亲子阅读

一直致力于亲子阅读推广的杨菁目前是一家幼儿园的顾问，她每年都会在幼儿园班级内开展阅读节系列活动。为什么要开展亲子阅读？杨菁有着自己的看法：“阅读是一个孩子精神的最佳营养品，亲情是孩子幸福感和安全感的来源，这两者结合在一起，使得亲子阅读具有独特的魅力，让孩子享受其中。”杨菁表示，如果没有家长的陪伴，尚未能自主阅读的孩子不可能每天自己阅读。

“虽然陪伴需要花不少时间，但我相信，有些时间是值得花的。”杨菁说，父母给孩子讲故事不是亲子阅读唯一的“打开方式”，讲故事和读故事是两种不同的形式，前者重点在讲读者的演绎，后者重点在故事内容。家长可以根据自己的特长，或通过语言、动作、表情、道具等自由地讲故事，或忠于原文读故事，或讲读结合自由切换。

此外，还可以让孩子讲给父母听，或者亲子双方通过扮演角色、创编续编故事、手工绘画等多种形式去品味绘本、书籍之乐。

宝宝0岁就可开始亲子阅读

亲子阅读什么时候开始比较好呢？杨菁表示，亲子阅读从宝宝出生就可以开始了，“虽然孩子可能无法与家长应和，但他的内心会与家长共鸣。家长心态应该要‘只管耕耘，不问收获’。”杨菁表示，孩子三岁前是语言、文字的敏感期，三岁前的阅读能够为孩子此后的阅读定下基调，“6岁以前是开展亲子阅读的良好时机，孩子没有学业压力和负担，丰富有趣的绘本能够让他们享受阅读。”杨菁说。

“假期也应该坚持亲子阅读。”杨菁说，假期时间充裕，家长不会再因为时间匆忙而压缩阅读时间，可以更悠然地给孩子多讲几个故事。当下电子产品泛滥，把孩子从电子产品解脱出来的好办法就是培养新的良好兴趣。阅读相对来说是成本最低、最方便的一种娱乐方式，对孩子的天赋也没有太多的要求，又有无穷尽可探索的宝藏。

此外，她也表示，如果孩子平时有阅读习惯，在假期完全放空，良好的习惯因此中断是非常可惜的。如果平时没有阅读习惯，正好可以借假期建立习惯。阅读只有持之以恒，才能真正走进一个孩子的生命中，成为他生活中的一部分。

“三固定”养成阅读习惯

不过，假期阅读要做好安排和规划。杨菁表示，寒假有近一个月时间，这么长的时间足以基本养成阅读习惯，家长要善于抓住这个时机。最好的方法是坚持每天固定时间、固定地点、固定共读人的亲子共读，这“三固定”是阅读习惯养成的法宝。如果有可能，每天晚上八点左右，陪着孩子在他的房间阅读，相信到开学前，孩子已经离不开阅读了。

那么，假期的亲子阅读安排多久比较合适？杨菁表示，孩子专注的时间与他的年龄和阅读兴趣息息相关，年龄越小专注力的时间越短。三岁左右的孩子可以从10分钟开始，六岁可以延长到半小时左右。当然，孩子的阅读兴趣越浓厚，他一定会要求读更长的时间。在不影响作息的情况下，家长可随孩子的具体情况调整。

杨菁说，除了亲子阅读，为孩子安排自由阅读的时间和空间也很有必要。父母如果要上班，白天可为孩子安排一小段自由阅读的时间，让他们想看什么就看什么，找到在阅读世界里自由驰骋的快乐。出门旅游时别忘了带上一些好书，充分利用各种零碎时间。还可以利用图书馆、绘本馆等公共资源，参加一些阅读活动，结交一些小书友，让孩子感受阅读世界的丰富多彩。

寒假阅读可选系列绘本

做好亲子阅读，选对绘本最关键。杨菁指出，幼儿时期的读物会影响孩子们未来的审美取向，因此，应该为孩子挑选精品、经典的绘本，不妨把绘本大师、优质出版社等作为选择参考，把广为传颂的经典之作带到孩子身边。此外，还可以带着孩子一起去挑选他们喜欢的绘本。

对于假期阅读，杨菁建议选择系列绘本。系列故事通常由一个或多个主人公构成，每本书主题或主要角色相对统一，内容各不相同又相互关联，容易让孩子对人物产生感情。假期可以让这些读物像“连续剧”一样每天准时播出，比如，“花格子大象艾玛”、“十四只老鼠”、“小兔汤姆”、“开车出发”、“可爱的鼠小弟”、“不一样的卡梅拉”、“神奇校车”等都是深受孩子喜爱的系列读物。

亲子阅读重在“愉悦地享受”

有家长担心，如今学前教育提倡“去小学化”，过早让孩子阅读，会占用他们的玩耍时间。对此，杨菁表示，机械地灌输、刻板地重复、急切地追求识字、有标准答案的问答、过于严苛的要求……这些生硬的学习方式会让幼儿阅读误入“小学化”的歧途。

她建议，在亲子阅读时不要有功利性，不要急切追求效果，要把趣味性和游戏化放在首位，让孩子“愉悦地享受”阅读。如果每一本绘本读完，家长都要详解图文、深挖细节，还要解析隐喻、交流感想，会让阅读变成课程，家长变成老师，共读变成讲课，最终让孩子对阅读由爱生恨，反而得不偿失。

如何坚持？杨菁分享了她在幼儿园推行的共读月计划表，这张表由家长和孩子们一起填写，选择孩子喜欢的书，制定好阅读计划后，每个家庭要用照片、小视频的方式记录下每天陪伴孩子阅读的场景，并分享在班级微信群里。“一开始，亲子阅读都是以妈妈陪伴为主，但由于个别家庭的爸爸参与后，成了榜样，于是，爸爸陪伴阅读的越来越多，‘打卡’的积极性也越来越高，渐渐地，亲子阅读成为了家庭的习惯，即使放假了，家长们还是坚持每天‘阅读打卡’。”杨菁说。

幼儿园老师:建议每天安排亲子阅读时间

关于亲子阅读，幼儿园的老师们又是怎么看的呢？广州市人民政府机关幼儿园的邓娟红老师是亲子阅读的倡导者和践行者，她特别喜欢阅读，她的言传身教让许多小朋友都爱上阅读。

邓娟红认为，亲子阅读越早越好，从0岁就可以开始进行，慢慢成为孩子的习惯。早期幼儿识字和理解能力较弱时，可采取亲子共读的方式；随着孩子年龄增长，理解能力增强，除了亲子共读外，还可以鼓励孩子自主阅读。亲子阅读的形式多样，比如：朗读、提问、讲解、讨论、游戏等，但不管运用何种方式，关键是要激发孩子阅读兴趣，促使其养成良好的阅读习惯，掌握基本的阅读技能。

邓娟红建议，小班的幼儿可以选择重点关注日常生活、亲情、自然知识等相关绘本，比如《大卫，不可以》、《听听身体怎么说》等；中、大班的孩子可以增加一些知识类、科普类的绘本。

“亲子阅读不可一蹴而就，需要长期坚持。”邓娟红建议，寒假开始时,家长可以为孩子制定明确的亲子阅读计划，包括阅读的书本、每天阅读的时间、进程等，按时按量进行，尽可能减少不必要的干扰和变动。

她建议家长为孩子在家中开辟一块阅读专属区域，每天安排固定时间（30-60分钟）进行亲子阅读。