广东今年拟投近8亿元 为欠发达地区建幼儿园

拟从2019年省级教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）中安排学前教育资金79232万元。

近日，广东省教育厅对2019年广东省学前教育专项资金安排进行公示。公示文件透露，根据广东省省级财政专项资金管理办法的有关规定，经研究，拟从2019年省级教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）中安排学前教育资金79232万元。

其中，77732万元用于经济欠发达地区扩大普惠性学前教育资源，实施公办幼儿园和普惠性民办幼儿园新建、改扩建和改善办园条件项目；1500万元用于深化学前教育改革，开展广东省学前教育改革发展实验区创建工作和全省幼儿园优秀案例征集等专项工作。

记者留意到，按照教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设-学前教育发展)安排，依据《广东省发展学前教育第三期行动计划（2017—2020年）》等政策要求，2019-2021年，广东拟对该项目共投入23.7亿多元，全省各地持续扩大普惠性学前教育资源，深化学前教育改革，进一步提升全省学前教育管理水平和幼儿园保教质量。

预计到2019年底，全省欠发达地区学前教育毛入园率将达92%以上，公办幼儿园在园幼儿数占比达38%以上，普惠性学前教育学位覆盖率达78%以上。新建公办幼儿园100所以上，改扩建公办幼儿园400所以上，扶持普惠性民办幼儿园1000所以上。

到2021年底，全省欠发达地区学前三年教育毛入园率达92%以上，公办幼儿园在园幼儿数占比达50%以上，普惠性学前教育学位覆盖率达80%以上。新建公办幼儿园200所以上，改扩建公办幼儿园1200所以上，扶持普惠性民办幼儿园1200所以上。