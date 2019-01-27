落实学分互认，亟待国家标准

知识无界限，大学教育亦当如此。近年来，随着高校合作的日益紧密，学分互认机制正使“一张录取通知书可上多所名校”成为现实。

知识无界限，大学教育亦当如此。近年来，随着高校合作的日益紧密，学分互认机制正使“一张录取通知书可上多所名校”成为现实。最近，北京市教委、天津市教委和河北省教育厅共同发布《京津冀教育协同发展行动计划（2018~2020年）》，强调京津冀三地将深化高校联盟建设，开展课程互选、学分互认等工作。而此前，由中山大学、华南理工大学等高校发起成立的粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟，也将学分互认作为一大亮点。

一直以来，学分都是大学生考核评价的主要方式之一。学分互认的初衷，就是要从考核层面引导学生自主学习，在广泛接触不同领域的过程中长见识、拓视野。实现这一点，前提是高校资源的互通共享，要求是管理制度的探索创新。目前来看，高校联盟作为推动学分互认的可行模式，已经在全国各地进行了积极探索。不过，在取得良好反响的同时，一些实施过程的具体问题也逐渐显现。

比如，在可以进行学分互认的课程中，课程设计的差异性并不明显。一些课程在很多学校中都有开设。因此，这部分内容对于学生而言，并没有很大吸引力。既然这些知识能在本校学到，又何必大费周章？再比如，留学交换活动在今天的高校内日益普遍，但由于教授方式、评分标准的不同，对于国外课程的认定就比较麻烦，还难有操作性较强的互认办法。

之所以产生这些现象，一个重要问题就是缺少统一的学分标准。所以，在认证转换过程中，如果碰到棘手情况，便没有可供参考的依据进行研判。这样一来，要么学校在课程共享上会选择一些好认定又较雷同的科目；要么就要求一大堆证明材料，至于能不能互认成功，还得靠学生向学校反复说明。

因此，制定一套国家统一指导，又充分考虑不同学科情况的学分认证标准，很有必要。有了统一的指挥棒后，首先可以为管理学分互认建立制度共识。认证的原则有哪些，转换的比例是多少……把这些问题大致搞清，各个高校就能在此基础上结合实际，确定细则。在有框架指导、有办法落实的条件下，不仅学生跨校学习的动力更足，开放办学的理念也能更好融入大学教育。让知识充分涌流、活力不断迸发，相信在各方的共同努力下，这一未来将不再遥远。