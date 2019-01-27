中大附中： 培养内心世界自由的人

关心自己和他人的福祉，用合乎法律和道德的方式维护自己和他人的权益；关注社会变化、推进社会发展。

主持学校全面工作的副校长严钦熙说：“教育的终极目标是培养健康的人、有独立思考能力的人、内心世界自由的人、有尊严的人。”

他希望中大附中培养出的人是：“关心自己和他人的福祉，用合乎法律和道德的方式维护自己和他人的权益；关注社会变化、推进社会发展。”

“国旗下的讲话”人人可参与

很多人知道中大附中考试成绩厉害，但都不知道他们“国旗下的讲话”更厉害。这个学校每周一“国旗下的讲话”，每个学生都可申请上讲台，讲任何话题，不需要看老师眼色说话，只要讲出真实想法和思考。

任何学生，无论是不是班干，只要申请，就能去排队争取机会，每周两个名额。

讲什么？从世界大事到鸡毛蒜皮，再小的题目也不会被嘲笑；可以反省自己、批评他人，上至校长下至同学，谁都能评价吐槽。

学生们讲过什么主题？为“王者农药”鸣冤、我喜爱的球星、篮球与学习的兼容、同学的孤立和被孤立、明星的私生活跟我们有关系吗、从榆林孕妇跳楼事件想到的、对校园欺凌的思考、“亲亲相隐”对吗……

有一年的校园开放日后，一位参观人士在微博上批评了附中的课堂质量。校友们当即群情激愤，在校生和毕业生都去该微博下评论，有的摆数据讲优势，有的人身攻击骂博主，论战升级。

随之而来的周一，一位高一同学国旗下的讲话主题就是“我们的热爱与理性”：“爱我们的学校，但是不要爱得偏执，要爱得理性，爱得有风度。读书的重要目的之一，正是让人学会思考。”

“刷手机时代”保留剪报栏

中大附中有一个地标——博学楼一楼的剪报栏，这里是学生上下课必经之地，每天有三四百学生会停留细看，没有任何强制或命令。

学生喜欢看的原因是：真实、有冲突、引发思考。剪报内容有：“校长暴力剪发”暴露人本教育之缺、绝对“孝道”有悖人性、“愤青”有什么问题、“暖男”是一种什么生物、有时候愚蠢也是一种道德缺陷、最严校规减少成长机会、境外旅游“买买买”就是不爱国？劝君不要造“学霸”……

中大附中党支部书记、副校长严钦熙是有名的“剪报校长”，9年来每天花费30-90分钟坚持“剪报”，为的是让学生接受社会信息冲击、学会理性思考。

“人的思维成长是一个渐进过程。学生需要适当地接触、了解社会，而学校担负着不可推卸的引导责任。”严钦熙说，学生使用手机，可能会更多关心新潮、流行的东西，比如明星动态、体育赛事、穿着打扮等。信息量少时，人容易恐惧；信息单一时，人又容易偏执。“学生早晨、中午、晚上、课间，或者上下楼、打完球、吃过饭、准备放学回家，任何他们自己能支配的时间，都可以来看剪报。而没空的或者不愿意来看的，也不需要有任何负担。”严钦熙如是说。

不扩张，只做小而精的学校

在众多扩建分校、修建美丽宽敞新校区的名校中，中大附中一直安守新港路的一亩三分地，全校只有五栋楼，初一到高三，六个年级只有1600多人，是名副其实的小而精学校。如果不是中大教工子弟上学的需求不断增加，严钦熙倒是觉得“这样的办学规模最合适”。

从国旗下的讲话到剪报栏，都体现了中大附中的教育企图：希望学生精神世界丰富，具有基本的是非观和价值观，认识自己和这个世界，具有一定的判断力、辨识力。

“教育不等于升学率，教育是造就人。”严钦熙说，中大附中的培养目标是，“体魄健康人格健全，特长突出，学业精进，独立思考，具创造力”，说到这里，他特别停顿指出：“注意不是学业优良！我们强调态度，独立思考，有创造力。理性、常识、科学精神和批评精神。”