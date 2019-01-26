“反向春运”：阖家团圆新趋势

春节已近，铁路、民航、公路又迎来了一波抢票潮，但和以往不同的是，一部分往日里守着手机抢回家车票的年轻人，今年选择了更加从容的过年方式——“反向春运”。

1月24日，在重庆开往福州的G1755次列车上，乘务员和“小候鸟”做游戏。春运期间，大批务工人员子女随长辈踏上与父母团聚的旅途，南铁福州客运段提前对重点线路乘务组进行儿童陪护培训，在列车上准备了书本和玩具，用爱心护航“小候鸟”的团圆路。新华社记者 宋为伟摄

春节已近，铁路、民航、公路又迎来了一波抢票潮，但和以往不同的是，一部分往日里守着手机抢回家车票的年轻人，今年选择了更加从容的过年方式——“反向春运”。

“反向春运”是指年轻人选择将老家的父母和孩子接来自己工作的城市过春节，也被称为“反向团圆”。近两年，这成为不少80后、90后年轻人与父母共度春节的新方式。“反向春运”让一家人过年多了一种选择，既让子女尽到孝心，还更省钱更轻松。

反向客流增幅明显

1月23日，在广东佛山打工的孙长勇和妻子急忙奔往广州南站，去迎接已经几个月没见的母亲和儿子。

而此时坐在长沙至广州南站的G825列车上的孙桂湘，带着孙子满心欢喜。除了等待在出站口的亲人，等待他们的还有初到广东的新鲜感。

“现在生活好了，与其让儿子儿媳回湖南老家过年，不如我带着孙子来佛山过年方便，不仅好买票，更重要的是还能带着孙子来城市玩一玩，见见世面。”孙桂湘说。

1月21日，2019年春运启动，正式拉开了“流动的中国”的迁徙大幕。无数个像孙桂湘一样的旅客，或是北上或是南下，使春运的脚步更加多元化。

广铁集团工作人员曾勇接受采访时表示：“从现在预售票的情况来看，今年逆向客流增幅明显，这些客流主要以探亲流为主。”

记者从中国铁路总公司了解到，今年铁路春运传统高峰的反方向客流增加了9%左右，高于总体增速。

“这说明‘反向春运’正在成为百姓过年团聚的新趋势，这不仅利于亲人团聚，还有助于更加充分地运用铁路运力，使各方向客流更加均衡，旅客出行更加畅通。”中国铁路总公司副总经理李文新介绍说。

为了鼓励人们“反向过年”，铁路部门还对部分非传统热门方向列车票价实行折扣优惠。“今年春运，上海铁路局对14趟节前和17趟节后增开列车均推出打折优惠服务，优惠幅度最大可达到6.5折。”上海铁路局工作人员陆应果表示。相较于铁路，民航方面“反向春运”的价格差异更加明显。携程大数据显示，广州、深圳、北京等地成为今年“反向春运”的十大热门目的地，除夕前一周飞往这些城市的机票折扣力度大，预订量同比增长超40%，旅客数同比增长了两倍以上。

“除去价格因素外，‘反向春运’也说明不少外地打工者开始逐步融入城市，成了城市的一员。未来随着城市化进程的加快，会有更多的外来人口融入城市，这种‘反向春运’现象将会越来越普遍。”中国城市规划设计研究院分院院长赵一新表示。

“反向春运”撬动旅游市场

“反向春运”流行的背后，同样体现出人民生活水平的提高和消费动力的上升。

广州铁路局集团党校教授、铁路运输专家金一兵认为，把父母孩子接到城市，既缓解了春节前集中离开大城市、春节后集中返回大城市的交通压力，还撬动了春节旅游市场。

实际上，春节旅游市场一直蕴藏着强劲的消费动力。据《2019春节长假旅游趋势预测报告》显示，2019年春节长假预计将有超过4亿人次出游。

“这个数字比2018年春节的旅游人数多出近1500万人次。据统计，2018年全国居民人均可支配收入28228元，实际增长6.5%，相信随着百姓收入的提高，越来越多人将从在家过年转变为全家旅游过年。”中国国际经济交流中心研究员马庆斌表示。

值得注意的是，能否承接住、承接好“反向春运”的客流，对城市而言也是考验。“比如在服务上，不妨精心准备更多文化大餐，发放各类旅游‘礼包’，提升群众的体验。此外，人多了，就对城市有序运行提出了更高的要求，对此，要切实维护好市场秩序，强化应急协调联动，切实做好节日期间各项服务保障工作，让‘反向春运’的客流不虚此行。”赵一新说。