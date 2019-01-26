期末“乐考”花样多小学生感受别样“年味”

笔者发现有多所学校将“乐考”与年味结合在了一起。

春节将近，年味渐浓，各大学校沉浸在紧张的考试氛围中。但对于低龄段孩子而言，一场不一样的考试在等待着他们。近段时间，金华各个小学结束了一、二年级学生的“乐考”，而笔者发现有多所学校将“乐考”与年味结合在了一起。

传承中国传统文化

春节作为传统节日，对联、福字、窗花、红包等都是很常见的。而在湖海塘小学的“新年场”里，这些元素无处不在。据了解，此次湖海塘小学以“朝着大海的方向”为核心，将场景布置、考察方式与中国传统元素融合在一起，为的是让孩子们明习俗、知礼仪、通学问。

其中，二（10）学生手拎灯笼，背着小旗帜的样子令人印象深刻。“现在的孩子对年味的感受不是很浓，所以我们以诵读儿歌的形式，将生活中各种元素融入进去，让孩子们感受到年味。而且我们的诵读还能传承孝道，比如压岁钱压不住爷爷奶奶脸上的痕迹，希望他们也能一直保持青春。”班主任金老师表示，“另外过年家家户户会挂上大红灯笼，也会有红包，所以让孩子拿着灯笼就像是点燃希望之火，拿着红包去赶考，通过自己的努力获取的成绩就是送给爸爸妈妈最好的新年礼物。”

值得一提的是，除了当天考核的语文、数学、科学、体育、音乐外，现场还呈现着窗花作品和彩泥糖葫芦。美术老师巫老师告诉笔者，此次美术考核一年级包含窗花和彩旗，二年级则是年画和彩泥糖葫芦。其中一年级更偏向趣味性，而二年级则侧重孩子的绘画水平，老师给不同班级指定花开富贵、年年有余、门神、舞龙舞狮等主题，由孩子自由发挥。

此外，在不同“坊间”的桌子上还放置着喜庆的红色“食盒”和箪篮。笔者得知，加入两样元素是为了丰富“乐考”，等到日后学生学到论语中的“一箪食一瓢饮在陋巷”时，脑海中能立马想到，将古老物品做到传承的同时做到温故知新。

站前娃娃迎新年

趣味、知识两不误

同样以“新年”为主题，站前小学打造了“站前娃娃迎新年”。在“乐考”开始前，学校老师、学生家长便合力将走廊、教室打扮成富有年味气息，让学生在情景当中完成考试。

“乐考”当天，孩子们穿梭在教室间，走廊上，脸上洋溢着开心的笑脸。除了孩子们平时学的科目考核外，站前小学还加入了手动体验项目，如辨识树叶、手动拨时间、套娃娃答题等。而这些项目的考核官除了老师外，还有很多家长加入，见证孩子们的成长。

有趣的是，此次“乐考”，老师会根据孩子的表现给出“货币”奖励，等到全部项目完成后根据自身获得的奖励兑换奖品。通过自己的努力获取奖品，这对于孩子而言无疑是一场独特的“考试”。

小学推行“乐考”，主要是为了轻负高质，减轻学生负担，提高教学质量。“我们要让学生感到学习是快乐的，考试也是快乐的，而‘乐考’将知识与技能、体验与实践都相结合。”站前小学校长施益新说，“学习是为了解决生活中的问题，与卷面考试不用，‘乐考’要通过观察、思考、动手实践等一系列提高学生综合学习能力，让孩子在轻松愉快的学习中掌握知识本领。”此外，施校长表示乐考时知识性和趣味性相结合，但还是会重在知识性。