让幼儿园离家越来越近

治理将聚焦城镇小区配套幼儿园规划、建设、移交、办园等环节的突出问题，解决规划建设移交不到位及不普惠等问题。

日前，国务院办公厅印发了《关于开展城镇小区配套幼儿园治理工作的通知》，部署在全国开展城镇小区配套幼儿园摸底排查和清理整治工作。记者22日从教育部新闻发布会上了解到，治理将聚焦城镇小区配套幼儿园规划、建设、移交、办园等环节的突出问题，解决规划建设移交不到位及不普惠等问题。

“入园难”的症结在哪？

入园难、入园贵的问题早已不是新鲜话题，有的幼儿园，一位难求，家长们为了给孩子们占据一席之地不得不提前报读亲子班“占坑”。有的幼儿园，有着各种“先进”的理念，然而学费令家长们望而却步。中国幼教年会秘书长孙纲表示，他了解到，一些地市每年“两会”时收到最多的提案议案就是关于幼儿入园的，可见其受重视的程度。但是，家长们不禁要问，为什么这么难？最大的阻力在哪里？

教育部基础教育司司长吕玉刚表示，症结在于“小区配套幼儿园治理”上。“据2017年对全国学前教育调研结果显示，一些地方城镇小区有的没有配建幼儿园，有的虽然建了但没办成公办园或委托办成普惠性民办园。小区配套幼儿园具有天然的地域垄断性，这些小区配套学前教育资源的严重流失，是造成城镇‘入公办园难’‘就近入园难’的主要原因。”吕玉刚指出。

抓住症结之后，就需要对难点阻力逐个击破。南京大学建筑与城市规划学院教授罗小龙表示，难点有三个方面。“首先，近年来，我国在园幼儿数快速增长。据国家统计数据显示，2010年全国在园幼儿为2977万人，而2017年在园幼儿已经达到4600万人。目前，全面二孩政策实施之后的幼儿即将进入学前教育阶段，未来几年人口生育高峰与二孩叠加效应的逐步显现，将致使学前教育资源更加紧张。”

其次，城镇化导致人口流向和结构发生重大变化。“大量的年轻人口向各大城市包括县城的快速集聚，导致居住小区特别是新建居住小区人口结构的年轻化现象明显，这些新小区的高出生率和随迁幼儿的高比例，在短期内加剧了学前教育设施紧张程度。据调研显示，现有建成小区的幼儿园配建率总体不高，其中，居住小区配套园举办为普惠性幼儿园的数量又少之又少，学前教育设施已成为民生设施建设的一大短板。”罗小龙说。

最后，学前教育设施短板形成有着深刻的制度根源。“在住建部城市规划《城市用地分类与规划建设用地标准》中，幼儿园用地不像中小学用地属于公共管理和公共服务用地（A），而是属于居住用地（R）大类中的居住服务设施用地，这让幼儿园用地存在产权模糊，缺乏保障。由于业主、开发商、管理部门各方利益冲突，衍生出了配套园规而未建、缩小规模、建而未用、挪作他用等问题。”罗小龙说。

“不普惠”“假普惠”如何解决

教育部相关负责人表示，这次治理工作的主要任务是“解决规划不到位、建设不到位问题”，以及“移交不到位”和“不普惠问题”。

在发布会上，山东省、广州市也将自己先行先试的经验分享出来。

山东省教育厅一级巡视员张志勇表示，他们的经验在于“四同步”，“同步规划设计，同步建设施工，同步竣工验收，同步交付使用”。“我们实施‘交钥匙’工程，建成并验收合格3个月内交付当地教育行政部门。”张志勇告诉记者。

在广州市，广州市教育局副局长华山鹰告诉记者这样一个事例，有的开发商推诿、不愿意交付，“天河区龙口东路325号华标广场小区配套幼儿园就是这样，因原承办人违背承办协议，天河区教育局积极采用法律手段，解除承办协议并回收了华标广场小区配套幼儿园的办学场地用于举办公办幼儿园。”

除了政府主导，另一方面的关键招数，是资金的投入。南京市教委相关负责人表示，8年来，南京市级财政投入“幼儿园增量工程”和“普惠性幼儿园促进工程”的专项奖补资金超过15亿元，支持引导各区加快小区配套普惠性幼儿园建设，积极将2011年之前小区配建非普惠幼儿园通过“回购”转办成普惠性幼儿园，全市新增幼儿学位8.4万个，其中新增小区配套普惠性学位超过7.33万个、占比达87%，全市普惠性幼儿学位占比从2011年的54%提高到78%。

将幼儿园建在家门口

值得一提的是，在《通知》中，明确了路线图和时间表。“一是全面排查。要求各地以区县为单位于2019年4月底前完成对城镇小区配套幼儿园情况的全面摸底排查工作。针对规划不到位、配建不到位、移交不到位、使用不到位等情况，分别列出清单，建立台账。二是全面整改。要求各地根据摸排出的问题，对每一所配套园制定专门的整改方案，提出针对性的整改措施，逐一进行整改，确保整改实效。2019年6月底前，完成已建成未移交的配套幼儿园的移交手续。2019年9月底前，对于需要回收、置换、购置的，完成相应工作。2019年12月底前，对需要补建、改建、新建的配套幼儿园，完成相关建设规划，2020年12月底前，完成配建项目竣工验收。”吕玉刚说。

罗小龙表示，政策最大的亮点在于突破了模糊地带。“本次专项治理实质上反映了在市场失灵的情况下，政府发挥调控作用，推动学前教育的再发展。《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》明确要求‘老城区（棚户区）改造、新城开发和居住区建设、易地扶贫搬迁应将配套建设幼儿园纳入公共管理和公共服务设施建设规划’。这一界定让幼儿园用地走出了到底是居住用地还是公共服务设施用地的模糊地带。”

而住房和城乡建设部建筑节能与科技司副司长邢海峰则表示，未来的目标是“要将幼儿园建成最安全的建筑、孩子最喜欢的建筑和离家最近的建筑”。