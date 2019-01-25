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2019中国最好大学排名出炉

2019-01-25 08:23 来源：南方日报 姚瑶
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23日，世界大学学术排名（ARWU）最新发布2019“中国最好大学排名”，除我国台港澳地区之外综合实力最强的549所大学上榜，其中广东共有27所高校上榜，中山大学排名全国第9，华南理工大学排在第20，南方科技大学位列第35，是前50名里唯一非“双一流”高校。深圳大学相比提升了33名，是百强大学中名次提升最大的高校。

该榜单根据人才培养、科学研究、服务社会和国际化四个维度进行评选，清华大学、北京大学、浙江大学位列前三，上海交通大学、复旦大学、中国科学技术大学、华中科技大学、南京大学、中山大学、哈尔滨工业大学依次排在4到10名。地方高校中表现最好的三所大学分别是苏州大学（29名）、南方科技大学（35名）和上海大学（41名）。

“双一流”高校在2019中国最好大学排名中保持绝对优势地位，排名前50位的高校中，有49所是“双一流”高校。百强大学中，“双一流”高校有87所。与此同时，也有13所非“双一流”高校凭借过硬的指标表现跻身百强，这13所学校大多数来自沿海发达地区，包括广东（南方科技大学、深圳大学、汕头大学）、福建（华侨大学）、江苏（江苏大学、南京工业大学、扬州大学）、浙江（宁波诺丁汉大学、浙江工业大学、浙江师范大学、杭州电子科技大学）等。

从广东来看，共有27所高校上榜，中山大学位居第9，华南理工大学排在第20位。除这两所学校以外，前50名的广东高校中还有南方科技大学，位列第35，是前50名里唯一的“双非”高校。此外，暨南大学（51名）、深圳大学（58名）、华南师范大学（85名）、汕头大学（95名）均位列前100。

一起看具体排名：

今年该榜单还首次发布了中国最好医科大学排名。2019年入选中国最好医科大学综合排名的学校数量共71所，北京协和医学院高居榜首，首都医科大学排名第二，南京医科大学、南方医科大学和天津医科大学位列前五。

广东医学高校中，南方医科大学排名全国第4，成绩亮眼。同时广州医科大学（14名）、广州中医药大学（19名）均位居全国前20。此外，广东医科大学（34名）、广东药科大学（36名）也都上榜。

 

编辑： 唐巧燕

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