广东2019年美术术科统考成绩2月2日前公布

1月23日上午，省教育考试院召开广东省2019年普通高考美术术科统考评卷工作新闻通气会，介绍了2019年广东省普通高考美术术科统考评卷工作的相关情况。

1月23日上午，省教育考试院召开广东省2019年普通高考美术术科统考评卷工作新闻通气会，介绍了2019年广东省普通高考美术术科统考评卷工作的相关情况。

广东省2019年美术术科统考评卷工作已于1月17日开始，共有来自全省10所高校的70多名评卷教师和工作人员参与评卷工作。目前，评卷工作正在紧张有序进行，预计整个评卷工作将于1月29日结束。

今年我省报考美术术科统考的考生人数39983人，比去年增加近一千人，试卷总数将近12万份。在去年速写和素描两个科目采用计算机辅助评卷（下称网上评卷）取得成功经验的基础上，今年美术术科速写、素描和色彩三个科目全部实行网上评卷。从实施情况看，评卷组织严密，管理严格，程序规范，实施有序，监管到位。

为确保评卷工作的客观公平公正，我省采取多项措施，确保网上评卷安全顺利实施。

一是严格试卷图像采集。由专家调试校验，确定试卷图像采集参数，利用专业设备逐一扫描采集试卷图像，确保准确无误，经加密后存入数据库。考生姓名及考号经过技术处理，确保评卷时只能看到试卷内容和密号，无法查看考生信息，且同一试卷不同评卷教师使用不同密号。

二是统一电脑显示标准。美术术科实行网上评卷，色彩科目对设备要求比较高，我省实行统一设备、统一型号、统一采购的方式配置评卷电脑，委托专业人士对电脑显示器进行了逐台校正，保证评卷电脑显示统一，达到最佳状态，确保了考生各科试卷显示一致。

三是优化评卷场环境。评卷场的光线等对美术术科评卷效果也有一定的影响，省招生办组织专家对评卷场的光线环境进行充分论证，通过更换专用灯管、布置窗帘、统一光源等措施，最大程度减少光线对评卷效果的影响。

四是严格选聘评卷教师。根据评卷要求、评卷教师的业务能力和素质，对评卷教师进行严格筛选，组成了高学历、高职称、高素质且无直系亲属参加术科统考的评卷教师队伍，所有评卷教师均具备高校中级及以上职称，各科科组长均由具备教授职称的资深专家担任。

五是加强评卷教师培训和纪律教育。每位评卷教师必须经严格培训后，切实掌握评分要求和评分标准、熟悉网上评卷工作流程后方可上岗。同时，每位评卷教师必须签订保密责任书，严格按照评卷工作纪律和保密纪律要求进行评卷。

六是严格评卷现场管理。评卷现场实行封闭式管理，评卷教师持证上岗，评卷时上缴通讯工具，无关人员一律不准进入评卷场地。评卷实施过程中，纪委工作人员全程参与，评卷过程实行全程录像监控。评卷期间安排专人负责网上评卷系统管理，及时备份相关评卷数据。

七是严格规范评卷程序。整个评卷流程分为评定样卷、试卷分档、复审定档、档内打分、评分统计五个阶段。评定样卷阶段由评卷组长和教师通过浏览所有考生试卷，了解今年考生的整体情况后，依据评分要求和评分标准，确定各个档位的标准样卷；试卷分档阶段是由计算机将加密后的试卷随机发放给每位评卷教师“背靠背”评卷分档；复审定档阶段由评卷组正副组长组成的复审组，对评卷教师的分档情况进行核查；档内打分阶段是由评卷教师根据试卷分档情况，根据评分标准，评定相应的分数；评分统计阶段是由计算机辅助系统综合评卷教师的评分，得出最终的分数。

八是强化评卷质量监控。在评卷实施过程中，各科评卷组长通过网上评卷系统对本科组的每位评卷教师进行全程监控，确保每位评卷教师严格执行评分标准，做到评卷宽严一致、标准统一，确保评卷工作客观公正。

九是合成成绩。考生的美术术科统考总成绩由计算机根据各科评卷教师评定的色彩、素描和速写三项单科成绩自动合成累加得到。

据悉，我省2019年美术术科统考成绩将于2月2日前公布，届时，考生可通过考试院官微小程序进行成绩查询。

据了解，为了进一步增加我省普通高考音乐类、美术类、体育类考生的录取机会，今年春季我省在高职院校面向普通高中毕业生依据学考成绩招生录取试点工作中，增加了体育类、音乐类和美术类招生院校和专业，体育类、音乐类和美术类考生可以根据我省依据学考成绩招生录取的有关规定，结合自身学考成绩、普通高考术科统一考试成绩在3月份填报志愿和参加录取。具体情况请密切关注省考试院官网、官微及相关媒体的消息。