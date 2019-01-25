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补与不补,寒假补课戳中了谁?

2019-01-25 08:23 来源：新华网
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　　补与不补,寒假补课戳中了谁?

　　每天上午补习3小时的数学课,语文、数学、英语、物理4门课一天连着上,寒假只能玩几天……又是一年寒假季,却俨然成了“第三学期”。

　　火爆的寒假补课是弯道超车、培优提分的法宝,还是拔苗助长、令孩子生厌的负担?寒假生活该如何“点亮”?记者在多地进行了走访。

　　盼到寒假,补课成“标配”

　　平时每天6点半起床的上海一所中学初二女生小马,原本盼望着假期能够睡到自然醒,没有想到从寒假第一天开始,她依旧要6点半起床赶去上8点半的补习班。“其实我的要求不高,只希望假期能有这么几天,能够睡到自然醒,看看小说,跟同学一起疯玩,不用再刷几何、力学、文言文这些题。”小马说。

　　和小马一样,即将迎来“小升初”的上海市民陆女士的儿子,寒假第一天就进入每日补课生活,直到腊月二十七告一段落,春节休息几天后还要继续上课。

　　面对记者发出的寒假里面哪天孩子可以不用上补习班的询问,陆女士说:“好像也就除夕和年初一到初五那几天了,和班级同学相比,我还给他留了几天玩呢。”

　　记者询问几位中小学生家长发现,早在寒假开始前两个月,很多家庭都已经为孩子报好了补习课程,一般春节前上课到腊月二十九,节后初七开始上课,一直到开学,堪称与校内课程和春节民俗的“无缝衔接”。难怪一些中小学生抱怨,寒假成了名副其实的“第三学期”。

　　武汉一家培优机构负责人告诉记者,一些一年级的学生也加入补习班的大军中。有些孩子一天上3门课,有的初中生语文、数学、英语、物理一天4门课连着上。午饭家长直接点外卖送到教室来,既不耽误时间又放心。

　　补与不补,家长孩子都“纠结”

　　“孩子回家说,班里几个要好的同学都报了寒假培优班,自己要是不报班,开学后就会被同学落下。”沈阳家长彭女士说,不少家长抱着不愿孩子落后的心态报了寒假培优班。

　　真心不想让孩子补课,可是又不敢不补,成为不少家长的最大纠结。“我同事的孩子也是读初二,人家从初一年级就开始补习物理。”武汉市民游女士的女儿读初二,她担心孩子在1年后的中考难以取得好成绩,提前两个多月就给女儿报了某知名机构的寒假补习班。尽管精心准备,但游女士心里也没有底:“我也不知道这些补习班能不能帮孩子提高成绩。”

　　孩子上四年级的广州的刘女士,是大家眼里的“佛系”妈妈,尽管儿子班上其他同学都在早出晚归地培优、补习,她都不为所动,每个假期都是让孩子做完学校布置的作业就算了,但这个学期,“孩子期末数学考了倒数,看来我也必须加入补习大军了。”

　　补课,很多孩子也不买账。“我讨厌上培训班。因为我的同学都在上培训班,也不能和我玩,我不喜欢上完培训班还要写作业,也不喜欢培训班每隔几天的考试检测。”三年级的沈阳小学生洋洋抱怨说。

　　上补习班,让家长钱包也不轻松。“培训老师劝孩子寒假上加强班,说是孩子基础好,应该进一步提升。加强班1小时收费每人300元,一个假期20次课就是6000元,比平时贵不少。”沈阳家长张女士说,补不补,家长都得费心“掂量”。

　　多彩的寒假,如何点亮

　　年年呼吁让孩子过一个正常的假期,但补课仍然年年火爆,孩子假期依旧不轻松。华中师范大学教育学院教授范先佐说,很多培训机构热衷于传递给家长各种压力,而高强度、填鸭式的培训方式,并不符合教育规律,效果很差,甚至会招致孩子对学习的厌烦,补课应该因人而异。

　　“寒假不能变为课堂教学的延伸。”武汉一所中学负责人表示,对于高年级的学生来说,利用寒假重点补习弱项未尝不可,但是盲目培优并不可取。家长和孩子不妨一起制定寒假学习计划,既保证适当的学习时间,又鼓励孩子参加一些以培养兴趣为目的的活动,如户外活动、旅游和亲子阅读等。

　　多位中小学教师认为,孩子只要在正常的上课时间跟上学习进度,成绩就不会出现问题。即使孩子一时成绩不好,也应根据情况“对症下药”。在孩子完成假期作业的同时,家长应增进与孩子的沟通,让孩子在游玩过程中释放压力,拓宽视野。

　　为了让学生合理安排时间,度过一个有意义的寒假,江西、山东、江苏、重庆等地的教育部门下达寒假补课“禁令”,严禁中小学校和在职教师违规补课,严肃查处“超纲教学”“提前教学”的学科类培训机构,以务实的举措、实际的行动为学生“减负”。

　　沈阳市辽中区教育局要求,小学1-3年级不布置书面作业,4-6年级经班主任与家长协商后,可布置协商性书面作业；初中7-9年级可根据校情、学情,布置选择性书面作业。鼓励学生参加体育活动、综合实践活动、志愿服务和劳动活动,以小视频或照片等形式记录下来,便于教师评价学生作业完成情况。

编辑： 唐巧燕

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